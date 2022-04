Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Pâques 2022)

Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin.



Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement.

(Apocalypse 22: 16-17)

Chers amis, je vous souhaite une très belle fête de Pâques.

Christ est ressuscité et cela change toute notre attitude vis-à-vis de l’iniquité et du totalitarisme ambiants.

Je voudrais avant de développer ma pensée témoigner à nouveau de mon optimisme malgré les puissants vents contraires qui soufflent sur ce monde. Nous avons reçu nombre de prophéties millénaires. Certaines appartiennent à l’histoire et d’autres se déroulent sous nos yeux.

Evidemment, si on ne connaît pas la Bible, livre soigneusement dénigré par la bien-pensance propagandiste, on ne peut se libérer du mainstream pour faire une lecture plus spirituelle des propos arrogants et autres évènements guerriers…

Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?

Au fil de nos publications, nous avons vu aussi se dessiner de manière extraordinaire la vision prophétique de Saint Jean. La précision avec laquelle certains jalons y sont décrits est impressionnante. Apocalypse a été écrit il y a 2000 ans. Cela signifie que toute personne qui est intéressée par la guerre silencieuse livrée en ce moment même contre l’humanité et même contre la planète ne peut que se laisser surprendre par l’anticipation de ces écrits.

Autant on peut imaginer aisément que certains livres ou film dits d’anticipation, ou de science fiction, peuvent à l’occasion être considérés comme autant de scripts qui visent à familiariser le destinataire au monde dans lequel nous baignons actuellement, autant le message délivré il y a 2000 ans par une personne persécutée et exilée sur une île ne peut avoir une portée propagandiste.

Et dans ce texte, la question-clé qui nous concerne toutes et tous aujourd’hui est posée: Qui peut combattre la Bête? Pour comprendre de quoi il en retourne, voici le passage dont elle est extraite.

3Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête. 4Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? 5Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.… Apocalypse 13

Ce passage nous indique une humanité prête à tous les compromis et concessions pour pouvoir survivre. La sensation d’une situation insurmontable transpire de chacun des mots. La bête est boostée à fond par un dragon qui lui a donnée sa puissance. La dimension spirituelle des attaquants est indéniable. Elle leur confère une puissance qu’aucun humain ne semble en mesure de combattre.

Souvenez-vous de l’épisode concernant la tentation de Jésus dans le désert.

8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire 9 et lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m’adorer.»

10 Jésus lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En effet, il est écrit: C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras.»

11 Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s’approchèrent de Jésus et le servirent. Tentation de Jésus-Christ (Matthieu 4.1-11)

Il est intéressant de relever que le diable (le dragon qui nourrit la bête) va présenter et proposer tous les royaumes du monde à Jésus à la condition que celui-ci se prosterne devant lui et l’adore. Avez-vous remarqué que Jésus ne lui a pas dit: tu es un menteur? Satan est le prince de ce monde.

Une réponse à ceci se trouve dans l’attitude de Jésus. Il ne rentre pas dans le discours séducteur. Il ne fait pas ami-ami avec lui alors qu’il manque de tout dans le désert. Il rappelle les principes fondamentaux de la vie sur terre: C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras.

Maintenant, revenons à Apocalypse si vous voulez bien. Les victimes de la bête de l’Apocalypse n’auront pas la force de Jésus. Au contraire nous dit la Bible: 4Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?

Où sont les défenseurs des Droits de l’homme et autres syndicats?

Cela fait des décennies que les droits humains sont bafoués quotidiennement, les populations dépossédées, et les trahisons étalées. Voyez-vous quelque part des syndicats ou des associations des Droits de l’homme qui luttent pour défendre les intérêts des bébés, des enfants, des femmes, des hommes, des Africains, etc.? On menace ouvertement et clairement l’humanité entière de hacker son patrimoine génétique, de le modifier à loisir, de le fusionner avec des machines mais aussi avec des éléments animaliers (principalement le porc), de la surveiller en permanence jusque dans sa vie la plus intime, etc. Avez-vous vu ou entendu quelqu’un, dont la voix porte, s’y opposer? Les opposants qui comptent sont aussi corrompus que les mainstream. Mammon a payé les deux pôles qui font semblant de se chamailler à l’écran. Cependant, aucun opposant ne dénonce la privatisation de la création monétaire, la liquidation des richesses nationales, la liquidation des dépôts bancaire, la liquidation de l’épargne des retraites.

L’humanité semble avoir renoncé à se défendre: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?

A l’heure où j’écris ces lignes, la cryptomonnaie a dépassé les phases de tests. Et vous savez quoi? Elle semble mieux fonctionner que les faux vaccins, mais véritables hackeurs, du corps humain. Cela fait des années que je vous parle de la suppression du cash, et les temps où la bête va l’imposer se comptent en semaines ou en mois.

Comprenons bien que la cryptomonnaie va faire de toute personne qui utilise des billets traditionnels un hors-la-loi.

16Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. Apocalypse 13

Oui la bête adore inverser les sens des mots, mais aussi de la légitimité. Elle délégitime tout ce qui pourrait offrir un espace de liberté à l’autre. De fait, elle hait l’être humain, créé à l’image de Dieu. Normal puisque la bête hait le Dieu de la Bible (AT inclus). Depuis la nuit des temps, elle vise à en prendre la place. Ca vous rappelle quelqu’un ou quelques-uns? Je cite nommément: Harari, Alexandre, Kurtzweil, Diamandis, Ferry, etc., sans oublier, tous les politiciens qui ont vendu leur âme au diable en se prosternant devant lui et en adorant son image.

Le jour où personne ne pourra ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, le contrôle sur la vie humaine sera total, absolu et parfait.

L’équipe de Schwab ambitionne de réinitialiser la Vie sur terre. Une vampirisation à dénoncer.

Le great reset de Schwab est une tentative de reset de la Bible. Ces gens ne cherchent ni l’argent ni la gloire au sens traditionnel. Ils veulent devenir des dieux et ils supposent qu’en hackant les cerveaux humains et en en créant un immense circuit interconnecté, ils décrocheront le Saint Graal qui porte le non d’Intelligence Artificielle.

Ami lecteur, l’IA n’est pas une simple somme de logiciels. Elle est la résultante de l’interconnexion de milliards de cerveaux. Et je vous assure que la la mise en commun de cerveaux est plus que leur somme. Il y a un facteur démultipliant. Il y a 20 ans, je publiais un ouvrage dans lequel j’insistais sur ce phénomène. Et même si à l’époque, il était question de développement des compétences globales d’une entreprise, le mécanisme reste valable dans le cadre de l’exploitation de populations à des fins inconnues.

Les compétences globales du facteur humain sont plus que la somme des compétences

individuelles. Une équipe de trois personnes offre une compétence globale plus importante

que la somme des compétences des trois individus. En effet, la collaboration entre ces trois personnes crée une dynamique de groupe et lui ajoute une dimension supplémentaire. Imaginez l’impact sur une entreprise de 500 voire de 1000 personnes! Les compétences globales d’une organisation résultent de la mise en commun des apports des uns et des autres. C’est certainement là que réside la valeur différentielle par rapport à un concurrent! Ceci l’est

d’autant plus que dans bien des secteurs l’équipement et les fournisseurs sont identiques.

LE MANAGEMENT PAR LE COACHING – Le cadre à la recherche de ses repères, publié en 2002

Le transhumanisme a pour vocation de connecter les cerveaux aux machines de la Big Tech pour récupérer les valeurs ajoutées que leur système est incapable de créer. En revanche, ils ne se priveront pas d’augmenter leurs administrés (esclaves robotisés) pour augmenter les compétences globales, maximiser la productivité, etc. etc. L’idée serait de booster la zone hachurée qui dépasse la ligne rouge:

Exemple d’évolution de compétences offertes par rapport à la demande LE MANAGEMENT PAR LE COACHING – Le cadre à la recherche de ses repères, publié en 2002

L’Intelligence artificielle a besoin d’une planète totalement intégrée. Les barrières culturelles, salariales, nationales , etc sont autant d’obstacles à la maximisation de la synergie humaine. Qu’en dit la Bible? Le passage traitant de la Tour de Babel est très éloquent:

1Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. 2Partis de l’est, les humains trouvèrent une large vallée en Mésopotamie et s’y installèrent. 3Ils se dirent les uns aux autres : « Au travail pour fabriquer des briques ! Au travail pour les cuire au four ! » Ils utilisèrent les briques comme pierres de construction et du goudron comme mortier. 4Puis ils se dirent : « Au travail pour bâtir une ville, avec une tour dont le sommet touche les cieux ! Ainsi nous rendrons notre nom célèbre, et nous éviterons d’être dispersés sur toute la surface de la terre. » Genèse 11

Et le pouvoir que ces gens pourraient acquérir est réel.

5Le Seigneur descendit des cieux pour voir la ville et la tour que les êtres humains bâtissaient. 6Après quoi il se dit : « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue ! S’ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu’ils projettent. 7Allons ! Descendons, embrouillons leur langage, et qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » 8Le Seigneur les dispersa de là sur l’ensemble de la terre, et ils durent abandonner la construction de la ville. 9Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C’est là, en effet, que le Seigneur a embrouillé le langage des hommes, et c’est à partir de là qu’il a dispersé les humains sur la terre entière.

Les capacités de la Bête sont en effet énormes, et elles impressionnent les populations depuis la nuit des temps. Admiratives, celles-ci préfèrent se coucher devant la force et la brutalité du prince des royaumes de la terre.

Le Nouveau Monde promeut le nom de Lucifer un peu partout

Alors comme vous avez compris que le Satan connaît mieux la Bible que vous et moi, ses disciples ont pensé à tout. Ils scrutent le ciel et croient comme tout Chrétien au retour de Christ. Regardez ceci:

LUCIFER a été mis en service au début 2011 après 10 années de développement et de test. Le sigle correspond à « Instrument pour le Télescope à Large Binoculaire, spectroscopique proche de l’infrarouge avec Caméra et unité intégrale de champs pour la recherche extragalactique1 » : il s’agit d’une caméra couplée à un spectrographe qui viennent compléter le télescope. Ce télescope est considéré comme l’un des télescope les plus puissants au monde.

La caméra LUCIFER est reliée au miroir du télescope. Ce télescope a deux miroirs (voir photo ci-dessous) : il existe donc deux LUCIFER (un par miroir).

L’intérêt de LUCIFER est qu’il s’agit d’un instrument très flexible (choix des caméras et des bandes spectrales) qui combine un grand champ de vision avec la très haute résolution. Le système dispose de trois caméras interchangeables pour l’imagerie et la spectroscopie en différentes résolutions et en fonction des besoins d’observation. Le système est dans un environnement cryogénisé ; il permet de faire des observations de la galaxie et des galaxies situées à l’extérieur. Cela permet de comprendre la formation des étoiles et des planètes. Lucifer est monté au point focal des deux miroirs géants de 8,4 mètres de diamètre du télescope (LBT). Chaque instrument est refroidi à -200 degrés Celsius afin de pouvoir observer dans la gamme de longueur d’onde proche de l’infrarouge.

Richard Green, directeur du Télescope Lucifer et professeur d’astronomie à l’Observatoire Steward de l’Université de l’Arizona déclare : « Avec la très grande puissance de collecte de la lumière du télescope, les astronomes sont maintenant en mesure de recueillir les empreintes spectrales des objets les plus minuscules et les plus éloignés de l’Univers »2.https://fr.wikipedia.org/wiki/LUCIFER

Lucifer est donc le chef de file des gestionnaires du Nouveau Monde. D’ailleurs, ils ne s’en cachent pas. Regardez le choix des mots en biologie moléculaire. On nous explique que l’ATP est la première source d’énergie de toute cellule vivante. Toute cellule vivante en produit et en consomme. De ce fait, toute trace d’ATP est le témoin d’une trace de vie. C’est dire si avec ces 3 lettres nous remontons à la source de la vie. Et pour mesurer cette ATP, on a développé l’ATP-métrie qui est:

(…) une technique de mesure basée sur le principe de la bioluminescence. La réaction de bioluminescence est catalysée par une enzyme produite par la luciole : la luciférase. Cette réaction a lieu grâce à l’activation de la luciférine, (…) Wikipédia

L’industrie du divertissement apporte aussi sa pierre dans l’édification de la religion luciférienne. Contrôler les esprits par l’audiovisuel est une démarche que les pilotes du Nouveau Monde maîtrise à la perfection:

Diffusion lancée en 2016…

Pâques, la victoire de Christ

En ce jour de Pâques, nous avons le privilège d’introduire celui qui peut tout et qui a déjà renversé la bête. Jésus-Christ a vaincu la Bête à la Croix. Ainsi, celle-ci peut encore utiliser la technologie, et beaucoup la propagande mais son déchaînement, ainsi que celui de ses adeptes, n’est au final que la conséquence de son désarroi.

La bête tente de se donner les moyens de faire face au Ressuscité en vampirisant l’humanité.

Or, selon la Bible, Christ ressuscité revient. Et s’il a indiqué toutes ces prophéties (en direct ou au travers de disciples), c’est pour que nous ne soyons pas surpris par la violence à laquelle l’humanité sera exposée, et particulièrement les Chrétiens. Nous pouvons même nous réjouir d’avoir le difficile privilège d’être les observateurs de la réalisation de ces promesses.

Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7:17

On pourrait écrire encore et encore sur cette lutte essentiellement spirituelle. Les temps sont durs et risquent de l’être encore plus ces prochains temps, mais ami lecteur, le message de Pâques devrait nous donner à tous la force de patienter et d’attendre les autres promesses dont parlent la Bible. Et celles-ci sont des promesses de vie et de renouveau.

Joyeuses Pâques à toutes et à tous.

LHK

