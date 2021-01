Dépendance alimentaire. Avènement d’un féodalisme discret global érigé sur les cendres des agriculteurs et de leurs exploitations.

Le néo-féodalisme ou nouveau féodalisme est une renaissance contemporaine théorisée de politiques de gouvernance, d’économie et de vie publique qui rappellent celles présentes dans de nombreuses sociétés féodales, telles que les droits inégaux et les protections juridiques pour les gens ordinaires et pour la noblesse1. ouest une renaissance contemporaine théorisée de politiques de gouvernance, d’économie et de vie publique qui rappellent celles présentes dans de nombreuses sociétés féodales, telles que les droits inégaux et les protections juridiques pour les gens ordinaires et pour la noblesse

La 3ème guerre mondiale a bel et bien lieu, et elle est avant tout monétaire, financière, et économique. Un féodalisme global menace l’humanité. Et qui dit féodalisme dit servage ou… esclavage.

En ce moment même, des gens se battent pour s’approprier le plus largement possible le patrimoine des habitants de la planète. Soutenus par des politiciens corrompus, les lois et la fiscalité les plus iniques sont votées pour arranger la minorité contre la majorité. Les banquiers se chargent des détails de la liquidation des propriétés, dont le fait de les vendre aux enchères à bas prix à ceux qui ont le bras le plus long.

Partout dans le monde, les agriculteurs indépendants dépossédés

Et à ce petit jeu, il y a les grands perdants que sont les agriculteurs, et qui pour l’instant tiennent le haut de la liste.Regardez la progression des faillites aux Etats-Unis dans le secteur agricole.

Evolution du taux de faillites des fermiers américains par région. https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/5d693a7668cb0a0008c0e38c/960×0.jpg?fit=scale

Les agriculteurs américains effrayés par les menaces financières qui provoqueraient la saisie de leurs terres et bien sûr du bétail qui va avec.

Résultats? Aux Etats-Unis, comme en Europe, comme en Inde, comme en Afrique, les agriculteurs se suicident…

… et ceux qui tiennent le stylo de la création monétaire contre dettes, s’approprient leurs biens pour rien avec un grand sourire sous le label de philanthropie et de mécénat.

Alors amis investigateurs européens, qui va nous fournir les données européennes de cette Dépossession qui passe par un carnage? Qui va nous dire quelle superficies de terres agricoles ce gentil couple -qui s’occupe jour et nuit de notre santé et de celle des générations à venir- s’est approprié en Europe, et ailleurs? https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/one-french-farmer-commits-suicide-every-two-days-survey-says/

Suicide des agriculteurs comme unique issue à la pression exercé par l’alliance des oligarques-banquiers-politiciens-fisc.

En France

Suicide des agriculteurs français

En Inde

Suicide de fermiers indiens https://fr.wikipedia.org/wiki/Suicides_de_paysans_en_Inde

En Afrique

Révolution agricole: « La Fondation Gates mène l’Afrique à l’échec »https://tchak.be/index.php/2020/10/21/revolution-agricole-la-fondation-bill-melinda-gates-mene-lafrique-a-lechec/

En Suisse

Les Gates, le plus grand propriétaire de terres agricoles privées aux États-Unis.

Un nouveau rapport de The Land Report révèle que que Bill et Melinda Gates arrivent en première position de la liste des plus grands propriétaires de terres agricoles privées aux États-Unis. Le couple milliardaire de Seattle amassant 242 000 acres de terres agricoles, soit un peu moins de 979 374 000m2 (1 acre = 4046.85642 m2).

Selon The Land Report, le cofondateur de Microsoft possède des terres agricoles dans 18 États, les plus grandes exploitations étant en Louisiane (69 071 acres), en Arkansas (47 927 acres) et au Nebraska (20 588 acres). Gates détient également une participation dans plus de 24 800 acres de terres de transition à l’extérieur de Phoenix.

Un rapport de Tri-City Herald sur l’achat en 2018 de 14500 acres de terres agricoles dans le comté de Benton, dans l’État de Washington – pour un montant de 171 millions de dollars – a alerté The Land Report et l’éditeur Eric O’Keefe, ce qui l’a amené à investiguer sur le thème des propriétés de Gates. (geekwire.com)

Des recherches ont indiqué que les terres aux États-Unis sont détenues par Cascade Investment LLC, le véhicule d’investissement privé de Gates. Gates soutient également le vendeur de voitures d’occasion en ligne Vroom via Cascade ainsi que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Un porte-parole de Cascade Investment a refusé de commenter à The Land Report les détails associés aux transactions ou aux participations de Gates, sauf pour dire que Cascade est très favorable à l’agriculture durable.

Le palmarès peut être complété par quelques autres milliardaires qui collectionnent les terres au sens plus large (y compris forêts, terres non agricoles, etc.) Et là nous trouvons selon The Land Report:

1. John Malone avec 2,200,000 acres, soit 8 901 200 000m2

2. Emmerson Family [Up 76,500 Acres]

3. Reed Family [Up 291,000 Acres]

4. Ted Turner

5. Stan Kroenke

Le contrôle de la Nouvelle Société passe par le contrôle des terres

Les terres sont considérées par le Nouveau Système en tant que biens communs, ou Commons. Ray Katewort l’économiste porteuse d’espoirs aux yeux de certains intellectuels est très claire sur le sujet.

Le changement de paradigme touche tous les secteurs. Kate raworth l’explique d’ailleurs en disant que nous devons quitter le concept de l’homme économique (homo economicus) pour adopter le principe de l’homme social adaptable. Cela signifie de profonds changements vont toujours plus toucher chaque individu… Et à ceux qui pensent que le Nouveau Monde se sera débarrassé des financiers dans les allées de la société se trompent lourdement. https://lilianeheldkhawam.com/2020/07/10/vers-un-nouveau-paradigme-de-structure-coronale-liliane-held-khawam/

Le processus est confirmé par l’Agenda 21 qui sert à la gouvernance locale des territoires. Son chapitre 10 traite de la Conception intégrée de la planification et de la gestion des terres. Et l’Agenda 2030 le reprend dans son quinzième objectif:

Exploitation du sol durable : protéger, restaurer et promouvoir une utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer les forêts de manière durable, lutter contre la désertification, stopper et remédier à la dégradation des terres, et mettre fin à la perte de la biodiversité. https://lilianeheldkhawam.com/2020/09/25/une-constitution-universelle-pour-un-etat-global-et-financiarise-sous-les-couleurs-de-lagenda-2030/

Contrôler les peuples par le contrôle des terres et de la production agricoles

Dans cet ensemble de Commons, on trouve les terres agricoles, et celles-ci appartiennent à des privées. Une ultra-minorité (oubliez le chiffre de 1%) détient les richesses présentées comme bien public. Or, qui contrôle l’alimentation contrôle la population et est supposé assurer sa « subsistance ».. ou pas.

Un féodalisme global est en train de frapper de plein fouet l’humanité. En laissant faire, celle-ci ne peut que finir qu’asservie voire mutée en une population d’esclaves robotisés corvéables à souhait. Bien évidemment que les personnes âgées et autres personnes handicapées n’y ont pas de place, car consommatrices tout en étant non productives, le tout vendu au nom de l’écologie bien sûr. Ne ratez pas cette vidéo du World Economic Forum. On vous y explique que d’ici à 2030, vous ne possèderez plus rien, et vous serez heureux quand même. https://www.youtube.com/watch?v=lBBxWtKKQiA

Quid de la résistance à ce concept destructeur de l’humanité et de l’autonomie des peuples?

A l’heure du risque d’être étiqueté conspirationniste ou complotiste, est-il encore possible de s’opposer et de résister à ce nouveau modèle piloté par des féodaux? La tentation de dire qu’au vu de la destinée promise à une humanité techno-asservie et assignée à résidence depuis près d’une année, le risque est très limité. La non-résistance fait de chacun un collaborateur.

Voici ce que l’on trouve dans Wikipédia au sujet de la collaboration. Celle-ci est la politique de coopération active avec un occupant ennemi1. Bien sûr, il faudrait redéfinir la chose puisque nous avons quitter les guerres militaires pour des formes technologiques, monétaires, économiques, dont le dénominateur commun est la dépendance aux nouveaux féodaux. Bref, l’occupant existe aujourd’hui. Sa conquête s’est faite avec une arme monétaire (avec la collaboration des banquiers centraux), des lieutenants se trouvant dans les interfaces-clés des Etats, qui permettent la mise en place de directives du global vers le local (Agenda 2030, 21, etc.)

La collaboration peut être : involontaire (reconnaissance réticente de la nécessité) ou volontaire (en tant que tentative d’exploiter cette nécessité) et, servile ou idéologique2. Wikipédia

Personne n’échappera à la Dépossession

La liquidation des restaurateurs fait suite à celle des agriculteurs. Demain ce sera le tour des épiceries qui feront les frais de la philanthropie de certains. Le paradigme alimentaire changera très probablement. L’alimentation naturelle sera réservée à la caste arrivée au pouvoir, et le reste de l’humanité devra devenir végan qui s’adaptera aux lubies du moment des quelques producteurs. Sauterelles et autres excréments humains recyclés par les laboratoires des mêmes milliardaires vous seront servis par les remplaçants des restaurateurs actuels. https://lilianeheldkhawam.com/2020/12/19/la-revolution-societale-par-la-nutrition-pourquoi-les-restaurateurs-traditionnels-doivent-disparaitre/

11,8 milliards d’euros pour la « grande muraille verte » )France Bleue)

Emmanuel Macron a annoncé qu’une enveloppe de 11,8 milliards d’euros (14,3 milliards de dollars) sur cinq ans avait été constituée pour la « grande muraille verte » destinée à prévenir l’avancée du désert dans la zone soudano-sahélienne, qui traverse 11 pays en Afrique. « On prépare véritablement l’Afrique de 2030 », a dit le président français à l’Élysée.