Famine potentielle en vue. Et si elle était organisée?

Cet enregistrement a été réalisé par Slobodan Despot en 2016. Vous verrez que l’analyse, que d’aucuns auraient pu juger à l’époque de catastrophiste, se déploie actuellement sous nos yeux. Aucun hasard n’explique le cataclysme qui frappe l’humanité. Les évènements convergent vers la mise de l’humanité sous dépendance sévère, notamment en matière de produits de première nécessité.

Une guerre directe et indirecte est livrée à ce qui concerne, de bout en bout, le flux d’activités dédié à l’agriculture. Et tout le monde devrait y être attentif car le sujet concerne la survie des populations. Je vais vous livrer plusieurs informations et vous déciderez de la conclusion.

La Russie est le plus gros producteur de blé

Vous vous inquiétez des risques de pénurie d’hydrocarbures et vous avez raison. En Allemagne on prépare les esprits à ce qui s’en vient. On produit même des clips publicitaires montrant une personne âgée qui attend des invités mais qui a en même temps froid. Finalement, tout le petit monde va s’installer avec des couvertures sur les jambes. Didactique.

Toutefois, le boycott russe cache autre chose. Regardez qui est le premier producteur de blé européen. La Russie suivie de la France. En 3ème position arrive loin derrière l’Allemagne. Le boycott de la Russie signifie qu’on pénalise non seulement l’économie et les activités par manque d’hydrocarbures, mais aussi par réduction de la matière première de base de la population: le blé

Cela signifie que les causes qui mènent aux pénuries d’hydrocarbures russes mèneront à une pénurie de blé. Cela revient à ôter le pain de la bouche des pauvres. Le sujet est donc vital à moins que l’on soit d’accord de fermer les yeux sur le sort des « inutiles », version Laurent Alexandre et son alter ego israélien Yuval Harari.

Et voici la flambée du prix du blé

Alors que le prix du blé explose pour le consommateur de base créant une hyperinflation, regardez ce qui se passe simultanément. Les exportations russes chutent et les prix baissent mais ne profitent pas aux populations! C’est donc une hyperinflation organisée

Il n’y a pas d’hyperinflation au sens où nous l’entendons habituellement parce que la vitesse de circulation de la masse monétaire flirte avec le zéro! On a beau augmenter la masse monétaire, si la vitesse de circulation d e la monnaie est proche de zéro, il ne devrait pas y avoir hyperinflation.

Et ce malgré l’accroissement de création de monnaie grâce aux dettes dues au Covid.

Car voici les bénéficiaires de ces nouvelles montagnes de dettes:

C’est vers les tenants des marchés de la haute finance (y c vaccins) que l’argent nouvellement créé afflue.

Alors pourquoi cette hyperinflation soudaine? La pénurie organisée.

Parce que l’on réduit artificiellement la disponibilité des produits sur le marché. La chose est d’autant plus facile que le marché est devenu oligarchique grâce au soutien des banquiers centraux et des dirigeants politiques. Les prix ne sont pas un résultat sain de l’offre et de la demande. Les gagnants du Nouveau Monde fixe les prix comme ils veulent.

Voici ce qui était écrit déjà en 2019 dans Coup d’Etat planétaire:

Les subventions monétaires directes ou indirectes sont hélas méconnues du public.Elles sont les principales sources qui alimentent le marché de manière antilibérale. Fournies par les banques centrales, elles sont donc illisibles par le commun des mortels. La politique monétaire dite non conventionnelle, appelée QE, ainsi que les taux d’intérêts négatifs constituent une irrigation de ce marché financier global qui n’en finit pas de dévorer les finances des Etats et des populations locales. Les intérêts négatifs, imposés par certaines banques centrales telles que la BNS (-0,75%), constituent un puissant vecteur qui fausse la libre-concurrence , puisque tous les débiteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Plus on descend dans les cotations des entreprises, et plus le coût du crédit augmente, jusqu’à arriver aux petits agents économiques locaux qui peinent à obtenir des crédits, malgré un carnet de commande garnis. Des conditions inégales de financement qui pénalisent les coûts de revient des producteurs non financiarisés. Alors, libéralisme ou soviétisme ?Les Etats qui privilégient les gros agents économiques, pratiquent le favoritisme. Sommes-nous plutôt confrontés à un détournement de fonds publics, puisque les attributions d’aides et subsides se font sans le consentement des véritables propriétaires qu’est le public-contribuable et en violation du principe d’économie de marché consigné dans de multiples textes de lois ? Baignons-nous dans un système politique antiéconomique jouant contre l’économie réelle locale et la survie des populations ? … Rien ne nous empêche d’imaginer l’avènement de restrictions et de pénuries[1] qui frappent aussi bien les biens de première nécessité, que les produits de consommation, sans oublier le monde de l’emploi…. Nos mots trouvent écho dans ceux de Maurice Allais, éminent économiste et prix Nobel. « (…) Mais c’est là oublier que l’économie de marché n’est qu’un instrument et qu’elle ne saurait être dissociée de son contexte institutionnel et politique et éthique. Il ne saurait être d’économie de marché efficace si elle ne prend pas place dans un cadre institutionnel et politique approprié, et une société libérale n’est pas et ne saurait être une société anarchique. » Un homme de gauche relevait d’ailleurs avec ironie qu’il était surprenant que les autorités nationales fassent appel à des mécanismes socialistes, pour ne pas dire communistes, pour enrichir une minorité. La méthode pratiquée n’est ni capitaliste, ni libérale, ni communiste. Il s’agit d’une espèce de privatisation du soviétisme, un néo-soviétisme. Celui-ci serait le fruit de l’agencement d’une myriade d’organismes autonomes, car dotés de structure juridique, et qui plus est offrent l’anonymat aux bénéficiaires finaux… Coup d’Etat planétaaire 2019

[1] « La Suisse fait face actuellement à une pénurie de certains médicaments », RTS, août 2018

Pas de hasard donc. Les pénuries sont le fruit d’une part de l’accaparement par la poignée d’individus qui se sont appropriés l’ensemble des processus d’activités industrielles, des ressources naturelles, etc.. Et d’autre part, leur liberté absolu de fixer des prix aussi élevés qu’ils souhaitent. Quand ils augmentent les prix artificiellement, il s’agit de vol et non d’hyperinflation.

Voici quelques infos sur le sujet:

Une série d’incendies étranges ont frappé sévèrement dans un laps de temps réduit une vingtaine de sites de transformation alimentaire et de stockage de matières premières! Une épidémie d’un genre nouveau que les fact checkers tentent de dédramatiser.

Une étrange tendance aux incendies dans les usines de transformation des aliments apparaît aux États-Unis

Au moins seize incendies se sont déclarés dans des usines de transformation des aliments, affectant l’approvisionnement du pays en bœuf et en volaille.

Il y a eu une flambée d’incendies dans des installations de transformation des aliments à travers le pays ces dernières années, et encore plus au cours des six derniers mois, alors que les prix des denrées alimentaires montent en flèche et que les chaînes d’approvisionnement sont sollicitées à leurs limites.

Résultat?

La vidéo ci-dessous remonte à janvier 2022. Des semaines avant les incendies causés par des accidents d’avions écrasés sur des centrales de transformation des aliments…. On voit que déjà là, les étagères des supermarchés américains souffraient de pénurie. Que se passera-t-il lorsque les stocks alimentaires viendront à s’épuiser et que les « accidents » commenceront à déployer leurs effets?

L’agriculture est sous attaque depuis de nombreuses années. Souvenez-vous de nos paysans harcelés jusqu’au suicide.

Concurrence déloyale. Prix écrasés. Leur patrimoine racheté pour des bouchées de pain puis bétonnés en smart cities truffés des outillages technologiques qui vont mettre les habitants sous surveillance permanente. Les dits habitants ont été appâtés par des taux d’intérêt proches de zéro mais qui ne manqueront pas de flamber pour les mêmes raisons que ce qui est décrit ci-dessus: vampiriser l’humanité tout en siphonnant l’argent public au passage.

Quelques-uns de nos articles sur les causes qui créent aujourd’hui des menaces réelles de famine à venir

Le patron de Sygenta veut interdire l’agriculture biologique. Le problème est qu’il est relayé un dimanche par un média mainstream

Maintenant que nous avons un peu cerné les enjeux de la dépendance alimentaire des requins de planète finance, voici un papier qui vous démontre par a+b l’ingérence crasse d’un de leurs représentants: le patron de Syngenta qui n’a rien à envier à Monsanto. Une personne qui a fait ses armes chez un des plus gros pollueurs de la planète: DuPont.

Et toujours la même délinquance que leurs alliés de la finance…

… Nnormal, ils ne sont qu’une des facettes de planète finance. Spéculer sur la famine n’est pas un problème pour ces gens…

Et que désire Monsieur Syngenta? Arrêter l’agriculture biologique parce qu’elle a besoin de terrains contrairement à son agriculture rêvée par Bill Gates qui prolifère en laboratoire. Ceci n’empêche pas le faux philanthrope de s’approprier les terres agricoles en quantité pour ses besoins personnels. Il ne va évidemment pas faire manger sa famille autre chose que des produits de première qualité auxquels l’humanité massifiée n’aura plus accès.

Je voudrais avant de laisser la place à ce papier signaler que celui-ci fait partie des publications du dimanche (donc très lues) et que la question de médias aux ordres des financiers se fait lancinante… Vous constaterez que la photo mise en avant le met dans un environnement verdoyant….

Menace d’une crise alimentaire: il faut arrêter l’agriculture biologique, dit le chef de Syngenta

Selon Erik Fyrwald, les rendements de l’agriculture biologique peuvent être jusqu’à 50% inférieurs selon les produits, ce qui augmente la menace d’une crise alimentaire à travers le monde.

08 mai 2022, 08:42

L’agriculture biologique favorise la consommation de terrains, car elle nécessite de plus grandes surfaces, assure M. Fyrwald. (archives)

Face à la menace d’une crise alimentaire mondiale, le patron de Syngenta, Erik Fyrwald, appelle à abandonner l’agriculture biologique. Les pays riches ont l’obligation d’augmenter leur production agricole afin d’éviter une catastrophe mondiale, selon lui.

Les rendements de l’agriculture biologique peuvent être jusqu’à 50% inférieurs selon les produits, déclare le directeur général de Syngenta, le fabricant bâlois de produits phytosanitaires et producteur de semences dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. «La conséquence indirecte est que des gens meurent de faim en Afrique, parce que nous mangeons de plus en plus de produits biologiques», affirme-t-il.

L’agriculture biologique favorise la consommation de terrains, car elle nécessite de plus grandes surfaces, assure M. Fyrwald. Elle nuit également au climat, car les champs sont généralement labourés, ce qui augmente les émissions de CO2, ajoute-t-il.

Une troisième voie

Bien que Syngenta produise des pesticides et des semences génétiquement modifiées, il conteste l’accusation de s’opposer l’agriculture biologique pour les intérêts de l’agrochimiste bâlois, contrôlé par le groupe étatique chinois Chemchina depuis 2017. «L’ensemble de la branche réalise des bénéfices élevés avec le biologique, parce que les consommateurs sont prêts à payer beaucoup pour cela».

M. Fyrwald plaide pour une troisième voie dans l’agriculture, c’est-à-dire ni uniquement conventionnelle ni uniquement biologique. Son concept d’agriculture dite régénérative reprend de l’agriculture biologique la rotation des cultures et mise en même temps sur l’utilisation ciblée de pesticides et d’OGM pour augmenter les rendements.

En raison du Covid-19 et de conditions météorologiques extrêmes, les prix du maïs, du soja et des céréales avaient déjà augmenté avant la guerre en Ukraine, constate-t-il. Avec l’invasion russe de l’Ukraine, qui nourrit 400 millions de personnes, la crise alimentaire mondiale représente un grand danger, estime-t-il. https://www.arcinfo.ch/suisse/menace-dune-crise-alimentaire-il-faut-arreter-lagriculture-biologique-dit-le-chef-de-syngenta-1180853

Et je vous remets cette vidéo si vous voulez avoir quelques données sur les mécanismes de fond qui sont derrière ce haut vol de la planète et de ses ressources.