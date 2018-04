Adieu retraite. Bruno Bertez+ Business Insider

D’ici 10 ans ou un peu plus la notion de retraite s’estompera. il n’y aura plus de coupure entre un « avant » la retraite et un « après » la retraite tout simplement parce l’allongement de la durée de vie, la crise des systèmes de retraites et la déconfiture boursière se seront conjugués pour faire disparaitre la notion elle même.

La retraite qui est une forme de vie empreinte de dignité car on a travaillé et cotisé, la retraite glissera vers l’assistance et la dépendance comme on le voit déjà s’agissant de la dialectique emploi/chômage/revenu universel.

La vraie distinction sera entre ceux qui sont valides et autonomes et ceux qui ne le seront pas.

Pourra-t-on appeler cela un progrès; la fin de vie méritera-t-elle d’être vécue?

Les Macron seront les artisans de cette déchéance.

Bruno Bertez

Vidéo de Business Insider qui explique comment le concept de la retraite s’est évaporé!

A top financial adviser explains how the notion of retirement is gone pic.twitter.com/2FObfOiQex — Business Insider (@businessinsider) April 15, 2018

