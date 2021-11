L’empire de la haute finance avale les institutions supranationales et s’installe. Au nom du climat.

Direction GFANZ ; Source : GFANZ

Quand les PDG de BlackRock, de la Citi, de la Bank of America, de Banco Santander, de HSBC, du London Stock Exchange Group, Singapore Exchange, et du Fonds David Rockefeller se réunissent en 2021, ils s’entendent sur la nouvelle structure de Planète Finance post-Covid. Et idéalement, ils fusionnent avec les institutions supragouvernementales qu’ils ont manipulées à l’envi depuis les Accords de Bretton Woods.

Les banquiers centraux se sont joints à la fête de la City-Wall Street!

Et les banquiers centraux profitant de la méconnaissance du grand public de leurs tours de passe-passe, ont servi de courroie de transmission des liquidités locales vers ces ultra-puissants qui sont finalement leurs futurs patrons. Je vous remets des graphiques incroyablement scandaleux qui n’émeuvent pas grand monde qui montrent comment elles ont récupéré les réserves des banques sous prétexte de sécurité. En clair, on a forcé les banques à se doter de montagnes de liquidités et de titres de très haute qualité, puis à les déposer auprès de la banque centrale.

Forte d’immenses volumes à la fois de liquidités et d’actifs financiers, Planète Finance se dote d’une gouvernance financière mondiale ultra-puissante.

Une idéologie fasciste décrite par Mussolini.

La gouvernance mondiale du Nouveau Modèle est centrée sur la finance.

Ces individus cités ci-dessus, leurs associés et alliés forment LA gouvernance mondiale. Le pouvoir politique de gouvernants est « has been » dans la mesure où les Etats, les territoires, les compagnies, les individus ont perdu le contrôle de leurs outils de production, de leurs richesses, de leurs ressources naturelles, etc. Regardez ce qu’écrivait en 1970 Zbigniew Brzezinski:



BETWEEN TWO AGES, America’s Role in the Technetronic Era, Zbigniew Brzezinski, 1970

La 1WorldCompany, l’aboutissement d’une guerre livrée aux Etats publics et aux citoyens.

Cette idéologie qui met la finance au centre de la vie publique est en train de finir de faire la guerre aux Etats, aux marchés ouverts, aux citoyens. Et cette idéologie d’essence nazie a mis à terre la démocratie et avec elle le principe de la dignité humaine.

Vous n’avez plus rien et ils ont tout.

La Dépossession est à un tel stade qu’il est à craindre même pour la suffisance alimentaire décente, autre que des asticots et autres ignominies vantées par les suppôts du système baalien.

Bref, l’élite financière anglo-saxonne n’a plus besoin de se cacher derrière le tigre américain pour conquérir le monde. Elle est en train de le laisser tomber pour assumer enfin aux yeux de tous son immense puissance qui a été installée grâce à la techno-usure portée à son paroxysme.

Un grand merci aux banques centrales sans lesquelles ceci n’aurait jamais pu avoir lieu.

LHK

L’Alliance des banquiers soutenue par l’ONU annonce un plan « vert » pour transformer le système financier mondial. Whitney Webb

Les intérêts financiers privés les plus puissants du monde, sous le couvert de la COP26, ont élaboré un plan pour transformer le système financier mondial en fusionnant avec des institutions comme la Banque mondiale et en les utilisant pour éroder davantage la souveraineté nationale dans le monde en développement.

Mercredi, une alliance « dirigée par l’industrie et convoquée par l’ONU » d’institutions bancaires et financières privées a annoncé des plans à la conférence COP26 pour remanier le rôle des institutions financières mondiales et régionales, y compris la Banque mondiale et le FMI, dans le cadre d’un plan plus large visant à « transformer » le système financier mondial.

L’objectif officiellement déclaré de cette refonte proposée, par les membres de l’alliance, est de promouvoir la transition vers une économie « net-zéro ». Cependant, la « réimagination » proposée par le groupe des institutions financières internationales (IFI), selon leur « rapport d’étape » récemment publié, permettrait également de fusionner ces institutions avec les intérêts bancaires privés qui composent l’alliance ;

créer un nouveau système de « gouvernance financière mondiale »;

et éroder la souveraineté nationale parmi les pays en développement en les forçant à établir des environnements commerciaux jugés « favorables » aux intérêts des membres de l’alliance. En d’autres termes,les puissants intérêts bancaires qui composent ce groupe poussent à recréer l’ensemble du système financier mondial à leur profit sous prétexte de promouvoir la durabilité.

Cette alliance, appelée Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), a été lancée en avril par John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le changement climatique ; Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor et ancienne présidente de la Réserve fédérale ; et Mark Carney, l’envoyé spécial des Nations Unies pour l’action et le financement climatiques et ancien président de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Canada. Carney, qui est également le conseiller financier du Premier ministre britannique pour la conférence COP26, copréside actuellement l’alliance avec le milliardaire américain et ancien maire de New York, Michael Bloomberg.

Lors de sa création, GFANZ a déclaré qu’il « fournirait un forum de coordination stratégique entre les dirigeants des institutions financières de l’ensemble du secteur financier pour accélérer la transition vers une économie nette zéro » et

« mobiliser les trillions de dollars nécessaires » pour accomplir les objectifs du groupe. objectifs zéro émission.

Au moment du lancement de l’alliance, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrit GFANZ comme « unissant les banques et les institutions financières du monde derrière la transition mondiale vers le zéro net », tandis que John Kerry a noté que « les plus grands acteurs financiers du monde reconnaissent que la transition énergétique représente un vaste opportunité commerciale.

En analysant ces deux déclarations ensemble, il semble clair que GFANZ a uni les banques privées et les institutions financières les plus puissantes du monde derrière ce qu’elles considèrent, avant tout, comme« une vaste opportunité commerciale », dont ils commercialisent leur exploitation comme un « impératif planétaire ».

John Kerry en conversation avec Christine Amanpour de CNN à la COP 26 ; Source : CNN

GFANZ est composé de plusieurs « alliances sous-sectorielles », dont la Net Zero Asset Managers Initiative ( NZAM ), la Net Zero Asset Owner Alliance ( NZAOA ) et la Net Zero Banking Alliance ( NZBA ). Ensemble, ils contrôlent une part formidable des intérêts bancaires et financiers privés mondiaux, la NZBA à elle seule représentant actuellement 43% de tous les actifs bancaires mondiaux. Cependant, les « plus grands acteurs financiers » qui dominent GFANZ comprennent les PDG de BlackRock, Citi, Bank of America, Banco Santander et HSBC, ainsi que David Schwimmer, PDG du London Stock Exchange Group et Nili Gilbert, président du comité d’investissement. du Fonds David Rockefeller.

Notamment, une autre entité liée à Rockefeller, la Fondation Rockefeller, a récemment joué un rôle central dans la création de Natural Asset Corporations (NAC) en septembre. Ces NAC cherchent à créer une nouvelle classe d’actifs qui mettrait en vente le monde naturel, ainsi que les processus écologiques qui sous-tendent toute vie, sous prétexte de les « protéger ». Les directeurs de GFANZ, dont Larry Fink de BlackRock, sont depuis longtemps enthousiasmés par les perspectives des NAC et d’autres efforts connexes pour financiariser le monde naturel et il a également joué un rôle clé dans la promotion de cette financiarisation comme nécessaire pour lutter contre le changement climatique.

Dans le cadre de la COP26, GFANZ – un groupe clé à cette conférence – publie un plan visant à augmenter « les flux de capitaux privés vers les économies émergentes et en développement ». Selon le communiqué de presse de l’alliance , ce plan se concentre sur « le développement de plates-formes nationales pour connecter le capital privé désormais énorme engagé à zéro net avec des projets nationaux, en augmentant le financement mixte par le biais des BMD [banques de développement multilatérales] et en développant des marchés mondiaux du carbone crédibles et à haute intégrité ». Le communiqué de presse note que cet « énorme capital privé » est de l’argent que les membres de l’alliance cherchent à investir dans les pays émergents et en développement, estimé à plus de 130 000 milliards de dollars, et que – afin de déployer ces milliers de milliards en investissement – ​​« le système financier mondial est en train d’être transformés » par cette alliance même en coordination avec le groupe qui les a convoqués, les Nations Unies.

Proposer une reprise

Les détails du plan de GFANZ visant à déployer des milliers de milliards d’investissements de membres dans les marchés émergents et les pays en développement ont été publiés dans le premier « rapport d’étape » de l’alliance , dont la publication a été programmée pour coïncider avec la conférence COP26. Le rapport détaille le « plan de travail et les ambitions à court terme » de l’alliance, que l’alliance résume succinctement comme un « programme de travail pour transformer le système financier ».

Le rapport note que l’alliance est passée du stade « d’engagement » au stade « d’engagement », avec l’objectif principal de l’étape d’engagement étant la « mobilisation de capitaux privés dans les marchés émergents et les pays en développement par le biais du leadership du secteur privé et du secteur public. collaboration privée. Ce faisant, selon le rapport, GFANZ cherche à créer « une architecture financière internationale » qui augmentera les niveaux d’investissement privé des membres de l’alliance dans ces économies. Leurs principaux objectifs à cet égard tournent autour de la création de « plates-formes nationales ambitieuses » et d’une collaboration accrue entre les BMD et le secteur financier privé.Rapport d’avancement GFANZTélécharger

Selon GFANZ, une « plate-forme nationale » est définie comme un mécanisme qui réunit et aligne les « parties prenantes », c’est-à-dire un mécanisme de partenariat public-privé/capitalisme des parties prenantes, « autour d’un problème ou d’une géographie spécifique ». Parmi les exemples proposés, citons la Climate Finance Leadership Initiative (CFLI) de Mike Bloomberg , en partenariat avec Goldman Sachs et HSBC, entre autres institutions du secteur privé. Bien qu’ils soient présentés comme étant dirigés par des « parties prenantes », les exemples existants de « plates-formes nationales » offerts par le GFANZ sont soit des initiatives dirigées par le secteur privé, comme le FCIL, soit des partenariats public-privé dominés par de puissantes sociétés multinationales et des milliardaires.

Comme expliqué récemment par le journaliste et chercheur Iain Davis, ces modèles de mécanismes de « capitalisme des parties prenantes » – bien que présentés comme offrant une forme de capitalisme « plus responsable » – permettent plutôt aux entreprises et aux entités privées de participer à la formation des régulations qui régissent leurs propres marchés et de leur donner un rôle considérablement accru dans la prise de décision politique en les plaçant sur un pied d’égalité avec les gouvernements nationaux. C’est essentiellement une manière créative de commercialiser le « corporatisme », la définition du fascisme tristement célèbre par le dictateur italien Benito Mussolini.

En plus de la création de « plates-formes nationales » « corporatistes » qui se concentrent sur des domaines et/ou des problèmes spécifiques dans le monde en développement, GFANZ vise également à « corporatiser » davantage les banques multilatérales de développement (BMD) et les institutions de financement du développement (IFD) afin pour mieux atteindre les objectifs d’investissement des membres de l’alliance. Selon l’alliance, cela est décrit comme une augmentation de la « collaboration MBD-secteur privé ». Le rapport GFANZ note que « les BMD jouent un rôle essentiel en aidant à accroître les flux d’investissement » dans le monde en développement. Les BMD, comme la Banque mondiale, ont longtemps été critiquées pour avoir accompli cette tâche en piégeant les pays en développement dans la dette, puis en utilisant cette dette pour forcer ces pays à déréglementer les marchés (en particulier les marchés financiers), à privatiser les actifs de l’État et à mettre en œuvre des politiques d’austérité impopulaires. Le rapport GFANZ indique clairement que l’alliance cherche maintenant à utiliser ces mêmes tactiques controversées des BMD en forçant une déréglementation encore plus grande sur les pays en développement pour faciliter les investissements « verts » des membres de l’alliance.

Le rapport indique explicitement que les BMD devraient être utilisées pour inciter les pays en développement « à créer les bons environnements propices de haut niveau et transversaux » pour les investissements des membres de l’alliance dans ces pays. Les niveaux nettement plus élevés d’investissement en capital privé, qui sont nécessaires pour atteindre Net-Zero par GFANZ, exigent que les BMD soient utilisées pour inciter les pays en développement à « établir des environnements commerciaux propices aux investissements ; un cadre reproductible pour le déploiement des investissements de capitaux privés ; et des pipelines d’opportunités d’investissement bancables. GFANZ note ensuite que « les capitaux et les investissements privés iront à ces projets si les gouvernements et les décideurs créent les conditions appropriées », c’est-à-dire des environnements propices aux investissements du secteur privé.

En d’autres termes, à travers l’augmentation proposée de l’implication du secteur privé dans les BMD, comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement, les membres de l’alliance cherchent à utiliser les BMD pour imposer à l’échelle mondiale une déréglementation massive et étendue aux pays en développement en utilisant la poussée de décarbonation comme justification. Les BMD ne doivent plus piéger les pays en développement dans la dette pour forcer des politiques qui profitent aux entités étrangères et multinationales du secteur privé, car les justifications liées au changement climatique peuvent désormais être utilisées aux mêmes fins.

Le PDG de BlackRock et directeur de GFANZ, Larry Fink, s’entretient avec CNBC pendant la COP26 ; Source : CNBC

Cette nouvelle modalité pour les BMD, ainsi que leur fusion avec le secteur privé, est finalement ce que GFANZ propose en termes de « ré-imaginer » ces institutions. GFANZ principal et chef de la direction de BlackRock Larry Fink, au cours d’ un panel de COP26 qui a eu lieu le 2 Novembre e , explicitement fait référence au plan de refonte de ces institutions quand il a dit que: « Si nous voulons être sérieux au sujet du changement climatique dans les pays émergents , nous allons devoir vraiment nous concentrer sur la réimagination de la Banque mondiale et du FMI.

Fink continua :

« Ils sont le prêteur principal, et il n’y a pas assez de capitaux privés qui entrent dans le monde émergent aujourd’hui en raison des risques associés au risque politique, en investissant dans des investissements dans les friches industrielles – si nous voulons vraiment augmenter le capital d’investissement dans le monde émergent… J’exhorte les propriétaires de ces institutions, les actionnaires, de se concentrer sur la façon dont nous réimaginons ces institutions et repenser leur charte. »

Les plans proposés par GFANZ pour réinventer les BMD sont particulièrement alarmants étant donné que les documents militaires américains divulgués admettent ouvertement que ces banques sont essentiellement des « armes financières » qui ont été utilisées comme « instruments financiers et instruments diplomatiques de la puissance nationale des États-Unis » ainsi que des instruments de ce que ces mêmes les documents se réfèrent au « système de gouvernance mondiale actuel » qui sont utilisés pour forcer les pays en développement à adopter des politiques qu’ils n’auraient pas autrement.

En outre, compte tenu des déclarations de Fink, il ne devrait pas être surprenant que le rapport GFANZ note que leurs efforts pour établir des « plates-formes nationales » et modifier le fonctionnement et les chartes des BMD sont un élément clé de la mise en œuvre des recommandations pré-planifiées visant à « saisir la nouvelle moment de Bretton Woods » et refaçonner le système de « gouvernance financière mondiale » afin de « promouvoir la stabilité économique et la croissance durable ».

Comme indiqué dans d’autres documents de GFANZ et sur leur site Web, l’objectif de l’alliance est la transformation du système financier mondial et il ressort clairement des déclarations des membres et des documents de l’alliance que l’objectif de cette transformation est de faciliter les objectifs d’investissement des membres de l’alliance. au-delà de ce qui est actuellement possible en utilisant les diktats liés au changement climatique, par opposition à la dette, comme moyen à cette fin.

L’ONU et la « Révolution tranquille »

À la lumière de l’adhésion de GFANZ et de leurs ambitions, certains peuvent se demander pourquoi les Nations Unies soutiendraient une telle initiative prédatrice. Les Nations Unies, après tout, ne travaillent-elles pas principalement avec les gouvernements nationaux par opposition aux intérêts du secteur privé ?

Bien que ce soit certainement la perception publique dominante de l’ONU, l’organisation a – pendant des décennies – suivi un modèle de « capitalisation des parties prenantes » qui privilégie le secteur privé et les « philanthropes » milliardaires par rapport aux gouvernements nationaux, ces derniers étant simplement chargés de créer « » environnements favorables » pour les politiques créées par et au profit des premiers.

S’adressant au Forum économique mondial en 1998, le secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, a clairement exprimé ce changement :

« L’ONU s’est transformée depuis notre dernière rencontre ici à Davos. L’Organisation a subi une refonte complète que j’ai qualifiée de « révolution tranquille »… Un changement fondamental s’est produit. Les Nations Unies ne traitaient autrefois qu’avec les gouvernements. À présent, nous savons que la paix et la prospérité ne peuvent être atteintes sans des partenariats impliquant les gouvernements, les organisations internationales, le monde des affaires et la société civile… Les affaires des Nations Unies impliquent les entreprises du monde.

L’ONU étant désormais essentiellement un véhicule pour la promotion du capitalisme des parties prenantes, il est tout à fait normal qu’elle « convoque » et soutienne les efforts d’un groupe comme GFANZ pour étendre ce modèle de capitalisme des parties prenantes à d’autres institutions impliquées dans la gouvernance mondiale, en particulier la finance mondiale. gouvernance. Permettre aux membres de GFANZ, c’est-à-dire bon nombre des plus grandes banques privées et institutions financières du monde, de fusionner avec les BMD, de refaire le « système de gouvernance financière mondiale » et d’acquérir un contrôle accru sur les décisions politiques dans le monde émergent est le rêve d’un banquier devenu réalité. Pour en arriver là, tout ce dont ils ont eu besoin est de convaincre suffisamment de la population mondiale que de tels changements sont nécessaires en raison de l’urgence perçue du changement climatique et de la nécessité de décarboniser rapidement l’économie. Pourtant, s’il est mis en pratique,ce qui en résultera n’est guère un monde « plus vert », mais un monde dominé par une petite élite financière et technocratique qui est libre de profiter et de piller à la fois le « capital naturel » et le « capital humain » comme bon lui semble.

Aujourd’hui, les BMD sont utilisées comme des « instruments de pouvoir » qui utilisent la dette pour forcer les pays en développement à mettre en œuvre des politiques qui profitent aux intérêts étrangers, et non à leurs intérêts nationaux. Si GFANZ réussit, les BMD de demain seront essentiellement utilisées pour éliminer la souveraineté nationale, privatiser les « actifs naturels » (par exemple, les écosystèmes, les processus écologiques) du monde en développement et imposer des politiques de plus en plus technocratiques conçues par les institutions de gouvernance mondiale et les groupes de réflexion sur populations de plus en plus défavorisées.

Bien que GFANZ se soit enveloppé d’une rhétorique noble de « sauver la planète », leurs plans se résument finalement à un coup d’État dirigé par les entreprises qui rendra le système financier mondial encore plus corrompu et prédateur et réduira davantage la souveraineté des gouvernements nationaux dans le monde en développement.

Auteur Whitney Webb