La jeunesse exposée aux injections anti-Covid. Ya-t-il mise en danger d’autrui?

Les données VAERS affichent que 283 cas d’inflammation cardiaque ont été observés après la deuxième dose de vaccin chez les personnes âgées de 16 à 24 ans (Voir article de Reuters ci-dessous). Ce sont des cas admis… Après, il y a tous ceux qui ne sont pas annoncés ou pas pris en compte…

COVID: Voilà une maladie qui n’attaquait pas ou très peu les jeunes. Subitement, il a fallu quand même vacciner de jeunes gens en santé contre une maladie que leur corps arrivait à surmonter. Pourquoi?

Pourquoi appliquer avec autant de zèle une intervention potentiellement lourde de conséquences pour laquelle on n’a aucun recul sur une population aussi large?

Il faut rappeler et marteler le fait que les vaccinés sont des cobayes puisque les essais sont en cours jusqu’à fin 2022. En

Malgré cela, en France, l’âge de la vaccination est descendu à 12 ans! Idem en Suisse… Ci-dessous un médecin cantonal qui se réjouit de l’autorisation de Swissmedic.

Vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans, « une excellente nouvelle «

Le médecin cantonal neuchâtelois, Claude-François Robert, était invité sur le plateau du 19h30 pour réagir à l’annonce de Swissmedic d’autoriser l’utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech chez les 12 à 15 ans.

Pour lui, pas de doute, c’est une excellente nouvelle. « Cela veut dire que le vaccin est efficace et qu’il a peu d’effets secondaires », analyse-t-il.

Dans le canton de Neuchâtel, il faut désormais planifier l’accès au vaccin à cette tranche d’âge. « Nous sommes en train d’étudier différentes pistes, avec les pédiatres, dans nos centres de vaccination, avec l’appui de la santé scolaire ou avec des équipes mobiles », explique le médecin neuchâtelois, précisant que l’objectif était d’être prêt pour la rentrée scolaire.

Et quand les populations sont réticentes, on fait appel au chantage (voyage, concerts, etc.), ou à la séduction. Ainsi, on appâte les clients comme on peut, avec pourquoi pas de la marijuana…

L’Etat américain de Washington offre désormais « un pétard contre une piqûre » pour inciter la population à se faire vacciner contre le Covid-19 . Les dispensaires de cannabis de cet Etat sont autorisés à offrir un joint pré-roulé à tout individu d’au moins 21 ans qui se fera vacciner sur place.

Et s’il faut mettre en sourdine les réticences des parents, les autorités adaptent la loi et donnent le pouvoir de décision aux ados. Le consentement des parents n’est pas nécessaire car, dans cette tranche d’âge, on reconnaît à l’adolescent la « majorité médicale ». Une blague de plus donc…

En France, on ergote sur ce qui se passe en cas de divergence de position entre les parents. Voilà le souci du jour!

De quel droit récompense-t-on les jeunes pour aller se faire injecter ces choses? En revanche, il est très dangereux de donner sa chance à des médicaments comme l’hydroxychloroquine ou comme l’Ivermectine. Là non, ils sont toxiques. Plus on lit sur le sujet et plus on comprend très bien que les autorités sanitaires pourraient être en train d’envoyer notre jeunesse au casse-pipe.

Et dans ce cas, la question de la mise en danger d’autrui est posée. Reste plus qu’à trouver qui a le pouvoir d’y répondre.

Rappel des 10 points du Code de Nuremberg

Code de Nuremberg a fait condamner les médecins qui ont aidé le régime nazi à mener des « expériences » sur des humains pour le moins non consentants…. Traduction Inserm. Lecture recomm andée. https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf

Définition de la mise en danger d’autrui

La loi définit la mise en danger de la vie d’autrui comme étant le « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement … « . C’est ainsi que la loi expose ainsi 4 conditions :

-Un risque direct,

-Un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,

-Un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,

-Une intention de transgresser ladite obligation.

Inflammation cardiaque chez les jeunes hommes plus élevée que prévu après les vaccins Pfizer et Moderna – États-Unis CDC. Reuters

Un nombre plus élevé que prévu de jeunes hommes ont souffert d’une inflammation cardiaque après leur deuxième dose des injections d’ARNm COVID-19 de Pfizer/BioNTech et Moderna, selon les données de deux systèmes de surveillance de la sécurité des vaccins, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CDC) a déclaré jeudi.

Le CDC et d’autres régulateurs de la santé ont enquêté sur des cas d’inflammation cardiaque après que le ministère israélien de la Santé a signalé qu’il avait trouvé un lien probable avec la maladie chez les jeunes hommes qui ont reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer (PFE.N) .

L’agence a déclaré qu’elle évaluait toujours le risque de la maladie et n’avait pas encore conclu qu’il existait un lien de causalité entre les vaccins et les cas de myocardite ou de péricardite.

Alors que certains patients ont dû être hospitalisés, la plupart se sont complètement rétablis de leurs symptômes, a déclaré le CDC.

Plus de la moitié des cas signalés au US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) après que les personnes aient reçu leur deuxième dose des vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna (MRNA.O) concernaient des personnes âgées de 12 à 24 ans, a déclaré le CDC. Ces tranches d’âge représentaient moins de 9 % des doses administrées.

« Nous avons clairement un déséquilibre là-bas », a déclaré le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination du CDC, lors d’une présentation à un comité consultatif lors de la réunion de la Food and Drug Administration des États-Unis jeudi.

L’écrasante majorité des cas se sont produits dans la semaine suivant la vaccination, a déclaré Shimabukuro.

Dans les données du VAERS, 283 cas d’inflammation cardiaque ont été observés après la deuxième dose de vaccin chez les personnes âgées de 16 à 24 ans. Cela se compare aux attentes de 10 à 102 cas pour cette tranche d’âge sur la base des taux d’incidence de base de la population américaine, a déclaré le CDC.

Shimabukuro a déclaré qu’il y avait une prédominance d’hommes dans les groupes d’âge plus jeunes parmi les cas d’inflammation cardiaque signalés.

L’âge médian des patients qui ont présenté l’inflammation après une deuxième dose de vaccin était de 24 ans, selon les données du VAERS. Un peu moins de 80 % des cas concernaient des hommes.

Shimabukuro a également déclaré que le Vaccine Safety Datalink (VSD) – un autre système de surveillance de la sécurité – a montré une incidence accrue d’inflammation cardiaque chez les 16 à 39 ans après leur deuxième injection par rapport au taux observé après la première dose.

Pfizer a déclaré qu’il soutenait l’évaluation du CDC des cas d’inflammation cardiaque, notant que « le nombre de rapports est faible compte tenu du nombre de doses administrées ».

Environ 130 millions de personnes aux États-Unis ont reçu les deux doses de l’un des vaccins à ARNm.

« Il est important de comprendre qu’une évaluation minutieuse des rapports est en cours et qu’il n’a pas été conclu que les vaccins à ARNm COVID-19 provoquent une myocardite ou une péricardite », a déclaré la société dans un communiqué.

Moderna a déclaré qu’il n’avait pas non plus établi d’association causale avec la maladie et son vaccin. Il a déclaré qu’il travaillait activement avec les autorités de santé publique et de réglementation pour évaluer davantage le problème.

Le CDC a déclaré qu’il tiendrait une réunion de son comité consultatif sur les pratiques de vaccination la semaine prochaine pour évaluer davantage les preuves et évaluer le risque de myocardite après la vaccination par l’ARNm pour COVID-19.

Rappel