Vaccin covid, des contrats qui sentent le souffre et le déni de démocratie.

Berset, Zelenski, von der Leyen, et Schwab au WEF

Bourla au WEF

Le Chancelier allemand au WEF

Bancel et Fauci en webinar WEF-Bloomberg

Un contrat qui sent le souffre. Vidéo traduite par Bon Sens.

Une chaîne mainstream allemande se saisit de l’affaire des contrats secrètement gérée par la Commission européenne de Ursula von der Leyen avec Pfizer.

Das Erste, la principale chaîne allemande traite à son tour la chose:

#UrsulavonderLeyen & les Contrats #Pfizer



Extrait du reportage Plus Minus de la chaine Das Erste (1ère chaine généraliste allemande)



avec des Interviews de Frédéric Baldan (représenté par Maître Protat, également conseil de l'association @BonsensOrg ) et de @MicheleRivasi… pic.twitter.com/JmIJitt4i3 — BonSens.Org (@BonsensOrg) August 18, 2023

Les ultrapuissants

délèguent leurs personnes de confiance qui n’ont de compte à rendre qu’à leurs mentors privés…

Un scandale qui n’est finalement que le reflet de la prise de pouvoir politique par un petit club d’ultrapuissants. Ce petit mot devrait être un jour défini sérieusement, car il ne s’agit pas forcément des milliardaires de la planète. Ceux-là peuvent s’enrichir puis aller rejoindre la plèbe d’un jour à l’autre.

Les ultrapuissants détiennent des prérogatives régaliennes qui transforment par leur signature un simple papier en ordonnances / décrets. Ces gens disposent dès lors non plus des avoirs des citoyens, mais aussi des avoirs futurs des contribuables, puisque le même signataire peut charger en dettes le territoire dont il a la charge.

Souvenez-vous aussi de l’ordonnance du Conseil fédéral qui porte la signature de Alain Berset:

L’ordonnance explosive que le président suisse a signée! Patrimoine exposé…

Tout en ayant clairement violé le Droit suisse

Affaire Crédit Suisse, une violation claire du Droit + Article de René Zeyer – Insideparadeplatz

En Suisse, nous avons appris à connaître M Alain Berset grâce au Covid (cf nos différents articles) et à certaines de ses frasques:

Alain Berset, une toute-puissance qui interroge en démocratie

Dissolution de la Suisse sur fond de Dépossession. L’affaire Berset, un épiphénomène… Entretien avec Slobodan Despot

L’OMS veut l’Autorité absolue en matière de Santé Publique Mondiale. Alain Berset en fer de lance.

Covid-19: Les autorités suisses utilisent une méthodologie fallacieuse qui gonfle artificiellement les chiffres. Pétition.

Quid du contrat signé par Alain Berset avec Pfizer ou Moderna,?

Zéro nouvelles. Le 16 août 2021, j’ai envoyé un mail à la Chancellerie fédérale à Berne:

Et voici la « réponse » reçue: une réponse automatique. On n’a plus besoin d’informer. Je précise que je dispose d’une carte de membre actif de Impressum, l’association des journalistes suisses…

Des commandes surfaites qui finissent à la poubelle!

M Berset et son équipe peuvent acheter autant de doses souhaitées contre des crédits laissés aux bons soins des citoyens-contribuables, sachant que des millions de doses sont régulièrement détruites.

Et à propos de son équipe, rappelons la nomination de cette personne très importante en matière de santé publique et qui nous vient directement de…

Une spécialiste des affaires juridiques de Vanguard-Pfizer devient Madame maladies infectieuses.

Porter plainte ne produit pas de résultats pour l’instant.

Alors comment les arrêter? Porter plainte? Les infos relayées par Das Erste sont encourageantes évidemment. Mais là aussi, nous avons quelques longueurs d’avance en Suisse.

Suisse, des plaintes pénales contre les autorités sanitaires. Un conseiller fédéral inclus.

Sans succès évidemment:

Le cas de Mme von der Leyen n’est pas différent de ce que peuvent vivre les autres Etats. En Suisse comme en France, ou en Europe, ces délégués des conquérants de nos Etats nous ignorent superbement et continuent de disposer de l’argent public, NOTRE argent, comme bon leur semble.

Nous faisons face à une Dépossession, généralisée et globalisée, organisée en bandes internationales. Souvenez-vous des mafias bancaires qui agissaient toujours en bandes. Quelques petites amendes et hop tout repart de plus belle, voire de pire en pire.

Vous trouverez ici le contrat caviardé

Quand on se sert de sommes astronomiques payées par le contribuable, on se doit de lui rendre des comptes. Ca ne se discute pas.

La surmortalité ignorée

La surmortalité des tout-petits ne semble pas émouvoir nos autorités sanitaires.

Silence on tue.