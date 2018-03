Une TVA à 9.4 % avec une perspective de retraite à 70 ans.

M Berset a présenté, ce 2 mars, les lignes directrices de sa réforme de l’AVS. Nous en retiendrons deux propositions phares.

La première consiste à faire passer la TVA de 7,7% à 9,4%. M Berset impose une majoration de celle-ci de plus de 22%! L’information nous arrive au lendemain d’une annonce d’un excédent de 4,8 milliards de francs sur l’exercice 2017! Deux milliards avaient été provisionnés pour l’impôt anticipé…. Des réflexes de gestion d’entreprises et non d’un Etat public….

La deuxième traite bien sûr du passage de l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes. Mais si vous écoutez bien au-delà de la minute 6, vous allez entendre le conseiller fédéral nous parler de flexibilisation du départ à la retraite. Et là, les 65 ans ne sont plus qu’une référence.

L’âge de 70 ans serait acté légalement en tant que norme supérieure….

M Berset adopte des mesures déjà vues dans le cadre du programme des réformes grecques, dicté par le marché financier.

Pourtant la situation économique de la Suisse n’est pas à première vue celle de la Grèce. Alors pourquoi mettre une pression pareille sur un peuple et sur ses membres les plus vulnérables?

…

Liliane Held-Khawam

Divers articles potentiellement utiles: https://lilianeheldkhawam.com/?s=avs&submit=Recherche