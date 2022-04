Prendre le contrôle de l’humain, l’ultime objectif. Le totalitarisme du WEF en question.

Je vous invite à écouter cette vidéo qui cherche à diffuser les dangers que représente l’équipe de Davos. Cet homme plein d’humour est incroyablement précis dans les informations qu’il diffuse. Vous pouvez activer le traducteur sur Youtube.

Le Conseil fédéral a bien voulu offrir au World Economic Forum le statut d’organisation internationale. https://lilianeheldkhawam.com/2022/03/20/la-suisse-a-offert-a-klaus-schwab-le-statut-dorganisation-internationale-une-revolution-antidemocratique/

Or des représentants de cette fondation lobbyiste n’ont de cesse de parler de hacker le corps humain, de mettre le corps humain – intérieur et extérieur- sous surveillance permanente, s’en prendre aux religions en méprisant le Dieu de la Bible, se profiler eux-mêmes comme des individus supérieurement intelligents voués à devenir des dieux, de promettre que l’humain ne possèdera plus rien, etc. etc. etc.

A un moment donné, la question suivante doit se poser: Que fait la police? Sont-ils de simples illuminés qui parlent sans conséquences sur la sécurité publique? Ou sont-ils soutenus par des puissances qui leur permettraient de réaliser un projet qui semble tous les jours plus inquiétant?

De mon point de vue, je trouve que leurs propos sont moins problématiques que le fait que la police/justice ne réagisse pas. Le silence des autorités qui doivent assurer la sécurité du citoyen pourrait laisser penser qu’elles approuvent la méthode.

Méthode totalitaire annoncée il y a fort longtemps par un certain Attali.

Je vous invite à découvrir ou redécouvrir la dernière publication sur la cybernétique et le totalitarisme qu’elle promeut.

Il n’y a en effet pas 3 possibilités. Ou ce sont des farfelus inoffensifs qui auraient besoin d’aller se faire soigner, ou ils parlent en connaissance de cause, car initiés, et nous avons toutes et tous un gros problème. Chaque propos de Klaus Schwab ou de Harari rapporté depuis deux ans est une menace directe à l’intégrité corporelle de tout un chacun.

Une section entière de ce livre est consacrée au thème « Altérer l’être humain ». Ici, il bave sur « la capacité des nouvelles technologies à devenir littéralement une partie de nous » et évoque un avenir cyborg impliquant « de curieux mélanges de vie numérique et analogique qui redéfiniront notre nature même ». Il écrit : « Ces technologies fonctionneront au sein de notre propre biologie et changeront notre interface avec le monde. Ils sont capables de franchir les frontières du corps et de l’esprit, d’améliorer nos capacités physiques et même d’avoir un impact durable sur la vie elle-même ». Aucune violation ne semble aller trop loin pour Schwab, qui rêve de « micropuces implantables actives qui brisent la barrière cutanée de notre corps », de « tatouages ​​intelligents », « d’informatique biologique » et « d’organismes conçus sur mesure ». Il est ravi d’annoncer que « des capteurs, des commutateurs de mémoire et des circuits peuvent être encodés dans des bactéries intestinales humaines courantes », (41) que « Smart Dust, des réseaux d’ordinateurs complets avec des antennes, chacune beaucoup plus petite qu’un grain de sable, peut désormais organiser eux-mêmes à l’intérieur du corps » et que « les dispositifs implantés aideront probablement aussi à communiquer des pensées normalement exprimées verbalement via un smartphone « intégré », et des pensées ou des humeurs potentiellement inexprimées en lisant les ondes cérébrales et d’autres signaux ». La « biologie synthétique » est à l’horizon dans le monde 4IR de Schwab, donnant aux dirigeants capitalistes technocratiques du monde « la capacité de personnaliser les organismes en écrivant l’ADN ». https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

Le fait que le Conseil fédéral ait accordé le statut d’Organisation internationale à ces gens, avec immunité et soutien mondial de l’ensemble du réseau des ambassades, devrait amener les députés à interpeller le Conseil fédéral.

Supplément: Version traduite en français. https://odysee.com/@laileastick:4/Harari:b