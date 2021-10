Qui est exempté de vaccination, et qui pourrait l’être?

Voici un des posts qui circulent sur le Net.

Est-ce que le monde entier devrait être vacciné? Officiellement oui. Seules des personnes présentant des incompatibilités médicales en seraient dispensées. Dans les faits, il semblerait que non. Il existe des dispenses.

Ce qui est troublant c’est la qualité des gens exemptés qui interpellent. Nous trouvons des personnes appartenant à l’élite qui connait bien les programmes onusiens, d’autres en savent plus que n’importe qui en matière de composition des produits à injecter.

Nous avons relevé la présence des employés de la poste américaine. La chose est très intéressante car ce sont les postes locales qui sont, comme en Suisse ou en France, en charge du dossier patient, les logiciels e-health des habitants, programmes de vaccination inclus, l’identification électronique, etc.

Alors, pourquoi ces gens hautement informés ne sont pas obligés de se faire vacciner? Le virus s’arrêterait-il à la porte de leurs établissements? N’ont-ils pas peur d’attraper le virus? N’ont-ils pas peur de contribuer à engorger le système hospitalier? (Je vous invite à regarder ci-dessous la surcharge hospitalière du CHUV à cause de la 4ème vague)

Ajoutons qu’aux Etats-Unis, il se pourrait que des gens puissent être libérés de ce vaccin pour des raisons de croyances religieuses. Cela devrait être aussi garanti en Europe où la liberté de croyance religieuse ou de conscience est aussi garantie constitutionnellement. N’hésitez pas à faire valoir ce droit si vous ne souhaitez pas être vacciné.

En Suisse, l’article suivant pourrait être invoqué…

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance – Constitution

… de même que les arguments sur la présence dans le vaccin de cellules foetales, (Voir vidéo tout en bas d’une employée de Pfizer. Elle fait état d’échanges de mails comme preuves de ses accusations)…

Aux Etats-Unis

Sur l’affichette ci-dessus, on annonce la liste des groupes qui seraient dispensés de l’ordonnance sur l’obligation vaccinale anti-Covid, signée par le Président Biden. On y trouve les employés de la Maison Blanche, de Pfizer, de Moderna, de la Poste, de la FDA, etc.

Figurez-vous que les fact-checkers admettent une partie de ce qui y est dit. Le gouvernement américain est réparti en trois secteurs: législatif, exécutif et judiciaire. Or l’ordre de Biden s’applique aux employés fédéraux, ce qui signifie la branche exécutive.

Et voici la liste établie par Reuters des dispensés de vaccin:

Les employés du pouvoir législatif, y compris l’ensemble du personnel du Congress

Les employés du pouvoir judiciaire

Les employés de la Poste USPS

Les migrants sans papiers.

Les employés de Pfizer et Moderna. Pour démentir, l’article s’appuie sur des annonces, qui valent ce qu’elles valent… Ainsi, Pfizer a déclaré le 4 août 2021 qu’il exigerait que tous ses employés et sous-traitants américains se fassent vacciner contre COVID-19 ou participent à des tests COVID-19 hebdomadaires (ici). Moderna a déclaré le 20 août 2021 qu’elle exigerait la vaccination COVID-19 pour tous ses employés aux États-Unis à partir d’octobre, avec des exemptions religieuses ou médicales sur une base individuelle

Exemption pour des raisons religieuses. Vidéo

En Suisse

A Genève, le Grand Conseil renonce au pass sanitaire. « C’est le député PLR Vincent Subilia a interpellé par deux fois le bureau du Grand Conseil afin qu’il examine la possibilité d’introduire le système du certificat Covid pour les travaux parlementaires en plénière et dans les commissions, à l’instar de ce qui a été mis en place à l’Université et dans les Hautes écoles. » https://www.tdg.ch/le-grand-conseil-renonce-au-pass-sanitaire-mais-pas-a-jamais-780935126877

Selon mes informations, les employés de Moderna ne seraient pas soumis à l’obligation vaccinale en Suisse. L’information est fiable mais ne peut être sourcée publiquement. A voir donc.

En France

Le pass sanitaire serait applicable à l’Assemblée… sauf pour entrer dans l’hémicycle. C’est excellent non? https://www.liberation.fr/politique/le-pass-sanitaire-sera-bien-applique-a-lassemblee-sauf-pour-entrer-dans-lhemicycle-20210722_CFDWBBHRJJACBC3OQWQAKRQXTE/

1.Voici un récapitulatif des vagues et des pressions que cela est supposé exercées sur les hôpitaux (CHUV). Rien ne motivait l’extension du Pass. Preuve du mensonge ici:

2.- Mails de responsables de Pfizer: « «Nous voulons éviter de voir fuiter des informations sur les cellules fœtales »

Capture d’écran du passage le plus sensible en cas d’invocation de l’objection pour raison de conscience ou de croyance religieuse: