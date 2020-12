Reset de la médecine par la nanotechnolgie. Transhumanisme en vue.

On se focalise sur l’ARN messager, et c’est bien. Il s’agit toutefois de penser au véhicule qui va le transporter. Il s’agit de nanotechnologie. De plus, il est urgent que l’on nous dise si le matériel qui sert à CRISPR, et à l’édition génétique fait partie du voyage à l’intérieur du corps humain. Si tel devait être le cas, cela signifierait qu’une vaste opération de modifier génétiquement l’humain a été lancée au niveau planétaire.

La volonté affichée de l’élite de la haute finance est de mettre un terme à l’humanité et de la faire basculer dans le transhumanisme, phase intermédiaire qui déboucherait in fine sur le posthumanisme. Ce jour-là, l’homme serait devenu un élément intégré dans la machine humaine.

Pour l’heure, nous livrons la mère de toutes les batailles pour empêcher l’occurrence de ce plan infernal. Et la chose n’est pas aisée, tant le script de la vision est perfectionné et les arguments favorables sont nombreux. En effet, on a pris tous les cas où la médecine classique a démontré son impuissance et on les a transformés en cibles possibles de la Nouvelle médecine. Et à entendre les promoteurs astucieux, le miracle a été trouvé. Il se trouve dans la nanomédecine, et sa nanotechnologie. En extrapolant la moindre, grâce à leur biotechnologie, tout devient possible: santé, longévité, bonheur, etc. De plus, cette médecine-miracle devrait être peu coûteuse tout en étant capable de répondre aux besoins des milliards d’individus. Tentant n’est-ce pas?

Problème: Les charlatans ont toujours promis la lune pour pas cher.

Un autre problème que les scientistes du 21ème siècle ne disent pas, c’est qu’ils doivent bricoler le vivant, c’est-à-dire les gènes et les cellules, pour espérer répondre à leur désir de longévité et d’immortalité.

La nanomédecine mène au transhumanisme?

La nanomédecine est devenue une réalité admise par les autorités sanitaires du Nouveau Monde. Great reset oblige. Je ne prendrai pas position puisque j’en serais incapable car incompétente. En revanche, je vais vous mettre des textes rédigés par les pontes mondiaux de l’édition technoscientifique.

Ainsi, chacun se fera son opinion sur la technologie qui a permis l’élaboration du produit utilisé dans cette campagne de vaccination.

La nanomédecine utilise les nanotechnologies pour développer des applications innovantes, et plus spécifiquement des nano-objets dans le domaine de la santé, grâce à l’exploitation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des matériaux à l’échelle nanométrique. https://www.leem.org/la-nanomedecine

Voici un visuel qui vous montre la taille de ce dont on parle, soit 1/50’000ème d’un cheveu…

Voici les domaines d’application attendus d’ici 2030, date ultime pour la mise en place définitive du Nouveau Monde. La nanomédecine devrait donner un bon coup de balai à la médecine classique.

La nanomédecine fait appel à la nanotechnologie, base du transhumanisme

Les nanotechnologies sont à l’honneur. Elles semblent sortir de nulle part, mais ce n’est pas le cas. Elles constituent dans les faits un des 4 piliers incontournables du NBIC, qui fondent le transhumanisme.

Cela fait des décennies que des milliards, voire des trillions sont déversés (grâce à la privatisation de la création monétaire et aux programmes des banques centrales, c’est-à-dire chacun de nous) sont développées dans le but de faire franchir un cap décisif à l’humanité pour la faire basculer dans le post-humanisme. Mais attention, après avoir épousé le transhumanisme.

Convergence entre le biologique et le physique. Le mariage de l’humain et de la machine est représenté par cette image. La connexion des neurones (cerveau) n’est pas optionnel, et explique pourquoi Elon Musk ne finit ni dans un asile psychiatrique, ni en prison. https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/implants-cerebraux-voitures-autonomes-cinq-innovations-d-elon-musk-qui-vont-peut-etre-revolutionner-votre-quotidien_2123557.html

Les apports de la nanomédecine d’ici 2030

• Des nano-objets capables de leurrer le système immunitaire pour mieux traiter certaines pathologies.

• Des nano-objets capables d’activer le système immunitaire afin de restaurer une réponse de l’organisme contre une pathologie.

• Des nanovecteurs ciblés spécifiques à certains types cellulaires pour libérer une substance active sans induire de toxicité dans d’autres types cellulaires.

• Des nano-objets portant un label fluorescent ou radioactif :

– capables de détecter précocement des perturbations fonctionnelles ;

– permettant d’apporter une aide à la chirurgie guidée par l’image.

L’ARN messager, vecteur de la Nouvelle médecine.

L’ARN messager est donc l’incontournable vecteur qui va permettre à la nanomédecine de faire du transhumanisme une réalité.

ARN messager forme de l’acide ribonucléique transportant l’information génétique. Wikipédia

1. Il est synthétisé sous forme de précurseur dans le noyau de la cellule lors d’un processus appelé transcription. 2. L’ARN préparé par épissage, est envoyé dans le cytoplasme où il porte le nom de « messager ». C’est dans cet espace de la cellule que la « traduction » en protéines se fait. https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique_messager#Traduction_en_prot%C3%A9ine

L’ARNm sert d’intermédiaire pour la synthèse des protéines à l’intérieur des cellules. Ainsi, l’idée de la thérapie (vaccin) par ARN messager serait d’introduire ce brin d’ADN dans le corps humain par injection. Si tout se passe bien, il devrait atteindre le cytoplasme et devrait déclencher la « machinerie » de la cellule pour que le corps lui-même développe les protéines visées. Et là, il existe 2 familles de protéines: des qui resteront dans les cellules, et d’autres qui seront déversées dans le flux sanguin pour être transportées vers des cibles visées.

Production de protéines in vivo . Extrait de la vidéo de Moderna Therapeutics.

Questions: qui peut garantir que l’ARN messager introduit artificiellement ne produirait pas des substances qui pénètreraient dans le noyau de la cellule, modifiant alors le génome de l’hôte? Qui peut garantir que l’ARN messager étranger ne se mettra pas à créer des réactions sévères de rejet? Qui peut garantir que l’ARN messager introduit n’a pas été hacké par des entités malveillantes et transformé en autre chose que ce qu’il est supposé être en théorie? Souvenez-vous dans le système NBIC, l’informatique est partie prenante du modèle. Or « des chercheurs en sécurité ont montré qu’il était possible d’interférer au niveau informatique dans les procédures de synthèse d’ADN pour provoquer la création d’agents infectieux« .

La technologie de l’ARN messager présentée par Moderna Therapeutics dès 2014

À propos de Messenger RNA Therapeutics ™: Moderna Therapeutics est le pionnier de l’ARN thérapeutique ™ messager, une toute nouvelle modalité médicamenteuse in vivo qui produit des protéines ou des anticorps humains à l’intérieur des cellules des patients, qui sont à leur tour actifs au niveau intracellulaire ou qui sont sécrétés. Cette plate-forme révolutionnaire s’adresse aux cas « intraitables » (ungruggable) et offre une alternative supérieure aux modalités médicamenteuses existantes pour un large éventail de maladies. (Vidéo postée par Moderna sur Facebook le 3 juillet 2014 )

Comment messenger RNA Therapeutics™ fontionne.

Moderna Therapeutics se considère en tant que pionnier de la thérapie par ARN messager. Vous constaterez qu’il est clairement dit que le mARN pénètre les cellules, et là il va synthétiser les protéines utilisant la « machinerie » « naturelle ». Là, les protéines sont produites soit en tant que support à une fonction intracellulaire, soit elles seront relâchées dans le flux sanguin afin d’aller restaurer une fonction ailleurs. Vidéo postée par Moderna sur Facebook le 4 juillet 2014

Quid des vaccins par ARN messager?

Le problème de l’élite de la haute finance est le suivant: faire passer leurs travaux révolutionnaires de la thérapie génétique de l’espace du laboratoire vers celui de la société. Comment effectuer ce saut de géant?

Une pandémie globale

Covid-19 est tombé pile poil dans la phase de transition qui doit mener vers l’instauration du Nouveau Monde de 2030. Et selon Ray Kurzweil, figure forte de Google, d’ici là tout le monde devrait avoir son implant cérébral opérationnel. https://lilianeheldkhawam.com/2020/11/28/lenquete-sur-le-transhumanisme-que-vous-devez-lire-tout-y-est-annonce-france-inter/comment-page-1/

Des médias survoltés anxiogènes, et propagandistes

C’est là qu’interviennent les médias officiels financiarisés qui vont interviewer en boucle des lobbyistes rhabillés en « scientifiques » qui vont avoir la lourde tâche de décrédibiliser les vrais experts.

Impossibilité de trouver une thérapie

On nous fait croire depuis mars dernier qu’il est plus facile de développer un vaccin de nature ARN messager ou ADN (Innovio)plutôt que de multiplier le nombre de lits d’hôpital, de tester des molécules médicamenteuses qui semblent prometteuses. https://lilianeheldkhawam.com/2020/12/21/la-molecule-qui-presente-des-resultats-spectaculaires-mais-dont-les-officiels-ne-veulent-pas-pourquoi/

Démontrer que le virus n’a pas de thérapie a été une lutte de tous les instants au risque d’étaler au grand jour les incompétences crasses des uns et des autres. Et tout scientifique qui osera dire le contraire sera lynché et trié de complotiste.

L’ARN messager est encapsulé, mais dans quoi?

Le vaccin de Pfizer contre la Covid-19 utilise une version très récente des vaccins sans agent infectieux, les vaccins à ARN messager. Les caractéristiques immunogènes des ARN n’ont été découverts que dans les années 90. Les premières applications de cette technique concernaient le cancer avec le premier essai clinique mené en 2002. Il faudra attendre 2012 pour que les premiers essais pré-cliniques soient conduits sur des agents infectieux. Le vaccin est composé d’ARN messagers à nucléotides modifiés qui encodent une forme mutée du péplomère du SARS-CoV-2, le péplomère étant encapsulé dans des nanoparticules solides lipidiques (en)10,11. (Futura Science)

Voici des extraits d’un article sérieux qui vous expliquent par a+b le grand saut que l’on nous force à effectuer vers le transhumanisme, via (entre autres) le vaccin anti-Covid. Il fallait tester cette technologie à large échelle. Eh bien voilà, c’est en cours.

Une fois emballé dans un vaccin, l’ARN messager qui code pour une protéine trouvée à la surface du nouveau coronavirus devrait obliger les cellules du corps à produire cette protéine, provoquant une réaction du système immunitaire qui apprendra au corps comment combattre le virus et ainsi empêcher Covid. -19. C’est une technique différente de celle utilisée par les vaccins traditionnels, qui imitent les composants de la maladie pour inciter le système immunitaire à construire des défenses contre les infections futures avec la chose elle-même. En revanche, les vaccins à ARNm relancent la machinerie de fabrication de protéines cellulaires pour lutter contre l’envahisseur. https://www.statnews.com/2020/12/01/how-nanotechnology-helps-mrna-covid19-vaccines-work/

Un système de nanotransporteurs composé de nanoparticules lipidiques ou polymères peut amener de l’ARNm dans les cellules pour leur demander de fabriquer des antigènes et de stimuler le système immunitaire pour qu’il fabrique des anticorps contre le SRAS-CoV-2. Ces lipides et polymères sont conçus pour échapper aux enzymes qui pourraient rapidement dégrader l’ARNm ou limiter la capacité des cellules à l’absorber. Des boosters immunostimulants peuvent également être ajoutés pour provoquer une réponse immunitaire plus forte. Les nanomatériaux pourraient également jouer un rôle clé dans la fourniture de vaccins aux habitants des pays pauvres en ressources ou densément peuplés. Les vaccins pourraient un jour être administrés au moyen de patchs à micro-aiguilles, d’implants à libération lente à dose unique, de nanomatériaux à base de film ou de nanoparticules virales végétales pour l’administration d’antigènes, qui ne nécessitent pas de chaînes du froid.

Qu’y a-t-il d’autre dans la capsule que l’ARN messager? CRISPR?

Les scientifiques de Stanford ont publié dès mars 2020 au sujet du nouveau coronavirus. Et l’ARN messager était déjà dans la publication, mais il était accompagné de CRISPR, la technologie d’édition des gènes! https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.991307v1

Le 19 février, Tim Abbott, doctorant au département de bio-ingénierie de l’université de Stanford, a vérifié les résultats d’une expérience qu’il menait au sein d’une équipe utilisant la technologie de manipulation génétique Crispr pour lutter contre les coronavirus. Abbott travaillait dans le laboratoire de Stanley Qi, un pionnier dans le développement des outils Crispr qui peuvent manipuler les cellules cancéreuses et autres pour combattre les maladies. En utilisant une approche que le laboratoire a appelée PAC-MAN (Prophylactic Antiviral Crispr in huMAN cells), l’idée était d’attaquer le coronavirus en dirigeant une torpille Crispr sur lui, en attaquant la constitution génétique du virus qui lui permet de pénétrer les cellules humaines et d’utiliser ensuite la machinerie de la cellule pour s’auto-répliquer.

Dans cette expérience particulière, il avait introduit le système Crispr du laboratoire pour trouver et détruire le SRAS-Cov 2 (ce que les scientifiques appellent le nouveau coronavirus) dans une solution contenant un fragment inerte synthétisé de ce virus.

Comme tous les systèmes Crispr, celui-ci était composé de deux parties : une enzyme et un brin d’ARN dit « guide ». L’ARN dirige l’enzyme, dans ce cas, Cas-13d, pour qu’elle s’accroche à des endroits spécifiques du génome du coronavirus où elle effectue ensuite une série de coupes. On peut comparer cela à une paire de ciseaux programmée pour scanner un livre de cuisine et ne découper que la page contenant la recette du SRAS-Cov-2. https://www.wired.com/story/could-crispr-be-the-next-virus-killer/

Le World Economic Forum approuve le procédé CRISPR, et l’édition de gènes

https://lilianeheldkhawam.com/2020/07/24/important-introduction-a-crispr-la-methode-qui-pourrait-modifier-le-genome-humain-transhumanisme/comment-page-1/ https://lilianeheldkhawam.com/2020/07/25/crispr-cas-9-ou-le-bricolage-du-vivant-video-du-we-article-avec-bill-gates-promoteur-de-crispr/ https://gensuisse.ch/fr/modification-du-genome-par-crisprcas#

Des chiffres qui démentent l’ampleur de la pandémie. La preuve fournie officiellement par Pfizer.

Je vais vous présenter un tableau que je n’ai pas fait moi-même mais que j’emprunte à Pfizer. Il s’agit du déroulé de leur protocole de validation de leur vaccin. Vous pouvez y lire qu’ils ont commencé avec 44’820 personnes. Puis ils ont scindé en 2 groupes les participants: ceux qui vont recevoir la dose du vaccin à tester, et un groupe témoin qui reçoit de l’eau saline (placebo).

9 cas sévères sur 18’435 du groupe Placebo et qui sont allés jusqu’au bout du processus. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=recirc_curatedRelated_articleSevere Covid-19 is defined by the FDA as confirmed Covid-19 with one of the following additional features: clinical signs at rest that are indicative of severe systemic illness; respiratory failure; evidence of shock; significant acute renal, hepatic, or neurologic dysfunction; admission to an intensive care unit; or death

18’435 personnes ont reçu une dose placebo et sont allées jusqu’au bout du processus Pfizer. Alors figurez-vous que de ce chiffre 171 personnes ont été infectées finalement, dont 9 ont présenté des symptômes sévères! Nous parlons donc d’un taux d’infection de 0,93% de la population étudiée (a-t-elle été exposée volontairement au virus pour les besoins de la cause?), et 0,05% a développé des réactions sévères!

Ces chiffres peuvent être recoupés avec ceux de la mortalité suisse. Les décès en Suisse, toutes causes confondues, jusqu’à la semaine 50 et pour les moins de 65 ans ont atteint:

pour 2020 les 8337.3

pour 2010 les 9273

pour 2011 les 8975

Je n’ai pas continué l’exercice qui mériterait d’être fait et d’aller chez M Berset exiger des réponses quant au bouclement de la vie professionnelle et matérielle de cette classe d’âge, c’est-à-dire de l’ensemble de la population active.

En revanche, pour les plus de 65 ans, et spécialement pour les plus de 80 ans, c’est l’HECATOMBE, alors qu’ils ont été coupés de leur famille. Nous devrions exiger de pouvoir constituer des groupes citoyens qui iraient contrôler ce que ces personnes vivent comme cauchemar éventuel. Je répète, les chiffres sont parfaitement anormaux au vu de ce qui précède. https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/fr/home/innovative-methoden/momo.html

Des coûts financiers et humains totalement injustifiables

Au vu de ce qui précède, nous peinons sincèrement à comprendre les motivations rationnelles de cette équipée vaccinale. Un comité de citoyens suisses demande un moratoire sur le vaccins ARN. Ses membres s’étonnent que le principe de précaution soit bafoué. Selon eux, « Les projets de vaccination à ARN ont fait l’objet de simplifications et de raccourcissements des procédures d’autorisation sans contrôle de qualité, ce qui ne respecte pas le « principe de précaution », pourtant essentiel en recherche médicale. » Cette technique est expérimentale et peut engendrer un coût humain excessif et inacceptable.

« La vaccination à ARN est une technique expérimentale, développée en urgence, qui ne fait l’objet d’aucune étude scientifique étayée et vérifiée sur le long terme. » https://swiss-freedom.ch/fr

De fait, nous ne sommes pas face à un vaccin au sens de la définition qu’en fait l’OMS, « mais des produits de thérapie génique dont on ne connaît nullement les effets à long terme sur l’organisme. » https://swiss-freedom.ch/fr

Une autre voix discordante parmi tant d’autres, celle du Prof Montagnier.

Si les gens acceptent le vaccin à ARNm, c’est une erreur. On risque d’avoir des effets absolument imprévisibles. (…) Par exemple des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l’apprenti sorcier. Prof Montagnier, prix Nobel de médecine et fin connaisseur du SIDA. https://lilianeheldkhawam.com/2020/12/20/le-vaccin-solution-unique-lavis-dun-prix-nobel-de-medecine/

Et voici le relevé de la situation au 18 décembre 2020 en matière d’effets secondaires. Le document émane du CDC, organe gouvernemental américain.

Au 18 décembre 2020, le CDC du gouvernement américain rapportait que sur 112’807 personnes ayant reçu la 1ère dose de vaccin, 3’150 personnes ont été victimes d’effets secondaires invalidants. Sont devenues incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes, incapables de travailler, ont eu besoin de soins médicaux. On voit que la probabilité de développer des effets secondaires liés au vaccin sont bien plus conséquents que la probabilité de développer une forme sévère du Covid lui-même.

Comme toutes les personnes normalement constituées n’ont pas envie de finir génétiquement modifiées, des gens cherchent à monnayer le consentement des cobayes. En Suisse, c’est 1000 CHF qui pourraient finalement être acceptés par des gens qui auront tout perdu à cause des mesures imposées par les politiques complices du phénomène.

Suppléments

https://www.letemps.ch/suisse/swissmedic-autorise-un-premier-vaccin-contre-coronavirus