Pourquoi voter? La démocratie est morte.

Des dirigeants européens appellent à voter le « candidat démocrate ». Cela sous-entend qu’Emmanuel Macron serait un démocrate et sa challenger ne le serait pas. Au-delà du fait que ces gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas, voyons ce qu’il y a encore de démocratique dans une élection de 2022.

A mon sens, si la démocratie a fait semblant d’exister, elle n’existe plus à l’heure actuelle.

J’ai longtemps joué le jeu de la démocratie jusqu’au jour où j’ai découvert que lors d’une votation fondamentale je m’étais satisfaite de suivre les indications du Conseil Fédéral. Et ce jour-là j’ai dit oui au référendum qui projetait de réformer la Constitution fédérale. Ce jour-là sans le savoir j’ai dit oui à un transfert massif à 7 personnes non élues par le peuple. Ces 7 personnes représentent depuis « l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. » Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

En même temps, les organisateurs du nouveau texte n’ont fait que se caler avec quelques années d’avance à ce que deviendra la Suisse inscrite à un registre du commerce étranger.

la conséquence logique de cette idéologie qui corporatise les Etats est la transformation des foyers privés en centres de bénéfice/coûts.

Quand en 2016, nous écrivions « Mais nous ne pouvons nous taire lorsque le lieu où se déroule la vie privée de l’individu est abordé avec une philosophie de centre de production, qui selon le résultat de la VAB est soit profitable, soit déficitaire.«

Plus loin nous nous demandions:

Que va faire cette société des foyers dont la Valeur Ajoutée Brute est déficitaire? Quant aux foyers profitables, ils seront une source de financement captif… https://lilianeheldkhawam.com/ 2016 /06/11/votre-foyer-est-un-centre-de-production-liliane-held-khawam/

L’euthanasie massive de 2020 au nom d’un Covid qui aurait submergé les hôpitaux fut la réponse à notre question de 2016. Honte à ceux qui sont derrière tout cela (pardon mais je ne peux m’empêcher d’exprimer ma colère quand on touche à ce sujet).

Quant aux lits manquants qui ont justifié l’euthanasie des personnes âgées, voire de handicapées, nous savons depuis que ce furent des mensonges dont seuls des dirigeants eugénistes sont capables.

Pour qui vote-t-on en France? Un président de République ou un dirigeant d’entreprise?

La France n’échappe pas à la corporatisation des institutions et de l’espace public. Je ne vais pas disserter ici. Tout est détaillé dans Coup d’Etat planétaire. Je mets là une preuve simple mais implacable pour démontrer que ce vote est inutile. Ces captures d’écran ont été pris sur societe.com. Une myriade de ministères s’y trouve aussi, je n’ai repris que celui qui concerne la présidence de la République..

Or, le SIREN sert à:

On relèvera que le SIREN lié à la TVA, Taxe sur la Valeur ajoutée. On retrouve l’Etat supposé public qui doit verser une taxe sur la création de valeur. On n’est d’office plus dans un Etat public. Capture d’écran Wikipédia)

Vous comprenez qu’une entité bénéficiant d’un numéro SIREN qui la relie directement ou indirectement au Registre de Commerce et/ou à la TVA ne fonctionne pas par la démocratie. Son organe suprême est peut-être constitué d’actionnaires, mais ils ne comprennent rien à la stratégie et à la gestion d’une entreprise. Et quand celle-ci est cotée en bourse, la difficulté s’amplifie. C’est le Conseil d’administration qui représente le marché financier, et c’est le comité de direction qui est aux commandes sur le terrain. Il peut influencer subtilement même contre le gré du Conseil d’administration. C’est pour dire qu’une personne bien placée dans le processus de gouvernance et c’est tout le bateau qui peut dévier de la trajectoire idéale pour le grand nombre et aller servir les intérêts du petit nombre bien à l’abri derrière les épais rideaux de l’anonymat..

Donc si nous avons affaire avec une corporation pourquoi faut-il élire un président de République et tout le tralala qui va avec?. C’est purement inutile dans la mesure où ce sont là deux concepts qui se tournent le dos. Irrémédiablement.

Des chiffres faux, une méthodologie douteuse, ou un matériel peu fiable font des votes une supercherie qui a fait long feu

Le Parisien revient sur une zone grise de 226’000 électeurs radiés. Sans le savoir. Sauf que nous ici sur ce site nous avions mis au jour une zone d’ombre de 6 millions de voix. Je vous remets le papier de 2017 parce qu’il n’y a aucune raison de supposer que ce qui a pu servir une fois a été modifié depuis…

Ces 3 petites publications de 2017 vous expliquent pourquoi je refuse de commenter en 2022 des élections qui sont frauduleuses et inutiles aussi longtemps que:

les processus électoraux sont hasardeux

la monnaie-dette est aux mains des privés

qu’une candidate qui représente quelques millions d’électeurs ne puissent contracter un crédit dans son propre pays au nom du consensus, soutenant de fait son concurrent ex- (et peut-être futur) banquier d’investissement

la big tech a un blanc seing pour nous fliquer à longueur de journée

que l’on injecte des substances non déterminées à des millions de citoyens sans avoir obtenu leur consentement éclairé

Etc. Etc. Etc.

