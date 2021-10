Oubliez le réchauffement climatique, voici l’inversion des pôles. Et c’est un vrai problème.

Je vous expose ici une série de vidéos passionnantes, dont les informations sont essentielles à connaître pour mieux comprendre la raison d’un sujet qui nous intéresse depuis des années, sans jamais avoir accès à l’intention finale. Je parle ici de géo-ingénierie.

J’ai de plus en plus le sentiment que le réel sujet qui motiverait la géo-ingénierie n’est pas le réchauffement climatique fortement contesté, mais plutôt la protection de certains aléas solaro-magnétiques.

Pour comprendre mon idée, il faut saisir (sommairement bien sûr) à la fois les menaces réelles et attendues de tempêtes solaires qui pourraient détruire le système de télécommunication, ainsi que l’affaiblissement du bouclier magnétique terrestre. Celui-ci ayant la vertu de nous protéger à la fois des irradiations solaires et des fameuses tempêtes.

« Le récent changement des pôles magnétiques est-il réel et si oui ne devrions-nous pas nous en inquiéter ? » demande Jean Moliner à la rédaction de Science et Avenir. Et celle-ci d’affirmer que cette interrogation était d’actualité, « puisque le 30 janvier 2019, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique et l’Institut d’études géologiques britannique vont mettre à jour le modèle géomagnétique mondial (et cela un an plus tôt que prévu, comme l’explique le magazine La Recherche). »

Cette interrogation est d’actualité, puisque le 30 janvier 2019, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique et l’Institut d’études géologiques britannique vont mettre à jour le modèle géomagnétique mondial (et cela un an plus tôt que prévu, comme l’explique le magazine La Recherche). Car oui, le Nord magnétique bouge bel et bien.

Sciences et avenir, janvier 2019