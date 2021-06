Quelques nouvelles du soleil.

Source de lumière, de vie et d’énergie, le Soleil est au coeur des préoccupations d’une partie de la communauté scientifique. En effet, la menace d’une tempête solaire plane constamment sur notre planète. Ces gigantesques masses d’ondes et de particules, libérées de façon imprévisible à la surface du Soleil, peuvent gravement endommager les réseaux créés par l’homme.

Si la dernière tempête en date a évité la Terre de justesse en 2017, notre planète a déjà connu d’autres éruptions solaires de grande envergure. En 2003, l’une d’elles a entraîné une panne de courant à Malmö et la perte de contact avec deux satellites japonais. Plus impressionnante encore, la tempête solaire de 1989 a plongé le Canada dans le noir et coupé le réseau de chauffage pendant six heures en plein hiver. Liées aux fluctuations du vent solaire, un phénomène découvert il y a un peu plus d’un demi-siècle, ces éruptions sont loin d’avoir livré tous leurs secrets : à ce jour, la science reste incapable de prévoir leur occurrence. Mais cela pourrait bientôt changer : deux missions – l’une de la Nasa, l’autre de l’Agence spatiale européenne – sont actuellement en cours pour effectuer des mesures au plus près de l’astre solaire. À l’aide de deux sondes mises en orbite, Parker Solar Probe et Solar Orbiter, les scientifiques américains et européens cherchent à mieux définir ce phénomène qui, d’après les premières observations, semble beaucoup plus complexe qu’on ne le croyait jusqu’ici. Vidéo de Arte ICI: https://www.arte.tv/fr/videos/086943-000-A/tempetes-solaires-une-mysterieuse-menace/

Cela fait des décennies que l’on nous explique que l’activité humaine a tellement pollué la planète qu’un changement climatique en a découlé.

Et dans un certain milieu représenté par Bill Gates, la chose est prise suffisamment au sérieux pour dépenser des fortunes pour développer une technologie qui bloquerait les rayons solaires. Cela s’appelle géo-ingénierie dans les milieux académiques et chemtrails par monsieur et madame tout le monde.

Ce sujet m’est étranger et je n’ai aucunement l’intention de donner mon point de vue sur ce que je ne connais pas. En revanche, les sites alternatifs tout comme les sites officiels s’accordent pour dire qu’il se passe quelque chose de vraiment important au niveau solaire.

Je partage ce soir avec vous une vidéo de Arte qui fait référence à ces tempêtes solaires, l’ennemi numéro 1 de cet univers digitalisé duquel nous sommes devenus dépendants de manière existentielle.

Pourquoi cette vidéo ce soir? Parce qu’un certain Dr Tony Philipps, astronome de la NASA, a écrit sur son site un papier dont le titre est Termination Event. Avouez que venant de la part de ce genre de personnage, le titre attire et donne à réfléchir.

Il m’a semblé important de partager l’info avec vous.

LHK

Termination Event. Dr Tony Philipps

10 juin 2021 : Quelque chose d’important est peut-être sur le point de se produire au soleil. « Nous l’appelons l’événement de fin », déclare Scott McIntosh, physicien solaire au Centre national de recherche atmosphérique (NCAR), « et c’est très, très proche de se produire. »



Si vous n’avez jamais entendu parler de termination event, vous n’êtes pas seul. De nombreux chercheurs n’en ont jamais entendu parler non plus. C’est une idée relativement nouvelle en physique solaire défendue par McIntosh et son collègue Bob Leamon de l’Université du Maryland – Comté de Baltimore. Selon les deux scientifiques, de vastes bandes de magnétisme dérivent à la surface du soleil. Lorsque des bandes de charges opposées entrent en collision à l’équateur, elles s’annihilent (ou « terminent »). Il n’y a pas d’explosion ; c’est du magnétisme, pas de l’antimatière. Néanmoins, l’événement de résiliation est un gros problème. Il peut lancer le prochain cycle solaire à une vitesse supérieure.

« Si l’événement Terminator se produit bientôt, comme nous le prévoyons, le nouveau cycle solaire 25 pourrait avoir une ampleur qui rivalise avec les quelques premiers depuis le début de la tenue des dossiers », a déclaré McIntosh.

C’est pour le moins controversé. La plupart des physiciens solaires pensent que le cycle solaire 25 sera faible, semblable au cycle solaire anémique 24 qui a à peine culminé en 2012-2013. Les modèles orthodoxes de la dynamo magnétique interne du soleil favorisent un cycle faible et n’incluent même pas le concept de « terminateurs« .

« Que puis-je dire ? » rit McIntosh. « Nous sommes des hérétiques ! »

Les chercheurs ont décrit leur raisonnement dans un article de décembre 2020 dans la revue de recherche Solar Physics . En examinant plus de 270 ans de données sur les taches solaires, ils ont découvert que les Termination Events divisent un cycle solaire du suivant, se produisant environ tous les 11 ans. Insistez sur environ . L’intervalle entre les terminateurs varie de 10 à 15 ans, ce qui est essentiel pour prédire le cycle solaire.

Ci-dessus : Les prévisions officielles pour le cycle solaire 25 (rouge) sont faibles ; McIntosh et Leamon pensent que cela ressemblera davantage aux cycles solaires les plus forts du passé.

« Nous avons constaté que plus le temps entre les terminaisons est long, plus le cycle suivant serait faible », explique Leamon. « Inversement, plus le temps entre les terminateurs est court, plus le prochain cycle solaire sera fort. »

Exemple : Le cycle 4 des taches solaires a commencé avec un terminateur en 1786 et s’est terminé avec un terminateur en 1801, un record sans précédent 15 ans plus tard. Le cycle suivant, 5, était incroyablement faible avec une amplitude maximale de seulement 82 taches solaires. Ce cycle deviendrait connu comme le début du Grand Minimum « Dalton ».

Le cycle solaire 25 s’annonce comme le contraire. Au lieu d’un long intervalle, il semble venir sur les talons d’un très court, seulement 10 ans depuis le Termination Event qui a commencé le cycle solaire 24. Les cycles solaires précédents avec des intervalles aussi courts ont été parmi les plus forts de l’histoire enregistrée.

Ces idées peuvent être controversées, mais elles ont une vertu que tous les scientifiques peuvent apprécier : elles sont testables. Si l’événement de fin se produit bientôt et que le cycle solaire 25 monte en flèche, les «hérétiques» peuvent être sur quelque chose. Restez à l’écoute pour les mises à jour.

https://spaceweatherarchive.com/2021/06/11/the-termination-event/

BIO Dr. Tony Phillips

Dr. Tony Phillips is a professional astronomer and science writer, best known for his authorship of Spaceweather.com. He received his PhD from Cornell University in 1992 and worked for many years after that as a radio astronomer at Caltech. He has published more than 100 refereed articles in research journals such as Nature, the Astrophysical Journal, and the Journal of Geophysical Research. Research interests include planetary and neutron star magnetospheres, radio storms on Jupiter, and cosmic rays. Recent work related to Rads on a Plane includes the following: In 2015, he led a series of high-altitude balloon launches in support of NASA’s RAD-X (Radiation Dosimetry Experiment) mission to explore radiation hazards to air travelers. In 2016, he was named to the working group for NASA’s Living With a Star Institute on Aviation Radiation (a.k.a. « SAFESKY »). He is a co-author of the following referred papers on aviation radiation: Advances in Atmospheric Radiation Measurements and Modeling Needed to Improve Air Safety (2015, Space Weather); Space Weather Ballooning (2016, Space Weather); Atmospheric radiation modeling of galactic cosmic rays using LRO/CRaTER and the EMMREM model with comparisons to balloon and airline based measurements (2016, Space Weather). In 2016, Tony delivered the keynote address at NOAA Space Weather Workshop: « Using Microbes as Biological Radiation Sensors.”https://www.radsonaplane.com/about

