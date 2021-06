Alain Fischer, le pédiatre qui fait le grand écart entre la recherche scientifique, les multinationales, et les fondations Rothschild. Les citoyens doivent se mobiliser.

Communiqué de presse 2.2.2015



Moderna Therapeutics, pionnier des traitements exploitant l’ARN messager (ARNm), et l’Institut Pasteur, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de recherche collaborative stratégique à long terme, en vue de la découverte et du développement de médicaments et vaccins à partir de la plate-forme mRNA Therapeutics™ de Moderna. Valera encadrera la recherche collaborative pour Moderna, dont elle est une société de capital-risqu e.

Nous avons vu qu’une élite supranationale a pris dans son épuisette l’ensemble des ressources planétaires, et ce grâce à la création monétaire contre dettes et grâce à la financiarisation. Ceci est le coeur du système que nous avons dûment démontré dans Dépossession.

Ces gens riches à l’infini et anonymes car cachés derrière des rideaux d’entreprises et d’ONG ont fait rédiger par les élus complaisants et corrompus les règles, normes, et lois qui leur conviennent. Du sur-mesure qui leur permet de prendre possession des Etats et de leurs outils de production avec une aisance déconcertante. La chose est si aboutie que nous avons des duopoles ou des oligopoles qui dominent chaque secteur d’activités. https://lilianeheldkhawam.com/2020/09/08/vers-un-capitalisme-communiste-lhk/

Depuis la 2ème guerre mondiale, les gouvernants ont non seulement intégrés le monde du business dans leurs projets de gouvernance globale, mais aussi celui de la technoscience. Les ultra-riches se sont dotées de fondations scientifiques qui se prolongent comme des pieuvres au sein de toutes les chaires et de tous les laboratoires des universités scientifiques qui comptent de la planète.

Explication de texte par le physicien Denis Rancourt qui explique notamment le principe du peer review.

Il faut comprendre ce qui précède pour pouvoir imaginer comment depuis 18 mois, nous assistons à l’émergence de l’association planétaire entre le pouvoir politique, la haute finance et une poignée de scientifiques très récompensée, mais aussi très financée.

En finançant de manière plus qu’abondante la recherche scientifique et technologique qui devrait permettre au transhumanisme d’advenir, la micro-élite financière a mis la main sur l’humanité tout simplement. Et elle n’est pas près de relâcher sa proie.

La fusion de l’homme avec la machine est une réalité promise par les pontes du Nouveau Monde, et cela ne donne lieu à aucun débat politique, scientifique ou politique.

Pr Alain Fischer, le Monsieur Vaccin de la France , un proche de la Haute finance internationale

Dans notre dernier post où Christian Vélot, généticien et maître de conférence, appelait la population à éviter de faire vacciner les enfants, nous annoncions la publication qui présenterait Alain Fischer. https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/20/il-est-urgent-de-ne-pas-vacciner-les-enfants-christian-velot/

Alain Fischer, le Monsieur Vaccin du gouvernement français, est un pédiatre et un scientifique hautement reconnu au plan international. Bien que présenté exclusivement comme tel, les activités de Alain Fischer sont de loin plus complexes que celles de Christian Vélot. Nous l’avions d’ailleurs cité déjà dans certaines publications…

Vacciner à tout prix. Mensonges et petits arrangements avec la vérité inclus.

… mais aujourd’hui, nous allons tenter de creuser un tout petit peu plus.

Alain Fischer est donc à la fois médecin et chercheur. Sur une page qui lui est dédiée, il est écrit: « Tout a commencé par l’étude du système immunitaire, ce mécanisme qui nous protège contre les attaques des virus, des bactéries, voire parfois contre nos propres cellules. Et cet univers, Alain Fischer l’a abordé avec une double approche. Car, comme il le répète, « je voulais d’abord être médecin, mais j’ai toujours voulu être médecin-chercheur, pour moi c’est une seule discipline. Un malade, ou plutôt sa maladie, pose une question, plus ou moins résolue à un moment T. Or, il est primordial de comprendre sa pathologie pour pouvoir la soigner. » https://www.institutimagine.org/fr/alain-fischer-medecin-chercheur-dans-lame-et-1er-directeur-dimagine-205

On apprend aussi que le Pr Alain Fischer s’attache à diffuser les connaissances sur l’immunologie, notamment à travers ses cours au Collège de France, et à lutter contre la propagation de fausses nouvelles en science, comme le désengagement des Français vis-à-vis des vaccins.

Agé de 71 ans, Alain Fischer est, depuis fin 2020, le chef du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale en France. Il est chargé de conseiller et d’appuyer le gouvernement dans la mise en oeuvre de cette phase décisive de la lutte contre le Covid . Ce professeur d’immunologie pédiatrique réputé pour ses publications scientifiques a été adoubé par Emmanuel Macron lui-même. https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/quatre-choses-a-savoir-sur-alain-fischer-le-monsieur-vaccin-du-gouvernement-1271180

Le président Macron a donc lui-même adoubé le Pr. Fischer. Il faut dire que les deux personnalités ont un parcourt professionnel qui passe par la case des organisations de la célèbre famille de la haute finance, les Rothschild. M Macron, en tant que banquier d’affaires chez Rothschild&Co, et M Fischer en tant que membre du conseil des Fondations Edmond de Rothschild. https://www.nouvelobs.com/rue89/20160830.RUE5451/au-fait-il-faisait-quoi-chez-rothschild-emmanuel-macron.html https://lilianeheldkhawam.com/2021/04/27/vacciner-a-tout-prix-mensonges-et-petits-arrangements-avec-la-verite-inclus/

De cette faîtière des fondations dépend entre autres la Fondation Edmond de Rothschild pour le développement de la recherche scientifique dont M Fischer est le président

La Fondation Rothschild, véritable fil rouge de la recherche scientifique française

La famille Rothschild a fait de la France un centre mondial de la recherche et développement scientifique. Son argent semble présent dans toutes les organisations qui comptent. La Fondation que préside le professeur Fischer a permis à la famille de banquiers internationaux d’être partie prenante de:

L’Institut Pasteur

Photo reprise dans le cadre de la célébration des 130 ans d’existence de l’Institut Pasteur. On y apprend que dans la Bibliothèque trônent les bustes des principaux donateurs à savoir Mrs. Boucicaut, Mrs. Furtado-Heine, Emperor Pedro II of Brazil, Tsar Alexander III of Russia, Baron Alphonse de Rothschild and Count de Laubespin. https://www.pasteur.fr/en/research-journal/news/130-years-ago-institut-pasteur-opened-its-doors-first-time

Notre dossier sur l’Institut à l’heure actuelle: https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/08/les-liens-etroits-france-chine-symbolises-par-linstitut-pasteur/

La finance jamais très loin de la Science moderne. Voilà ce que nous pouvions lire dans un article des Echos.

Les sciences de la vie ont scellé l’alliance de la Compagnie financière Edmond de Rothschild avec l’Institut Pasteur pour créer un fonds commun de placement à risque, dénommé Bio Discovery. Selon les initiateurs du produit, il s’agit de participer à la croissance de ce secteur stratégique. En effet, entre 1995 et 1999, l’ensemble des investissements des pays européens dans la biotechnologie a représenté plus de 10 % du total des investissements. Cette part devrait encore s’accroître dans les années à venir. Le fonds se propose d’approcher le secteur par six entrées : la pharmacie, le vaccin, le diagnostic, l’environnement, l’hygiène et les biotechnologies. Les sociétés, sélectionnées dans toute l’Europe, ne seront pas cotées en Bourse. Elles seront choisies par une équipe à double compétence : d’une part, les sélectionneurs spécialistes du capital-risque, de la Compagnie financière. Ils visent pour le nouveau fonds un encours compris entre 50 et 100 millions d’euros. D’autre part, un comité de scientifiques de Pasteur, présidé par Christian Policard, responsable à l’Institut de la valorisation et des partenariats industriels. Sept membres composent ce comité : chacun d’entre eux peut revendiquer une expérience réussie de la création d’entreprise en biotechnologie. Ce placement est accessible aux particuliers à partir d’une mise initiale de 50 parts, soit initialement 7.500 euros. Le souscripteur bénéficie du régime fiscal avantageux des FCPR, à savoir une exonération d’impôt sur le revenu pour les plus-values, à condition de conserver les parts pendant cinq ans au moins. Le fonds offrira cependant une liquidité dès janvier 2004 et sera disponible à la souscription jusqu’au 30 juin 2002 (à partir du code Sicovam 704996) https://www.lesechos.fr/2001/01/en-bref-rothschild-et-pasteur-font-cause-commune-707257

L’Institut de Biologie Physico-chimique

Edmond de Rothschild crée en 1921 la fondation de Rothschild, destinée à financer les recherches scientifiques françaises. http://www.ibpc.fr/fr/fondateurs-65.htm

Etant lié d’amitié avec Jean Perrin, il crée une seconde fondation destinée à financer entièrement l’IBPC. Par la suite, les deux fondations sont fusionnées et financent uniquement l’IBPC.

La guerre a montré que le concours des Sciences physico-chimiques était indispensable à la défense nationale et que, dans la paix, les découvertes des Sciences physico-chimiques peuvent apporter une contribution puissante au progrès économique du Pays. Conformément à ces considérations, la Fondation se donne pour objet d’encourager la formation d’une élite de savants en les mettant à l’abri des soucis matériels et en dirigeant leurs travaux dans la voie des applications de la Science au développement des forces économiques de la Nations. Edmond de Rothschild, son petit-fils. http://www.ibpc.fr/fr/fondateurs-65.htm

La structure de l’IBPC en Février 2019 et au 1 er janvier 2020

M Alain Fischer est présent en tant que représentant de la Fondation Edmond de Rothschild (1ère case en haut à droite)

Le jour de sa nomination, M Fischer reconnaît l’absence d’informations sur les vaccins anti Covid.

Lors de sa nomination le 4 décembre 2020, il confie à la presse que les données disponibles sur lesdits vaccins sont insuffisantes.

La vaccination est gratuite pour tous. Bon en même temps, on doit recevoir un produit qui est en cours de développement. En d’autres temps, on aurait payé les cobayes. Ne pas faire payer l’injection est un minimum, sachant que de toute façon nous la payons avec nos impôts…

Pourtant c’est à cette même date que le gouvernement va malgré tout lancer sa campagne de vaccination quelques jours plus tard dans les… EHPAD. Vous savez ces résidents qui n’étaient pas prioritaires pour les lits en réanimation dans les hôpitaux. Subitement ces personnes sont devenues prioritaires. Une explication?

A mon sens, le plus important serait de comprendre comment une sommité telle que M Fischer a pu cautionner une stratégie de vaccination massive avec des produits en phase d’essai?

Comment ce médecin brillant qui a publié tant d’études scientifiques qui imposent des règles strictes a-t-il pu se satisfaire de publications produites par des industriels qui laissent de larges zones de questionnement et qui se cachent derrière le secret de fabrication?

M Fischer, un spécialiste mondial de la thérapie génique

Le CV de M Fischer est impressionnant. Pourtant dans la liste de crédits professionnels engrangés depuis 40 ans, nous allons nous arrêter sur une fonction qui nous semble essentielle par les temps qui courent. M Fischer est mondialement connu et reconnu en tant que spécialiste des maladies génétiques. Selon les Echos, ses travaux sur le recours à la thérapie génique contre le déficit immunitaire combiné sévère lui ont valu de remporter en 2015 le Japan Prize. Les membres du comité ont souligné que: « La thérapie génique est un des traitements les plus avancés et révolutionnaires du XXIe siècle pour les maladies génétiques et réfractaires ».https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/quatre-choses-a-savoir-sur-alain-fischer-le-monsieur-vaccin-du-gouvernement-1271180

L’Institut des maladies génétiques Imagine

M Fischer est cofondateur de l’Institut des maladies génétiques Imagine avec Claude Griscelli, père de l’étude des déficits immunitaires en France, à l’Hôpital Necker Enfants malades AP-HP. L’équipe qui compte aussi Arnold Munnich, Stanislas Lyonnet et Corinne Antignac dédiera l’Institut Imagine aux maladies génétiques rares dont Alain Fischer sera directeur jusqu’en 2016. »La page du site Imagine se conclut par ce passage du Pr Fischer:

« Parfois les maladies rares sont une « forme extrême » d’une maladie fréquente et éclairent des mécanismes très complexes, voire ouvrent des pistes thérapeutiques. L’Institut symbolise à lui seul l’importance des liens entre médecine et science. Une approche à laquelle il faut désormais ajouter la culture informatique ». Pr Alain Fischer https://www.institutimagine.org/fr/alain-fischer-medecin-chercheur-dans-lame-et-1er-directeur-dimagine-205

Alors, est-ce que ce spécialiste de la thérapie génique a pu être tenté par l’aventure de la vaccination qui ne serait autre chose que de la thérapie génétique? Nous ne pourrons y répondre, mais la question se pose.

Alain Fischer cumule de multiples positions de pouvoir

M Fischer est un homme de pouvoir. Son CV est une succession de postes plus prestigieux les uns que les autres avec des fonctions d’enseignement académique, de présidence, de direction, de vice-présidence (Institut Pasteur notamment entre 2005 et 2011), de publications, de titulaire de brevets, etc.

https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/alain-fischer/(page)/2

M Fischer est aussi un proche du pouvoir politique. Nous apprenons notamment qu' »Alain Fischer est un homme engagé. Il a pris position pour Martine Aubry lors de la primaire du Parti socialiste en 2011. « C’était l’un de ses “soutiens en chef” », se souvient l’économiste de la santé Brigitte Dormont. « Il avait monté un comité avec des experts qui devaient plancher, en tandem, sur des sujets pour nourrir le programme santé de la candidate. » https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20201210.OBS37316/10-choses-a-savoir-sur-alain-fischer-le-monsieur-vaccin-du-gouvernement.html

M Fischer était déjà l’homme des 11 vaccins rendus obligatoires en France

M Fischer a joué un rôle plus important que Mme Buzyn dans l’obligation vaccinale de 11 produits aux enfants français.

Dès 2016, il travaille avec l’exécutif pour faire passer le nombre de vaccins obligatoires chez les petits de 3 à 11. Ca sera finalisé sous Agnès Buzyn. Et de découvrir non seulement son rôle dans la mise en place de l’obligation vaccinale chez les tout-petits, mais surtout l’art et la manière dont il avait usés pour atteindre le but.

Regardez ce qu’on nous dit alors que M Fischer se disait contre la vaccination obligatoire contre le Covid-19:

« Le chercheur n’a pas toujours été aussi libéral sur ce sujet. En 2016, alors qu’il présidait la concertation citoyenne qui devait rendre un avis consultatif sur l’extension de l’obligation vaccinale chez les enfants, il a publiquement défendu cette mesure alors que les membres de la concertation s’étaient prononcés contre. Le contexte était, selon lui, très différent : les vaccins pédiatriques ont « une efficacité scientifiquement reconnue depuis plusieurs années mais faisaient l’objet d’une perte de confiance ». En passer par l’obligation était donc nécessaire à ses yeux. https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20201210.OBS37316/10-choses-a-savoir-sur-alain-fischer-le-monsieur-vaccin-du-gouvernement.html

Si nous comprenons bien, il est le seul du comité à vouloir imposer la vaccination, et bingo c’est son avis contre celui de l’ensemble des membres qui est retenu! Le Figaro écrit un papier sur le sujet sous le titre « Vaccination: un rapport suggère d’obliger pour mieux convaincre ».

A vous de comprendre ce qui y est écrit. https://sante.lefigaro.fr/article/vaccination-un-rapport-suggere-d-obliger-pour-mieux-convaincre

Cela est le propre d’un homme qui jouit d’un pouvoir supérieur à celui d’une communauté, voire à celui des représentants du peuple. Il n’hésite pas à utiliser le « Je veux que la France »…

« «Je veux que la France devienne un pays moderne en matière de vaccination, c’est-à-dire un pays où les citoyens sont responsables, comprennent l’importance de la vaccination pour eux comme pour les autres, et où l’obligation n’est pas nécessaire.» » https://sante.lefigaro.fr/article/vaccination-un-rapport-suggere-d-obliger-pour-mieux-convaincre

Il est important de comprendre comment M Fischer fonctionne et présente ses désirs. Cela sera utile aux Français quand ils le verront prendre des décisions pas forcément populaires, voire passer outre le souhait des citoyens.

La tentation d’obliger les jeunes et les tout-petits à la vaccination anti-Covid.

On ne se refait pas à 71 ans. Ce qu’il avait dit en décembre 2020 est dépassé en quelques mois. Voilà donc le professeur Fischer qui pourrait récidiver en matière d’obligation vaccinale anti-Covid chez les jeunes.

Au-delà de « l’impératif arithmétique », le professeur Fischer évoque aussi pour les adolescents – qui ont un risque sanitaire minime face au Covid-19 – un « bénéfice individuel au sens social et psychologique », car « ils paient un trop lourd tribut à la pandémie » avec des décrochages scolaires et des impacts psychologiques très lourds pour les jeunes privés de collège ou de lycée. « La vaccination va réduire le risque de fermeture d’établissements à la rentrée, on sait que les ados participent autant que les adultes à la circulation du virus, donc il faut y aller », poursuit le responsable. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/13/vacciner-les-adolescents-est-un-imperatif-arithmetique-pour-le-pr-alain-fischer_6083919_3244.html

Au-delà de l’impératif arithmétique, M Fisher fait mine de ne pas savoir que les vaccins anti-Covid semblent présenter des limites plus que probables. Regardez comme le peuple israélien est baladé:

La clarté et la cohérence de ce passage sont du même niveau que le texte capturé du Figaro. On ne comprend absolument rien aux motivations de vacciner massivement une population qui court à peu de choses près 0 risques. En revanche, nous savons que les moins de 30 ans qui se font vacciner contre le Covid courent d’immenses risques de se retrouver ne serait-ce qu’avec des inflammations cardiaques. Un comble donc! Et la chose est dénoncée par nombre de scientifiques.

Voici un site auquel vous pouvez vous abonner pour être à jour en matière d’effets indésirables chez les jeunes et les petits. https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-emergency-meeting-heart-inflammation-pfizer-moderna-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=60229246-9286-47c1-97c5-044c02d3730a

Et un jour, il voudra l’imposer aux enfants. Il prépare déjà le terrain avec la com…

Bon au vu des performances des dits vaccins, nous pouvons supposer que les parents normalement prudents ne se précipiteront pas sur les produits en question. Oui, mais ce serait sans compter avec la com… Ainsi M Fischer avait déjà fait part de sa stratégie de communication qui accompagnerait sa stratégie vaccinale.

« Pour rétablir la confiance, “il faut des messages bien faits, ciblés, répétés, en évitant les arguments d’autorité, les injonctions émanant des responsables sanitaires. On peut s’inspirer de ce qui a été bien fait en 2018 pour accompagner l’obligation vaccinale chez les enfants,” maintient l’épidémiologue. » https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/alain-fischer-sur-la-vaccination-en-france-on-va-commencer-prudemment_740734

De qui M Fisher est le représentant?

Une question me titille toutefois, au vu de son CV et de son activité dans la recherche, pourquoi M Fischer n’ouvre pas une « enquête » sur l’origine du virus? Pourquoi ne donne-t-il pas suite à la publication sur l’origine non naturelle du virus? La bonne volonté se verrait si ce genre de démarche était entreprise par lui, par le gouvernement français ou par d’autres. https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/09/les-preuves-moleculaires-de-la-fabrication-en-laboratoire-du-sars-cov2/comment-page-1/

Ses nombreuses casquettes publiques-privées et sa propension à prendre des décisions autoritaires pourraient se révéler catastrophiques en matière de santé publique. Surtout quand on parle de vaccins-traitements géniques expérimentaux. Il est temps de se mobiliser pour défendre nos jeunes, mais aussi nos aînés!

LHK

Annexes:

L’Institut Imagine entre Recherche et Business….

Imagine labellisé Institut Carnot

L’Institut Imagine met à disposition de partenaires ses produits, compétences, etc.

Le Département Innovation et Transfert Technologique de l’Institut Imagine présente nos projets, ressources et technologies disponibles en partenariat et/ou licence. Ce catalogue permet aux partenaires potentiels de naviguer dans les aires thérapeutiques et de découvrir des ressources précliniques et cliniques, développées dans les laboratoires de recherche, les Centres de Référence des maladies rares et les unités cliniques de l’Institut Imagine.

Une vidéo importante de par les interventions du professeur Romain Gherardi