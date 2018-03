Captation des capitaux retraite LPP, le bras de fer… LHK + article de Bilan

Cela fait plusieurs années que nous avertissons sur le danger que coure l’épargnant de se voir interdire la récupération des capitaux qu’il a épargnés dans le cadre du 2ème pilier.

Même si effectivement, certaines personnes ont mal géré les capitaux retirés, cela ne représente certainement pas un motif suffisant et juste pour aller à l’encontre du droit constitutionnel de chacun de disposer librement de sa propriété privée. Quitte à aller la jeter au lac.

En clair, le conseil fédéral cherche à aller à l’encontre de l’Etat de droit.

Le même conseil fédéral tente de repousser l’âge de la retraite qui intègrerait les 70 ans comme limite supérieure pour le départ à la retraite, faisant exploser un tabou extraordinaire. Venant d’un ministre de gauche, la démarche est pour le moins surprenante.

A cela, il convient d’ajouter la volonté du même conseil fédéral de faire passer la TVA à 9,4% pour financer ladite retraite, qui deviendra toujours plus hypothétique. D’ailleurs, cette mesure pénalisera le plus les petits consommateurs, puisque les entreprises en sont exonérées…

Si l’on venait à cumuler toutes les mesures, , on finit par se demander à quoi, ou plutôt à qui, devrait servir ces capitaux gigantesques captés et non redistribués.

Sauf que sur ce site, nous savons que la politique accommodante (pour qui?) de la BNS est gourmande en capitaux ( et ses dérivés qui sont les titres de créances de belle qualité HQLA) issus de l’économie réelle…

Ceux qui croient que la BNS créent de la monnaie ex nihilo pour financer son bilan passent à côté du phénomène le plus grave de l’histoire de l’économie monétaire et de la démocratie… C’est dire…

Le conseil fédéral est à sa énième tentative de faire passer le projet. Sans succès pour l’instant.

Nous pensons que cela se fera d’une manière ou d’une autre. Le marché financier, surtout ses patrons, ne laisseront pas le choix…

Liliane Held-Khawam

