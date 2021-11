La fraude de Pfizer. Une insider dénonce les données falsifiées de son principal sous-traitant. Arrêtez la vaccination des enfants!

Par conséquent, M ALain Berset serait inspiré de faire suspendre d’urgence ces pseudo-vaccinations, et de renoncer à signer le 29 novembre tout traité qui donnerait encore plus de pouvoir à l’OMS et ses patrons&financeurs pour le moins controversés. Et ce quelque soit le résultat de la votation du 28.

28 millions d’enfants américains âgés de cinq à 11 ans viennent de devenir éligibles au vaccin Pfizer aujourd’hui après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont donné leur feu vert au jab. La décision a été entérinée par le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, qui a parlé de l’importance vitale de la vaccination des jeunes enfants . Sky News a l’histoire . https://dailysceptic.org/tag/pfizer/

Et nous avons la responsabilité d’arrêter ce qui ressemble toujours plus à un crime contre l’humanité!

Nous sommes dans une situation inédite de mensonges, de tricherie et de mise en danger de la population. Et ceci concerne l’ensemble des pays de la planète, Suisse comprise. De leur côté, nos amis luxembourgeois ont porté plainte contre les auteurs locaux de la gestion de la crise sanitaire. Voici leur appel de fond pour financer leur action en:

À l’automne 2020, le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a publié une lettre ouverte aux milliards de personnes dans le monde qui investissaient leurs espoirs dans un vaccin covid-19 sûr et efficace pour mettre fin à la pandémie. « Comme je l’ai déjà dit, nous fonctionnons à la vitesse de la science », a écrit Bourla, expliquant au public quand il pouvait s’attendre à ce qu’un vaccin Pfizer soit autorisé aux États-Unis. 1

Mais, pour les chercheurs qui testaient le vaccin de Pfizer sur plusieurs sites au Texas au cours de cet automne, la vitesse a peut-être été au détriment de l’intégrité des données et de la sécurité des patients. Un directeur régional qui travaillait pour l’organisation de recherche Ventavia Research Group a déclaré au BMJ que la société avait falsifié des données, la méthode en double aveugle non respectée, employé des vaccinateurs insuffisamment formés et mis du temps à suivre les événements indésirables signalés dans l’essai pivot de phase III de Pfizer.

Après avoir informé à plusieurs reprises Ventavia de ces problèmes, le directeur régional, Brook Jackson, a envoyé une plainte par courrier électronique à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ventavia l’a licenciée plus tard le même jour. Jackson a fourni le BMJ avec des dizaines de documents internes à l’entreprise, de photos, d’enregistrements audio et d’e-mails.

Mauvaise gestion du laboratoire

Sur son site Web, Ventavia s’appelle la plus grande société de recherche clinique privée du Texas et répertorie les nombreux prix qu’elle a remportés pour ses travaux sous contrat. 2 Mais Jackson a déclaré au BMJ qu’au cours des deux semaines où elle a travaillé chez Ventavia en septembre 2020, elle a informé à plusieurs reprises ses supérieurs de la mauvaise gestion du laboratoire, des problèmes de sécurité des patients et des problèmes d’intégrité des données. Jackson était un auditeur d’essais cliniques formé qui occupait auparavant un poste de directeur des opérations et est arrivé chez Ventavia avec plus de 15 ans d’expérience dans la coordination et la gestion de la recherche clinique.

Exaspérée par le fait que Ventavia ne réglait pas les problèmes, Jackson a documenté plusieurs affaires tard dans la nuit, prenant des photos sur son téléphone portable. Une photo, fournie au BMJ, a montré des aiguilles jetées dans un sac en plastique à risque biologique au lieu d’une boîte contenant des objets tranchants. Un autre a montré des matériaux d’emballage de vaccins avec les numéros d’identification des participants à l’essai écrits dessus laissés à l’air libre, ce qui a potentiellement levé l’aveugle des participants. Les dirigeants de Ventavia ont ensuite interrogé Jackson pour avoir pris les photos.

Une levée de l’aveugle précoce et par inadvertance peut s’être produite à une échelle beaucoup plus large.

Selon la conception de l’essai, le personnel ouvert était responsable de la préparation et de l’administration du médicament à l’étude (le vaccin de Pfizer ou un placebo). Cela devait être fait pour préserver la mise en aveugle des participants à l’essai et de tous les autres membres du personnel du site, y compris l’investigateur principal. Cependant, à Ventavia, Jackson a déclaré au BMJ que des imprimés de confirmation d’affectation de médicaments étaient laissés dans les dossiers des participants, accessibles au personnel aveugle. Comme mesure corrective prise en septembre, deux mois après le recrutement de l’essai et avec environ 1 000 participants déjà inscrits, les listes de contrôle d’assurance qualité ont été mises à jour avec des instructions pour que le personnel supprime les affectations de médicaments des dossiers.

Dans un enregistrement d’une réunion fin septembre 2020 entre Jackson et deux administrateurs, un cadre de Ventavia peut être entendu expliquer que l’entreprise n’a pas été en mesure de quantifier les types et le nombre d’erreurs qu’ils trouvaient lors de l’examen des documents d’essai pour le contrôle qualité.

« Dans mon esprit, c’est quelque chose de nouveau chaque jour », déclare un cadre de Ventavia. « Nous savons que c’est important. »

Ventavia ne suivait pas les requêtes de saisie de données, montre un e-mail envoyé par ICON, l’organisation de recherche sous contrat avec laquelle Pfizer s’est associé à l’essai. ICON a rappelé à Ventavia dans un e-mail de septembre 2020 : « L’attente de cette étude est que toutes les requêtes soient traitées dans les 24 heures. » ICON a ensuite mis en évidence plus de 100 requêtes en suspens datant de plus de trois jours en jaune. Les exemples comprenaient deux personnes pour lesquelles « Le sujet a signalé des symptômes/réactions graves… Selon le protocole, les sujets présentant des réactions locales de grade 3 doivent être contactés. Veuillez confirmer si un CONTACT NON PLANIFIÉ a été effectué et mettre à jour le formulaire correspondant le cas échéant. Selon le protocole de l’essai, un contact téléphonique aurait dû avoir lieu « pour obtenir plus de détails et déterminer si une visite sur site est cliniquement indiquée ».