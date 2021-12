Modifier le génome humain et potentiellement le télécommander par des dots quantiques de graphène.

CNRS- Du carbone au graphène

Cette animation en 3D retrace le cheminement qui a conduit à la découverte du graphène, un matériau aux propriétés exceptionnelles… et aux très nombreuses applications espérées.

Vidéo explicative ici https://lejournal.cnrs.fr/videos/du-carbone-au-graphene

Je vous ai à diverses reprises parlé de graphène, et plus particulièrement d’Oxyde de graphène en tant que matériau devenu incontournable en matière de nanotechnologie, c’est-à-dire de l’infiniment petit.

Je vous ai aussi présenté plusieurs publications scientifiques promues par le système en place qui met en avant le rôle du graphène dans la composition des vaccins de nouvelle génération.

Je vous ai aussi présenté depuis de nombreuses années les divers traités supranationaux qui garantissent aux industriels tant au niveau international que local le secret de fabrication ainsi que le secret d’affaires.

Si je vous liste ces 3 points, c’est pour vous dire que nous sommes sûrs que l’oxyde de graphène fait partie des ingrédients prévus dans le cadre des injections dites vaccinales. Même si de nombreuses études hors-système que l’on peut accréditer d’un capital confiance important, aucun des industriels impliqués dans la fabrication actuelle des injections anti-covid n’admet la présence d’Oxyde de graphène. Et pour cause. La présence d’un produit largement utilisé dans la fabrication de matériel de télécommunication et autres équipements électroniques engendrerait immédiatement les interrogations des injections en matière de transformation des populations en transhumains.

Insertion de dots quantiques de… graphène destinés aux vaccins ET aux thérapies géniques

Voici une étude qui met en avant les avantages des dots quantiques de graphène en lieu et place des nanoparticules lipidiques. Ceci dit avec des dots quantiques, l’établissement de liaisons avec l’ordinateur quantique devient une question de temps si cela n’existe pas encore!

« À la suite de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), l’industrie pharmaceutique mondiale entreprises ont développé des vaccins contre le coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS- CoV-2). Certains ont adopté des nanoparticules lipidiques (LNP) ou des vecteurs viraux pour délivrer les gènes associés avec la protéine de pointe du SARS-CoV-2 pour la vaccination.

Cette stratégie de vaccination en livrant des gènes pour exprimer des protéines virales a été appliqué avec succès aux vaccins à ARNm pour COVID-19, et est également applicable à la thérapie génique.

Cependant, les agents de transfection conventionnels tels que les LNP et les vecteurs viraux ne sont pas encore suffisants pour satisfaire les niveaux de sécurité, de stabilité et d’efficacité requis pour les applications cliniques de la thérapie génique.

Dans cette étude, nous avons synthétisé du graphène quantique dopé N points (NGQD) pour la transfection de divers gènes, y compris les acides ribonucléiques messagers (ARNm) et les acides désoxyribonucléiques plasmidiques (ADNp).

Les NGQD chargés positivement se sont formés avec succès complexes électrostatiques avec des ARNm et des ADNp chargés négativement, et a abouti à l’efficacité livraison et transfection des gènes dans les cellules cibles. L’efficacité de transfection des NGQDs est trouvée comparable à celui des LNP disponibles dans le commerce.

Compte tenu de leur stabilité exceptionnelle même à température ambiante ainsi que leur faible toxicité, les NGQD devraient être de nouvelles plateformes universelles de livraison de gènes qui peuvent surpasser les LNP et les vecteurs viraux.

Résumons

Modifier les gènes + les connecter à un ordinateur quantique pourrait être le rêve d’une haute finance qui détient les BigTech ET les BigPharmas… et l’épargne des populations.

Souvenez-vous de ce papier de 2015…

… et en 2021, nous découvrions cette étude:

Et quelle est la structure électronique du carbone, constituant du graphène? Nous avons la réponse à notre question dans un travail de maturité (bac suisse), excessivement bien fait au demeurant. Et là on nous dit que l’atome de carbone, dont le graphène est une extraction par exfoliation mécanique avec du simple ruban adhésif (on pèle des feuillets de carbone à partir du graphite), est composé de: 6 protons – 6 neutrons – 6 électrons. http://www.sens-neuchatel.ch/bulletin/no48/art3-48-DBorel-Jaquet.pdf

Modifier et téléguider le génome humain, une réalité immédiate!

L’OMS a publié il y a quelques mois non l’ouverture d’un débat mais a émis des recommandations sur la modification du génome humain pour faire progresser la santé publique. Selon ce que nous comprenons de ce communiqué, le débat est clos sur les risques de modifier le génome humain. L’OMS et ses sponsors et alliés (Alain Berset) sont entrés dans la phase du cadrage de la mise en place de la chose qui consiste entre autres à protéger les brevets et très probablement la propriété des humains qui ont été modifiés. Ami lecteur, quand un produit est labellisé OGM, il appartient au détenteur du brevet.

Dans ce document, il apparaît clairement que ce que l’on appelle médecine personnelle et prédictive est une médecine qui bricole l’individu, et qui nécessite sa connexion permanente à des serveurs.

D’ailleurs, le communiqué de l’OMS dit:

La modification du génome humain présente plusieurs avantages potentiels : un diagnostic plus rapide et plus précis, des traitements plus ciblés et la prévention des troubles génétiques. Les thérapies géniques somatiques, qui reposent sur la modification de l’ADN d’un patient pour traiter ou guérir une maladie, ont été utilisées avec succès contre l’infection à VIH, la drépanocytose et l’amylose à transthyrétine. Cette technique pourrait également améliorer considérablement le traitement de plusieurs cancers. https://www.who.int/fr/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-human-genome-editing-for-the-advancement-of-public-health

Le Docteur en santé communautaire (non médecin) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS écrit:

« La modification du génome humain peut nous donner de meilleurs moyens de traiter et de guérir les maladies, mais nous n’en tirerons pleinement les bénéfices que si nous la mettons en œuvre dans l’intérêt de tous, au lieu de creuser davantage les inégalités en matière de santé entre les pays et à l’intérieur des pays » Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

Dont acte.

LHK

Annexe

Le graphène, un produit « miracle », permet d’envisager l’impossible!

Des propriétés remarquables dont celles de conducteur électrique et TRANSPARENT

Le graphène a permis le séquençage du génome humain

Utilisation en nanomédecine

