CRISPR-Cas 9, ou le bricolage du vivant, Vidéo du WE. + Article avec Bill Gates promoteur de CRISPR

Bill Gates préconise l’utilisation d’outils d’édition génétique comme CRISPR .

CRISPR permet aux scientifiques de modifier l’ADN, en éliminant les gènes indésirables et en échangeant potentiellement des alternatives préférables.

Gates pense que nous pourrions utiliser l’édition génétique pour rendre le bétail et les cultures plus durables et pour éliminer les moustiques responsables du paludisme.

La capacité de réécrire le code génétique pour la vie est puissante .

Au cours des dernières années, les scientifiques ont révolutionné notre capacité à le faire avec la découverte et le raffinement d’un outil moléculaire appelé CRISPR qui nous permet d’éditer des sections d’ADN. Cet outil peut extraire des parties spécifiques du code génétique et les remplacer par de nouveaux segments, éliminant les maladies ou donnant aux créatures de nouveaux traits.

S’il était possible de modifier l’ADN avant la découverte de CRISPR, cet outil nous permet de le faire beaucoup plus précisément et à moindre coût que jamais.

Dans un récent essai publié dans Foreign Affairs , Bill Gates a décrit certaines des façons dont les technologies d’édition génétique ont le potentiel de transformer le monde. Depuis les années 1990, écrit-il, le monde a fait des progrès significatifs pour mettre fin à la mortalité infantile, lutter contre la maladie et la faim et sortir les gens de la pauvreté.

Mais il reste encore un long chemin à parcourir.

«[Si] le monde doit continuer les progrès remarquables des dernières décennies, il est vital que les scientifiques, soumis à des directives de sécurité et d’éthique, soient encouragés à continuer à tirer parti d’outils aussi prometteurs que CRISPR», a écrit Gates.

Gates soutient depuis longtemps l’utilisation d’outils d’édition génétique. Il a été l’un des premiers investisseurs dans Editas Medicine , l’une des premières entreprises à essayer d’utiliser CRISPR pour éliminer les maladies humaines. Les chercheurs de la Fondation Gates ont travaillé pendant près d’une décennie sur les moyens d’utiliser l’édition génétique pour améliorer les cultures et éliminer les moustiques vecteurs du paludisme.

Dans ce dernier essai, Gates explique exactement où il pense que l’édition génétique pourrait avoir le plus grand impact en ce moment.

Nourrir le monde

L’un des premiers endroits où de nombreux experts pensent que les gens rencontreront des formes de vie avec un ADN modifié est le monde de l’agriculture.

La modification des gènes d’une plante ou d’un animal n’implique pas l’ajout de gènes d’autres créatures, comme certaines formes de modification génétique. ( Les organismes génétiquement modifiés sont toujours considérés comme sûrs par la plupart des scientifiques – et Gates les soutient également).

Comme l’explique Gates, les chercheurs étudient des moyens de modifier les gènes d’animaux d’élevage comme les vaches tropicales, qui normalement ne produisent pas beaucoup de lait, pour les faire produire du lait plus comme des vaches laitières. Les scientifiques essaient également de voir s’ils peuvent rendre les bovins laitiers plus résistants par temps chaud, ce qui est essentiel dans un monde qui se réchauffe. Les chercheurs ont déjà compris comment modifier le code génétique des vaches pour retirer leurs cornes en utilisant un type de modification similaire.

La modification des gènes des cultures pourrait également leur permettre de survivre plus facilement dans des conditions chaudes ou arides, de fournir plus de nutriments et de nécessiter moins d’eau pour prospérer. Ce sont les types de modifications qui pourraient être essentielles pour nourrir le monde – comme l’a écrit Gates, la population de l’Afrique devrait plus que doubler d’ici 2050. Et le monde ne fera que se réchauffer.

Éliminer la maladie

De nombreux chercheurs s’intéressent également à l’utilisation de l’édition génique pour modifier les gènes humains afin de traiter ou d’éliminer des maladies d’origine génétique, comme une forme de cécité ou la maladie de Huntington .

Mais Gates souligne que le même outil d’édition génétique pourrait être en mesure de faire d’énormes progrès dans la lutte contre le paludisme, une maladie que sa Fondation Gates tente d’éradiquer depuis des années. La maladie transmise par les moustiques tue environ 450 000 personnes chaque année et infecte des centaines de millions de personnes.

Sur 3 500 espèces de moustiques dans le monde, seules les femelles d’environ 40 espèces d’ Anophèles peuvent transmettre le paludisme. En utilisant CRISPR, les chercheurs pensent qu’ils pourraient modifier fondamentalement l’ADN de certains membres de ces espèces d’une manière qui propagerait un gène qui rendrait la population infertile ou ne pourrait produire que des descendants mâles.

Faire un changement génétique conçu pour se propager au reste de la population est un effort connu sous le nom de forçage génétique, un processus selon Gates pourrait potentiellement éliminer ou réduire considérablement les populations de moustiques anophèles .

Mais propager un gène mortel à travers une espèce n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Comme Dan Strickman, un entomologiste médical et agent principal de programme pour la lutte antivectorielle à la Fondation Gates, m’a dit lors d’une visite dans leurs bureaux en 2016, le potentiel que ces gènes pourraient d’une manière ou d’une autre se transférer à une autre espèce est une grave préoccupation.

« Personne ne s’est inscrit pour cela », a-t-il dit.

Mais jusqu’à présent, des tests ont montré que les forages génétiques peuvent être menés en toute sécurité en laboratoire. Dans un rapport de 2016 (cofinancé par la Fondation Gates), les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ont approuvé la poursuite de la recherche sur le forçage génétique.

La capacité de modifier facilement l’ ADN est un outil extrêmement puissant qui pourrait faire du bien à condition que cela soit fait avec soin.

Comme l’écrivait Gates, «ce serait une tragédie de laisser passer l’occasion».

Kevin Loria