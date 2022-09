Marche forcée vers l’humain génétiquement modifié. Piratage massif des corps humains

Dès le milieu du xx e s., le darwinisme a été réinterprété à la lumière de la génétique, appelé « néodarwinisme » ou « théorie synthétique de l’évolution ». Pour Darwin, comme pour la plupart de ses continuateurs, les variations aléatoires (c’est-à-dire les mutations génétiques) sont de faible ampleur et seule leur accumulation graduelle serait responsable de l’évolution. (Larousse)

Cette vision « gradualiste » de l’évolution, de même que le rôle déterminant attribué à la sélection naturelle, fait cependant l’objet de critiques, sur lesquelles se fondent d’autres modèles de l’évolution (mutations de grande ampleur, provoquant des « sauts » évolutifs, ou mutations neutres au regard de la sélection naturelle). (Larousse)

La théorie de l’évolution des espèces dite théorie néodarwinienne, qui est reconnue comme la théorie aujourd’hui dominante dans la communauté scientifique, fut fondée officiellement en 1947, lors du congrès de Princeton, aux États-Unis. À la fin des années 1990, une autre autre synthèse évolutionniste est en train de se forger. Elle repose fondamentalement sur la notion d’évolution discontinue, par « sauts évolutifs ». Source complète Larousse

Or, nous relayons depuis des années des publications officiellement admises qui traitent de modifications génétiques de l’humain…

Cependant, c’est la découverte en 2021 de l’intervention du médecin-chef de Moderna Therapeutics qui nous a permis de poser de manière plus directe notre hypothèse de travail quant à la volonté de modifier le génome humain via le vaccin anti-covid.

Puis est arrivée la découverte par certains scientifiques de la similitude entre une séquence-clé du génome du SARS CoV2 avec celle d’un brevet déposé par Moderna en … 2016!

L’homme génétiquement modifié semble un impératif dicté par la sphère techno-scientifique, ET ses associés politiques, que personne ne semble vouloir, ni pouvoir, stopper.

Et plus vous placez bout à bout de pièces du puzzle et plus vous vous demandez la place qu’occupe la théorie néo-darwinienne dans le monde obscur des vaccins et des virus augmentés?

Mécanismes potentiels pour l’intégration du génome humain du code génétique de la vaccination par l’ARNm du SRAS-CoV-2

Voici une publication récente, septembre 2022, signée de personnalités que nous apprécions ici.

Nous pouvons lire ce qui confirme toutes nos inquiétudes depuis les premières palabres sur le vaccin à ARN:

Les découvertes d’une séquence intégrée dans l’ADN humain qui était presque identique à une séquence du génome du SRAS-CoV-2, et l’identification de l’intégration plausible de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans l’ADN humain par une activité de transcriptase inverse endogène exprimée par Long Interspersed Nuclear Element (LINE)-1 (17 % de l’ADN humain) a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité à long terme de la vaccination à base d’ARN messager (ARNm) . Des données récentes démontrent que les séquences d’ARN du SARS-CoV-2 peuvent être transcrites en ADN et peuvent être activement intégrées dans le génome des cellules humaines affectées, médiées par des rétrotransposons. https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.166203678.82079667

Les rétrotransposons sont des éléments génétiques mobiles qui s’amplifient par transcription inverse d’un intermédiaire ARN. https://www.biologie-journal.org/articles/jbio/abs/2004/04/jbio200419804p425/jbio200419804p425.html

Un peu plus loin, nous trouvons quelques phrases qui auraient, en d’autres temps, amené les autorités sanitaires à enquêter sur la mise en danger publique.

Dans cette revue, le rôle potentiel des éléments génétiques mobiles dans l’étiopathogénie des maladies cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques et oncologiques et les possibilités d’interférence de l’ADN humain par la vaccination contre le SRAS-CoV-2 sont repositionnés. Les cellules souches humaines vulnérables ainsi que les gamétocytes peuvent vraisemblablement être les premières cibles des interférences ARN indésirables. Compte tenu des nombreuses manipulations génétiques de l’ARN codant pour la glycoprotéine de pointe du SRAS-CoV-2 dans les vaccins, manipulations conçues pour augmenter la stabilité et l’efficacité de la traduction des protéines de pointe, beaucoup reste incertain quant aux perturbations potentielles de la physiologie cellulaire et de l’homéostasie qui pourraient en résulter. Les conséquences prévues présentent des risques graves pour la santé humaine qui doivent être clarifiés. https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.166203678.82079667

Des nanoparticules lipidiques dans les vaccins

Soucieux du développement de la nanomédecine et du remplacement à terme des médecins par des ingénieurs, nous nous posions la question suivante en 2021:

Que peut transporter la fameuse nanocapsule lipidique qui contient l’ARN messager?

Tout l’enjeu de cette vaccination de masse trouve une explication plus que probable dans la volonté de réinitialiser le secteur d’activités de la santé. Les promoteurs d e la Nouvelle gestion de la santé qui se trouvent être simultanément les développeurs de vaccins à ARNm ne s’en cachent pas. Je vous invite à (re-)découvrir les articles du site concernant la nanomédecine, le transhumanisme, le remplacement des médecins par des ingénieurs, le développement du clonage à but sanitaire, etc. Je vous remets cette vidéo déjà portée à votre connaissance concernant la biologie synthétique ICI https://lilianeheldkhawam.com/2021/03/17/quy-a-t-il-dautre-que-de-larn-messager-dans-le-vaccin/

Acuitas Therapeutics, fabricant des nanoparticules lipidiques de Pfizer?

Acuitas se présente en tant que société de biotechnologie qui travaille avec des partenaires pour développer de nouvelles thérapies afin de répondre à des besoins cliniques non satisfaits sur la base de nos capacités reconnues à l’échelle internationale en matière de technologie d’administration.

Acuitas se spécialise dans le développement de systèmes de délivrance de nanoparticules lipidiques pour la thérapeutique moléculaire.

Nos scientifiques ont synthétisé plus de 500 nouveaux lipides cationiques qui ont été évalués dans des modèles

in vivo , y compris des modèles de primates non humains (PNH) .

Cette évaluation caractérise la puissance et l’innocuité de ces transporteurs LNP pour la livraison de charges utiles d’acide nucléique, y compris les siRNA, les ARNm, les plasmides et les oligonucléotides antisens.

Nous avons montré que le composant lipidique cationique ionisable détermine de manière critique la puissance des thérapeutiques LNP https://acuitastx.com/technology/lipid-nanoparticles/

Acuitas, une technologie d’administration et un portefeuille de IP!

Acuitas se reconnaît certaines compétences très intéressantes pour celui qui s’interroge sur le basculement de l’humanité dans le transhumanisme (fusion homme-technologie). Acuitas est une plateforme basée sur la technologie de l’administration qui active les médicaments à base d’acide nucléique. Et dans les compétences-clés de l’entreprise on trouve un large portefeuille IP qui couvre la livraison de LNP.

Alors 2 questions:

– pourquoi se prévaloir d’une « plateforme d’administration » et d’une base de données IP?

– est-ce que les nanoparticules de Acuitas injectées au « vacciné » sont dotées d’un identifiant IP que l’on retrouverait sur son Pass vaccinal, et qui permettrait un transfert de donné es sanitaires?

Si les points qui traitent de IP sont vérifiés, cela signifierait que l’on a inoculé ce qu’il fallait à des centaines de millions d’individus pour les connecter en permanence à un ou plusieurs serveurs via des adresses IP. Cela signifierait alors que jour et nuit des industriels récupèrent les données les plus intimes au fonctionnement de l’individu. Cela n’est rien d’autre que le piratage de l’humanité!

Les nanoparticules de Acuitas dans le vaccin anti covid de Pfizer

Il se trouve que Acuitas est le sous-traitant de Pfizer en matière de nanoparticules lipidiques. En janvier 2022 les deux entreprises ont annoncé un accord tout en précisant que le vaccin anti covid de Pfizer contenait déjà les nanoparticules de Acuitas.

Pfizer a annoncé lundi la signature d’un accord de développement avec Acuitas Therapeutics, un spécialiste des nanoparticules lipidiques utilisées dans les vaccins et médicaments à ARN messager. Aux termes de cet accord non-exclusif, Pfizer disposera d’une option lui permettant d’exercer une license portant sur un maximum de 10 cibles issues du portefeuille d’Acuitas. Pfizer précise que la technologie de nanoparticules lipidiques mise au point par Acuitas est déjà intégrée au sein de Comirnaty, le vaccin contre le Covid-19 qu’il a développé avec BioNTech. https://www.tradingsat.com/pfizer-US7170811035/actualites/pfizer-pfizer-accord-avec-acuitas-partenariat-avec-beam-1001089.html

Qui détient Acuitas?

Les actionnaires de Acuitas ne sont pas, à ce stade de mes recherches, connues. On trouve des publications sur le Net qui présentent la Pierre Elliott Trudeau Foundation en tant que détentrice de 40% de Acuitas.

L’information est battue en brèche par les fact checkers, mais qui ne communiquent pas sur les bénéficiaires de cette société. Vous pouvez les croire ou pas. C’est un acte de foi.

Des nanoparticules fortement inflammatoires

Le 17 décembre 2021, une étude avait alerté sur le fait que le composant de nanoparticules lipidiques de la plateforme ARNm-LNP utilisé dans les études précliniques sur les vaccins est hautement inflammatoire:

Les auteurs écrivaient alors que les vaccins basés sur des nanoparticules lipidiques contenant de l’ARNm (LNP) sont une nouvelle plateforme prometteuse utilisée par deux vaccins de premier plan contre le COVID-19. Les essais cliniques et les vaccinations en cours présentent divers degrés de niveaux de protection et d’effets secondaires. Cependant, les vecteurs des effets secondaires rapportés restent mal définis.

Et les auteurs de la publication de présenter des preuves que les LNP d’Acuitas utilisés dans les études précliniques de vaccins à ARNm modifiés par des nucléosides sont hautement inflammatoires chez la souris.

Voilà qui contredit les annonces faites par Acuitas sur les primates…

Nanoparticule lipidique à létalité élevée si administrée par voie intranasale

L’étude pré-citée nous apprend aussi que l’injection intradermique et intramusculaire de ces LNP a conduit à des réponses inflammatoires rapides et robustes, caractérisées par une infiltration massive de neutrophiles, l’activation de diverses voies inflammatoires et la production de diverses cytokines et chimiokines inflammatoires.

La même dose de LNP administrée par voie intranasale a entraîné des réponses inflammatoires similaires dans les poumons et entraîné un taux de mortalité élevé, avec mécanisme non résolu.

Ainsi, la capacité des plateformes ARNm-LNP à soutenir l’induction de réponses immunitaires adaptatives et les effets secondaires observés peuvent provenir de la nature hautement inflammatoire des LNP.

Une étude publiée ce mois d’août 2022 confirme ce qui précède et annonce que la pré-exposition à l’ARNm-LNP inhibe les réponses immunitaires adaptatives et modifie la forme immunitaire innée de manière héréditaire

Malgré les centaines de millions de doses de vaccin SARS-CoV-2 mRNA-LNP administrées, les chercheurs constatent qu’ils manquent de compréhension globale des effets immunitaires de cette plateforme. Le vaccin SARS-CoV-2 à base d’ARNm-LNP est hautement inflammatoire, et son composant lipidique ionisable synthétique responsable de l’induction de l’inflammation a une longue période biologique in vivo.

Le vaccin SARS-CoV-2 à base d’ARNm-LNP est hautement inflammatoire, et son composant lipidique ionisable synthétique responsable de l’induction de l’inflammation a une longue période biologique in vivo.

Voici les 6 points que l’étude a démontré:

1.- La pré-exposition aux ARNm-LNP ou aux LNP inhibe de manière significative les réponses immunitaires adaptatives ultérieures induites par le vaccin ARNm-LNP.

2.- La pré-exposition aux ARNm-LNP a des effets systémiques.

3.- La pré-exposition aux ARNm-LNP a un effet durable sur les réponses immunitaires adaptatives.

4.- Les adjuvants pourraient surmonter l’état suppressif induit par la pré-exposition à la plate-forme ARNm-LNP

5.- La forme immunitaire innée est altérée avec la pré-exposition à l’ARNm-LNP.

6.- Les modifications immunitaires induites par la plate-forme ARNm-LNP peuvent être héritées.

Personnellement, je ne connais personne qui a donné son consentement à pareilles conséquences…

De la légalité du bricolage génétique de l’humain

Nous voyons grâce à ce qui précède que des modifications des capacités innées, à caractère durable et héréditaire ont été autorisées par les autorités sanitaires partout dans le monde! Et nos interrogations ne trouveront pas de réponses officielles. Pourtant, voici un document qui m’a été transmis par un lecteur très avisé. On peut y lire en toutes lettres:

Pour que la biotechnologie et la biofabrication nous aident à atteindre nos objectifs sociétaux, les États-Unis doivent investir dans des capacités scientifiques fondamentales. Nous devons développer des technologies et des techniques de génie génétique pour pouvoir écrire des circuits pour les cellules et programmer de manière prévisible la biologie de la même manière que nous écrivons des logiciels et programmons des ordinateurs ; débloquer la puissance des données biologiques, notamment grâce aux outils informatiques et à l’intelligence artificielle ; et faire progresser la science de la production à grande échelle tout en réduisant les obstacles à la commercialisation afin que les technologies et les produits innovants puissent atteindre les marchés plus rapidement. Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy

les objectifs de ce document seront accomplis en s’associant aux secteur privé et autres parties prenantes concernées. Il ouvre la voie à l’innovation alimentaire et agricole, y compris en améliorant la durabilité et la conservation des terres ; améliorer la qualité des aliments et la nutrition ; augmenter et protéger les rendements agricoles; protection contre les ravageurs et les maladies des plantes et des animaux; et cultiver des sources de nourriture alternatives.

(lire ci-dessous au sujet de la nourriture alternative qui succèdera à une potentielle famine: )

La particularité de ce document dont est issu cet extrait est qu’il a été signé par le président des Etats-Unis. Cela laisse supposer que toutes les barrières qui empêchent la fusion de l’homme avec la machine ont été officiellement levées.

LHK