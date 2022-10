Coup d’Etat planétaire, le livre qui annonçait le great reset en 2019 en lecture libre.

Chers amis lecteurs,

Après le succès de la diffusion de Dépossession en libre accès, voici la suite indispensable Coup d’Etat planétaire. Ce livre est la suite de Dépossession et je le mets lui aussi en libre accès.

Je rappelle que ce livre a été publié en septembre 2019, soit plusieurs mois AVANT le Covid-circus. Or, il y est soigneusement décrit les bases contractuelles (Traités supragouvernementaux) qui devaient aboutir à un RESET de l’ordre planétaire. Exemples:

1.- Avant-propos:

Aux dernières nouvelles, les banques centrales se ruent sur l’achat d’or physique. En tête de celles-ci on trouve la Russie, dont le premier vice-gouverneur de sa banque centrale, Dmitry Tulin, disait en 2018 que l’or, était « une garantie à 100% contre les risques juridiques et politiques ». Zerohedge relayait en mai de la même année l’information selon laquelle la totalité de l’or turc avait été rapatrié en Turquie suite aux tensions que le pays connaissait au niveau de sa politique américaine[1]. Mais voilà qu’un rapport suisse de la Schweiz am Wochenende, tout en confirmant que le rapatriement était terminé, et que la banque centrale turque avait retiré toutes ses réserves d’or des États-Unis, le journal suisse note qu’environ 19 tonnes d’or turc ont été stockées à la Banque des règlements internationaux, basée à Bâle… Contrairement au transfert annoncé en avril par la presse turque vers le… Istanbul Stock Exchange[2].La globalisation monétaire demande la création d’une banque centrale mondiale unique. Elle agirait en tant que régulateur des liquidités du système monétaire mondial et préteur de dernier ressort. Le rapport du FMI prend la Réserve Fédérale américaine en candidate possible. Mais cela peut être tout aussi bien la BRI par exemple.

Bref, la fin du système qui a vampirisé la planète avec une monnaie sans consistance est actée. L’or physique retrouvera sous une forme ou une autre une place de choix dans le nouveau modèle. Mais attention, les dettes devront être honorées le jour du « reset » . Avant-Propos Coup d’Etat planétaire

[1] « Turkey Repatriates All Gold From The US In Attempt To Ditch The Dollar», zerohedge.com

[2] « L’or, thème stratégique des banques centrales », lilianeheldkhawam.com

2.- Extrait de l’introduction

A la tête de cette oligarchie, se trouvent les bénéficiaires finaux de l’endettement mortifère de la planète. Ces individus sont inconnus. Grâce au mutisme des médias d’investigation, et à une barrière infranchissable constituée d’une infinité de structures, à la fois supra et infranationales, dotées de personnalités juridiques, parfaitement anonymes, ces conquérants du monde demeurent dans l’ombre. Bien que leur identité soit inaccessible, il n’en demeure pas moins que ces individus existent forcément, et bénéficient de l’élément central qui leur permet de conquérir le monde : le seigneuriage de la monnaie. De fait, les bénéfices de la confiscation de la création monétaire de la planète par les nouveaux seigneurs sont incalculables. Notre hypothèse de travail de fond est qu’ils ont pu, grâce à ce privilège régalien transmis par l’ensemble des pays, s’approprier la planète et ses ressources, y compris humaines.

Dotés d’un pouvoir holistique, global, ces maîtres d’un genre inédit vont imposer un nouveau paradigme, ou reset, dans tous les domaines du globe. Au plus tard en 2030, le nouveau monde devra être opérationnel. Introduction Coup d’Etat planétaire

Nous sommes donc à la croisée des chemins. Les modèles monétaires, financiers, économiques, fonciers, éducatifs, ou culturels de l’ancien monde sont en voie de liquidation. Les richesses associées ont néanmoins été captées par une oligarchie privée et corporatisée, qui se rend maîtresse de tous les leviers. Parallèlement à cela, elle tente d’unifier la planète sous des prétextes messianiques, auxquels sont rattachés des programmes de développement. Pour l’heure, nous avons pu constater que le concept générait une décrépitude de l’humanité et de la planète. A l’opposé, se trouve la micro-élite dotée de seigneuriage qui bénéficie d’une prospérité historique. Tout dépend donc de quel côté on se place pour évaluer l’écart entre les résultats promis et ceux observés. Les programmes mis en place sont porteurs d’un succès parfait pour les uns et d’un drame tout aussi prégnant pour le reste des vivants (animaux et planète inclus).

Pour atteindre le nouveau paradigme, les seigneurs mettent en place une révolution sociétale dans laquelle l’humanité risque de perdre ses dernières libertés et ses droits, avec en particulier le droit à la propriété privée. Ce faisant, elle dépendra du système omniprésent pour assurer sa subsistance. Un revenu universel et une économie de partage seront mis à disposition du terrien contre services rendus à la communauté.

3.- Pénuries organisées

Forte des piliers monétaire et financiers, l’oligarchie peut conquérir le pilier économique. Les FTN sont devenues des armes destructrices de l’économie de marché, de ses lois, mais surtout de la myriade des agents économiques privés et publics. Maintenant, si l’on ajoute le fait que cette micro-élite de la haute finance est détentrice (directement ou indirectement) de l’ensemble des dettes de la planète, aussi bien du public, que des ménages, et aussi des dettes pharaoniques des entreprises, on peut raisonnablement l’imaginer en marche vers un pouvoir planétaire absolu !

Tous les mécanismes économiques ont été soigneusement cassés. Il ne faut s’attendre à aucun imprévu venant des mécanismes de marché, ou d’un contre-pouvoir quelconque. Ceux qui se permettent des prédictions n’ont pas compris le contexte global dans lequel s’inscrivent les crises.

Détenant les leviers essentiels de la vie économique, seules les personnes aux manettes de la planète finance-industrie sont capables de décider du jour et de l’heure du « reset » . C’est à ce moment que sera annoncé le nouveau paradigme sociétal promis par Brzezinski. Un modèle qui brillera par un totalitarisme d’ampleur inédite. Une révolution historique se déroule en ce moment même dans le silence consternant des médias. Chapitre 17: Ce libéralisme qui tue le marché

Voilà chers amis. Par ces quelques exemples qui font référence au Reset, vous voyez que tout était déjà là car le Great reset est un projet planétaire dont les bases ont été jetées il y a de très nombreuses décennies.

Cela fait de nombreuses années que j’observe les gens marcher dans la rue sans qu’ils ne se rendent compte le moins du monde de la révolution par le haut qui se déroulait en silence. Je me disais que finalement ce n’était pas plus mal car ils profitaient tranquillement de la vie.

Je me demandais juste comment les dirigeants pensaient imposer leur projet alors qu’ils parlaient sans cesse de peuple souverain et de démocratie. Au sujet du Grand Genève par exemple, je me demande depuis un paquet d’années si l’eurorégion va être détachée de la Suisse et si tel devait être le cas, comment les dirigeants suisses l’annonceraient alors aux Romands…

Je m’arrêterais là, je ne vais pas réécrire le livre. Cependant si vous preniez le temps de lire cet ouvrage pensez qu’il a été mis sur le marché en 2019. L’écriture ayant commencé bien avant.

Bref, le virus est arrivé et les dirigeants suisses (et mondiaux) vont invoquer la « pandémie » pour imposer le nouveau modèle liberticide et violemment intrusif. On aurait pu invoquer le hasard ou le concours de circonstances…?

Même pas puisque l’émergence du virus n’est un mystère que pour ceux qui ont trop peur de se confronter à la dure réalité. Soyez sûr que je ne jetterai pas la pierre à celui qui serait dans ce cas. Le déni actif est une protection comme une autre et pas forcément pire que d’autres.

Courage mes amis. Le plus dur est à venir car les problèmes de virus et d’énergie ne sont que des hors d’oeuvre. Pourtant, il faut garder espoir, optimisme et même enthousiasme car celui qui a créé le monde est toujours là. Il n’a ni vieilli, ni abdiqué.

Avec mes chaleureuses pensées.

LHK

Rappel