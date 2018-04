Monnaie pleine: Qui est le père de ce concept? LHK

« L’eugénisme est la direction par les humains de leur évolution » : logo du Second International Congress of Eugenics , en 1921, décrivant l’eugénisme comme un arbre dont le tronc est créé à partir des différents champs de connaissances de l’humanité. (Wikipédia)



Monnaie pleine est l’initiative qui donne le plus d’espoir à tout citoyen conscient d’inexplicables transferts de privilèges régaliens en direction de la corporation bancaire supranationale.

Le pouvoir de cette planète casino est tel que nous nous devons de savoir si les atours présentés dans le cadre de cette initiative sont réels ou peut-être simplement un gigantesque piège préparé par la haute finance mondialiste à destination de l’économie locale.

Aujourd’hui, nous nous intéresserons uniquement au père de Monnaie plein ou de 100% Monnaie (100% Geld).

Tout comme dans le cadre du Revenu de Base vu récemment, Monnaie pleine est un projet qui nous vient des néoconservateurs américains. Plus précisément du célèbre économiste américain Irving Fisher.

M Fisher était sans nul doute un talentueux mathématicien et économiste. Malheureusement pour lui, cela n’a pas suffi pour le mettre à l’abri de la crise de 1929. Voici ce qu’en dit Wikipédia:

« La réputation professionnelle de Irving Fisher, ainsi que sa fortune personnelle, furent gravement atteintes par le krach boursier de 1929. Peu de jours avant le krach de 1929, il écrivait que « le prix des actions ont atteint ce qui apparaît être un haut plateau permanent ». Le 21 octobre, il déclarait que la bourse « ne tremblait qu’à cause de la folie de quelques-uns » et affirmait que les cours boursiers n’avaient pas atteint leur vraie valeur et devaient continuer à croître. Des mois après le krach, il continuait à affirmer aux investisseurs que la reprise était au coin de la rue. Irving Fisher pensait que la très forte valorisation boursière était le reflet de l’amélioration productive de l’économie américaine induite par la prohibition. En effet, pour Fisher, la sobriété des travailleurs avait pour conséquence une élévation de leur productivité. Il était ainsi un fervent partisan de la prohibition qu’il défendit dans une série d’ouvrages1. C’est à la suite de ces erreurs de prévisions que Fisher s’est intéressé aux fluctuations économiques et a abandonné la thèse du rééquilibrage automatique du marché au profit de sa théorie sur la déflation qui justifie l’intervention de l’État, nécessaire pour arrêter la spirale déflationniste. »

A chacun d’évaluer les pertinences de ces analyses. La théorie de Monnaie pleine va émerger dans son esprit à la suite de ses échecs!

Il faut préciser que cette théorie qui, actuellement est à l’ordre du jour des travaux d’économistes dans plusieurs pays, pourrait absolument voir le jour en Suisse. La possibilité de lancer une initiative populaire en Suisse fut saisie et le peuple devra se prononcer le 10 juin 2018, sur son éventuelle adoption et faire en sorte que ce pays devienne un laboratoire extraordinaire pour tester l’idée de I Fisher.

Ce projet pourrait tout à fait passer, car oui les gens en ont marre de la haute finance internationale, des abus de leur banque centrale, et des privilèges régaliens insupportables de 2 grandes banques too big to fail…

En attendant de vous écrire sur l’article de loi lui-même, tout citoyen suisse devrait savoir que M Irving Fisher n’était pas célèbre qu’en tant qu’économiste. Il l’était aussi pour ses « campagnes de santé ».

M Fisher était le président de la Société américaine d‘eugénisme. https://fr.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher

Voici une petite définition selon Wikipédia de l’eugénisme:

« L’eugénisme peut être désigné comme « l’ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine. Il peut être le fruit d’une politique délibérément menée par un État. Il peut aussi être le résultat collectif d’une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l’« enfant parfait », ou du moins indemne de nombreuses affections graves »1. »

Or, selon le même Wikipédia, nous lisons » Pour le célèbre économiste Irving Fisher la focalisation de la société sur les questions migratoires « était une occasion rêvée pour amener les gens à s’intéresser à l’eugénisme »30. https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme

Nous lisons un peu plus loin au sujet de l’association que M Fisher présidait: « En 1922, la Société américaine d’eugénisme (en) (American Eugenics Society) est créée pour coordonner l’action des militants eugénistes américains. Elle comptera des délégations dans 28 États43. Comme sa cousine britannique, elle resta une organisation de taille modeste ne dépassant jamais les 1 200 adhérents mais regroupa principalement des scientifiques et des notables. Elle fut ainsi présidée par l’économiste Irving Fisher et financée par John D. Rockefeller36. Une des principales revendications des eugénistes américains est la limitation de l’immigration en provenance du sud et de l’est de l’Europe52. La Société américaine d’eugénisme se dota ainsi en 1923 d’un « comité sur l’immigration sélective » qui milita, dans la lignée des analyses de Madison Grant, en faveur d’une loi de restriction permanente de l’immigration53. »

Irving Fisher était un ardent promoteur de cette abomination, financée par M Rockfeller, célèbre industriel, premier milliardaire américain; qui nous revient près de 100 ans plus tard sous la forme du transhumanisme.

Ami lecteur, tout est lié!

Liliane Held-Khawam

PS: 100% Geld a eu les moyens de réaliser une étude avec des projections sur l’ensemble des pays. Question: qui peut se payer ce genre d’analyses?

« Au niveau international, la réforme monnaie pleine peut faire la majorité

Il ressort de cette étude qu’une réforme monnaie pleine serait approuvée par une majorité dans le monde entier. En Suisse, l’initiative Monnaie Pleine sera votée dans l’année qui vient. Elle demande que les banques privées ne puissent plus créer leur propre monnaie. La Banque nationale sera la seule à pouvoir créer l’argent scriptural en plus de l’argent liquide, exactement comme la population se le représente déjà aujourd’hui. La monnaie pleine sécurise l’argent, stabilise le système financier, réduit les problèmes du ”Too-big-to-fail” et empêche les bulles financières. » (extrait du site de l’initiative Monnaie pleine)