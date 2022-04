La modification ou le hacking de la nature humaine à son insu est un acte génocidaire. Quid du programme de la galaxie de Klaus Schwab?

Dans un article récent, nous nous demandions si nous avions été victimes d’attaque bioterroriste. Pourquoi? Parce que:

1.- Des scientifiques affirment que le virus Covid contient un minuscule morceau d’ADN qui « correspond à la séquence brevetée par Moderna en 2016, soit TROIS ANS AVANT le début de la pandémie »

2.- Moderna est le principal fournisseur d’un produit expérimental à portée génétique qui est présenté en tant que vaccin. Or, ce dit vaccin est supposé fournir l’immunité contre la fameuse séquence. Moderna serait la clé de voûte entre le génome du virus et la réponse à l’infection qui lui serait liée.

3.- Le chef scientifique de Moderna avait annoncé la capacité de son équipe de hacker le potentiel humain. Voilà ce que ce monsieur disait dans une intervention TED X:

» je suis ici aujourd’hui pour vous dire que nous sommes capables de hacker le logiciel de la vie, et cela change la façon de penser la prévention et le traitement de maladies« . Tal Zaks,TEDxBeaconStreet, 2017

4.- Nous devrions compléter notre question en nous demandant si nous faisons face à un bioterrorisme d’Etat, puisque le scandale de la fameuse séquence a été étouffé grâce aux médias mainstream et qu’aucune enquête n’a été ouverte à ce jour, et ce dans AUCUN pays.

Le patron de Moderna ne répond pas à la question de la journaliste sur la similitude entre la séquence de son brevet et celle du génome de SARS CoV 2 qui en fait un virus à portée humaine. https://lilianeheldkhawam.com/2022/03/13/et-si-lemergence-du-covid-relevait-du-bioterrorisme/

La Moderna de Stéphane Bancel est toujours emmurée dans son refus de communiquer, alors que nous sommes dans un contexte de Santé publique planétaire! L’équipe de Nexus a tenté d’approcher Moderna France. Sans succès (cf ci-dessous).

Stéphane Bancel, un contributeur du World Economic Forum

Forts de ce qui précède, relisons ce que Bancel écrivait le 15 mai 2020 dans un article posté sur le site du WEF:

« La société que je dirige, Moderna, Inc., est une société de biotechnologie au stade clinique dont le vaccin candidat contre le SRAS-CoV-2, appelé mRNA-1273, a été le premier à entrer dans des essais cliniques humains aux États-Unis, le 16 mars . Ce vaccin continue de progresser positivement grâce aux essais cliniques. En tant que tel, beaucoup d’espoir et d’attention du public ont été concentrés sur notre entreprise et sur ce médicament au potentiel innovant. »

Nous avons un produit dit innovant qui était testé aux Etats-Unis dès le 16 Mars 2020(!) sur l’humain, soit 5 jours après que l’OMS ait déclaré la pandémie. A ce stade, la célérité de Moderna est historique. Maintenant si nous rajoutons le fait que Moderna ait breveté la séquence-clé du génome du SARS qui permet à celui-ci de se transmettre à l’homme, la performance de Moderna devient plus compréhensible. Mais alors cela signifierait que nous sommes en présence d’une sorte de pompier-pyromane…

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/assess-advances-coronavirus-vaccines/

Maintenant, le fait de lire ces mots sur le site du WEF est très problématique quand nous savons que le président et son coach intellectuel tiennent des discours pire que ceux des eugénistes les plus extrémistes.

Le projet de l’équipe dirigeante du WEF serait-il génocidaire?

En en faisant une Organisation internationale, le Conseil fédéral veut renforcer un technocrate pur et dur qui veut forcer la main de la population mondiale à muter en transhumains, ce qui constituerait un génocide.

Toute modification de la nature d’un groupe d’humains à son insu doit être considérée comme un acte génocidaire.

Le WEF affiche fièrement: » La quatrième révolution industrielle représente un changement fondamental dans nos façons de vivre et de travailler. C’est un nouveau chapitre du développement humain, rendu possible par des progrès à la mesure de ceux des première, deuxième et troisième révolutions industrielles – fusionnant les mondes physique, numérique et biologique et fusionnant les technologies de manière à créer à la fois des promesses et des périls . »

– l’arrivée de «dispositifs implantés (qui) aideront probablement aussi à communiquer des pensées normalement exprimées verbalement via un smartphone« intégré » , et des pensées ou des humeurs potentiellement non exprimées en lisant les ondes cérébrales et d’autres signaux.» – la «fusion de notre identité physique, numérique et biologique» renvoie à la singularité transhumaniste et à un futur où les gens voient chacun de leurs mouvements suivis et chaque pensée lue par une puce implantable. https://lilianeheldkhawam.com/2020/11/17/reset-recreer-lhumain-par-la-revolution-bio-technologique/#_ftn2

Le point commun entre Bancel et Schwab: la vaccination contre un virus aux origines humaines probables

Voici une capture du visuel dynamique du plus célèbre ingénieur allemand. Vous voyez cette 4ème révolution dite industrielle. Cela signifie que nous entrons dans le monde de la fabrication. Et là nous tombons sur la vaccination et de l’identité digitale qui ne concerne pas des objets mais des humains!.

Vous constaterez sur ce visuel pris sur le site de M Schwab le thème d e la vaccination alors qu’il est question de la 4ème révolution industrielle. Pourquoi donc?

Y aurait-il un lien avec ceci par exemple?

Le diagramme peut aussi nous amener à nous demander si l’être humain va devenir un produit à fabriquer comme un autre…? Oui, mais il y a pire. Ecoutez Hariri parler avec mépris des humains qu’il appelle inutiles pendant que les petits dieux produiront des corps et des esprits.

Yuval Noah Harari, conseiller du WEF, explique comment la prochaine révolution industrielle créera une classe de personnes "insignifiantes et sans valeur".



"Cette fois, le produit sera l'être humain lui-même. Nous apprenons essentiellement à produire des corps et des esprits. pic.twitter.com/ZF8CrgfidS — Carter john (@Carterj37919661) April 9, 2022 Les inutiles passeront leur temps entre les drogues et les jeux vidéos.

Ce discours haineux ne cherche même pas à cacher le projet génocidaire qui n’est plus en préparation, mais qui est en voie de finalisation. Et avec la présence de ce petit mot de vaccination dans le diagramme schwabien de la révolution industriel et avec le silence de Moderna sur son brevet de 2016, nous sommes en droit de nous interroger sur les intentions de ce Conseil fédéral. Va-t-il enfin se décider pour des questions de sécurité évidentes à ouvrir une enquête sur la dimension génocidaire portée par le programme du WEF?

Le conseiller fédéral suisse Ignazio Cassis a signé un accord avec le fondateur du WEF, Klaus Schwab, portant sur le renforcement de leur collaboration.

Le problème fondamental est qu’à l’heure actuelle le World Economic Forum est devenu une organisation internationale qui bénéficie du soutien du réseau diplomatique mondial de la Suisse. Et par un heureux concours de circonstances, le Département Fédéral des Affaires étrangères a signé dans le dos du public suisse un accord avec le WEF.

Je vous laisse apprécier la place qu’occupe la signature de M Schwab qui empiète sur la case du Conseiller fédéral.. https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aktuell/news/Accord%20WEF_sign%C3%A9_21.01.2020.pdf

Voici ce que vous pouvez lire sur le site du Département concerné:

L’accord constitue une étape importante vers une meilleure intégration du WEF – dont le siège est à Genève – dans la Genève internationale. Le renforcement de la Genève internationale en tant que plateforme pour le traitement des sujets d’avenir est une priorité du Conseil fédéral. Cet accord permet également de mieux exploiter la plateforme stratégique que représente le WEF. Les nombreuses manifestations organisées à la «Maison Suisse» – qui a de nouveau attiré cette année un éventail d’acteurs issus de domaines très divers (science, recherche, économie, coopération au développement, droit, politique, etc.) – témoignent de l’intensité des échanges que cette plateforme permet de générer. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht /2020/01/ stellungnahme-infosperber.html

L’Intégration du WEF dans la Genève internationale est semble-t-il une priorité pour le Conseil fédéral suisse! Un communiqué du Département fédéral des Affaires étrangères annonce qu’un accord avait été signé avec le WEF le 21 janvier 2020, au premier jour de la rencontre de Davos de ladite année.

Le 21 janvier 2020, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a signé un accord avec le fondateur du WEF, Klaus Schwab, portant sur le renforcement de leur collaboration. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht/2020/01/stellungnahme-infosperber.html

Le partenariat, entre le WEF et le DFAE, finalisé la veille du lancement de la crise Covid peut légitimer le positionnement d’un Klaus Schwab en tant que coordinateur mondial de la réinitialisation de l’organisation et du fonctionnement de la planète.

A l’heure actuelle, Schwab porte surtout la communication entre les partenaires du nouveau Monde. C’est un super lobbyiste mandaté par le gouvernement mondial de l’ombre pour vendre le Nouveau Monde au grand public. Cela peut expliquer l’aplomb avec lequel il a expliqué publiquement aux Suisses et aux non Suisses que le monde d’avant ne reviendra plus jamais.

Le gouvernement suisse ne peut ignorer l’idéologie de l’homme de Davos et de ses inspirateurs. En en faisant un partenaire, le Conseil fédéral trahit la Suisse et les Suisses, à moins que ledit programme ne fasse partie de sa politique pour la population du pays, auquel cas j’invite les hommes de loi qui fréquentent ce site à tirer les conclusions qui s’imposent.

LHK