Fauci s’en va, les controverses demeurent.

2016 #EHAevent #ZikaVirus presentation from the incomparable Dr. Anthony Fauci @NIAIDNews

pictured with Dr. Peter Daszak

Anthony Fauci démissionne de ses fonctions pour la fin 2022.

Le docteur Fauci a été pendant 2 ans le gestionnaire de la crise Covid pour les Etats-unis, et peut-être même au-delà. Cependant avant de s’occuper du Covid, Fauci a été le gestionnaire de la crise liée au SIDA dans les années 80.

Comme le témoignage accablant de Judy Mikovitz dans Plandemic contre son chef de l’époque concernant le SIDA a été sévèrement censuré…

Ne trouvant plus de vidéos sur le net, je vous mets le livre du réalisateur du film.

… je vous mets ce reportage d’une coproduction RTS-ARTE France, TVE, Histoire TV qui pose la question du hoax (canular) autour du SIDA. Il est le fruit d’un véritable journalisme d’investigation comme on aimerait voir plus souvent. (Déjà publié https://lilianeheldkhawam.com/2020/08/01/sida-le-doute-film-documentaire-rts-arte-france-tve-histoire-tv-1997/)

Dans ce reportage on découvre Kary Mullis, prix Nobel et créateur de la PCR. Sa particularité est qu’il est un fervent opposant à Anthony Fauci. D’ailleurs Mullis a réclamé durant de nombreuses années une confrontation publique avec Fauci. Sans succès.

Le point de vue de Mullis au sujet du Covid 19 et d e l’utilisation massive et systématique de la PCR en tant que test a rudement manqué durant ces 2 dernières années. Il aurait pu nous expliquer le pourquoi du comment de la dimension aléatoire des tests que tout un chacun a pu constater.

Mais voilà Mullis est décédé juste à l’automne 2019. Il nous reste, grâce à cet excellent dossier rédigé par Celia Farber, ses arguments qui battent en brèche ceux de Fauci.

Le rôle de Fauci dans l’émergence et la gestion du Covid appartiendra à l’histoire de la tentative de transition de l’humanité vers le post-humanisme, car c’est bien de cela qu’il s’agit de notre point de vue. Fauci est lourdement accusé d’avoir fait financer par le contribuable américain des laboratoires qui développaient des gains de fonction sur les virus tout en faisant croire par la suite à une évolution du style darwinien. J’ai admiré à l’occasion sa capacité à ne pas exploser de rire lors de ses tentatives d’explication.

Ici le Sénateur Rand Paul interroge Fauci sur les gains de fonction de virus. Nous pourrions traduire ceci en création d’armes biologiques de destruction massive. Fauci de son côté dénie toute responsabilité dans la présente pandémie.

Il est un fait dorénavant solidement posé sur la table: la proximité de Fauci avec le laboratoire de Wuhan et même son financement. De manière directe et indirecte via des tiers. Et bien qu’il ait tenté longuement de nier la chose, le docteur Fauci est désormais sali par l’opacité qui entoure ses activités et ses connexions. C’est ainsi qu’un bras de fer fut engagé par des journalistes pour faire rendre public ses mails ont signé le début de sa dégringolade.

Personnellement je retiendrai de ses mails principalement ceux que Fauci a échangés avec le zoologue britannique Peter Daszak, l’homme qui a lancé la propagande sur l’origine animale de la « pandémie ». L’histoire du pangolin, c’est lui. Extraits des mails Fauci-Daszak du 18 avril 2020

Tony, Alors que la subvention Pl de ROl a été publiquement ciblée par les journalistes de Fox News lors de la conférence de presse présidentielle hier soir, je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour vous être levé publiquement et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, et non une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. De mon point de vue, vos commentaires sont courageux et, venant de votre voix digne de confiance, contribueront à dissiper les mythes véhiculés sur les origines du virus. https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/07/largent-anglosaxon-developpe-la-technologie-necessaire-au-transhumanisme-en-chine-lhk/

« Une fois cette pandémie terminée, j’ai hâte de vous remercier en personne et de vous faire savoir à quel point vos commentaires sont importants pour nous tous. » https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/07/largent-anglosaxon-developpe-la-technologie-necessaire-au-transhumanisme-en-chine-lhk/

Daszak avait réussi, grâce à son réseau d’influence au coeur du système mondiale de la recherche technobiologique financiarisée, et donc corrompue, à faire publier dès février 2020 une lettre signée par 27 scientifiques dans la célèbre revue The Lancet.

Dans cette publication, les signataires « condamnaient fermement les théories du complot suggérant que Covid-19 n’aurait pas d’origine naturelle ».

De plus, les auteurs de la lettre se faisaient les porte-voix d’une soi-disant écrasante majorité de scientifiques qui était supposée penser comme eux.

Dès lors, on comprend qu’un bon scientifique qui veut continuer à être bien considéré par l’écrasante majorité de ses pairs et qui ne souhaite pas être catalogué complotiste était condamné à se positionner comme eux, quitte à les critiquer entre quatre yeux. Le thème autour des gains de fonction est ainsi devenu un sujet tabou.

A ma connaissance, dans le monde francophone seules deux personnes crédibles, les professeurs Montagnier et Alexandra Henrion-Caude, ont osé affirmé qu’il y a eu intervention humaine sur le virus SARS CoV 2. On peut apprécier ou pas ces derniers, toujours est-il qu’ils nous ont fourni certains des contre-arguments précieux à nos travaux d’investigation.

Il a fallu attendre septembre 2021 pour que The Telegraph lance sa propre enquête (la nôtre qui accablait Daszak remonte au minimum à juin 2021) et dut conclure que 26 des 27 signataires étaient connectés de près ou de loin aux chercheurs de Wuhan. De plus, 3 des signataires étaient financés par la Wellcome Trust Foundation (l’alter ego de celle des Gates, dépositaire du musée de l’eugénisme international) qui avait financé Wuhan!

Mais de tout cela, le plus grave est que Daszak lui-même avait travaillé 15 années avec la Bat woman de Wuhan en parfaite coordination amicale mais aussi financière avec Fauci. Et sachant cela, Fauci a accepté, au nom des Etats-Unis, le fait que Daszak fasse le voyage à Wuhan en tant que membre de la délégation chargée de l’investigation envoyée par l’OMS en janvier 2021.

https://www.ft.com/content/8a28b91b-d98f-414d-a6c0-9

Une enquête forcément faussée de bout en bout par la planète finance dont les laboratoires, plus ou moins clandestins fabriquant des chimères pour ne pas dire des armes bactériologiques à portée destructrice massive, ont essaimé tout autour de la planète. Il se dit même qu’un laboratoire biologique hautement protégé a été établi sur la frontière libano-syrienne… A confirmer.

A ce stade, nous ne sommes plus dans la simple corruption mafieuse habituelle. Nous sommes dans une éventuelle implication pour préparation d’un crime contre l’humanité.

Daszak avec la batwoman dans les belles années… https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/07/largent-anglosaxon-developpe-la-technologie-necessaire-au-transhumanisme-en-chine-lhk/

Quand vous commencez à creuser dans la boue, les découvertes se font toujours plus sales. En juin 2021, zerohedge rapporte une révélation qui montre que l’argent américain (dont le pivot central passe par le binôme Fauci-Daszak) finançait des recherches risquées sur les coronavirus avec des scientifiques de l’Armée populaire de libération – y compris le scientifique militaire décoré Zhou Yusen et la « Bat Woman » de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli. Et voilà que l’on découvre que Zhou serait mort – trois mois après avoir déposé un brevet pour un vaccin COVID-19 en février 2020…

Avant de parler de Daszak, nous avions eu l’occasion de faire connaissance avec les travaux de Barric, grassement financé par Gates et Fauci. Sa publication avec la Bat woman de 2015 et son brevet de la même année méritent d’être plus largement connus…

Le financement des travaux du professeur Baric est encore plus accablant que celle de Daszak…https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/09/les-preuves-moleculaires-de-la-fabrication-en-laboratoire-du-sars-cov2/

Je profite de cette publication pour rappeler que Moderna avait déposé bien avant l’émergence du SARS CoV 2 un brevet sur la séquence qui fait la spécificité de ce virus. C’est LA séquence qui a permis le passage de l’animal à l’humain. En d’autres mots, c’est la séquence qui serait concernée par le gain de fonction. La probabilité que cela soit le fruit du hasard est inenvisageable. Dans un interview très complaisant, le patron de Moderna a évité la question en disant qu’il allait effectuer des recherches. Nous sommes à ce jour sans nouvelles.

Il a été découvert dans le site unique de clivage de la furine du SRAS-CoV-2 , la partie qui le rend si efficace pour infecter les gens et le sépare des autres coronavirus. Et ce codage correspond à une séquence brevetée par Moderna et son patron Bancel. https://lilianeheldkhawam.com/2022/03/13/et-si-lemergence-du-covid-relevait-du-bioterrorisme/

Bref, on peut constater que Fauci a eu une vie professionnelle intense dans le monde des virus. Les plus grandes controverses connues concernent la crise du SIDA et du SARS CoV 2… Dans les deux cas, une partie de l’humanité a été exposée à de graves défaillances des gestionnaires de la santé publique* à la tête desquels nous trouvons le Dr Fauci.

Pour finir sur une note positive, nous pouvons espérer que le remplaçant de Fauci voudra bien ouvrir une enquête sur les dérives du management du NIH qui ont marqué les années Fauci. Il devra bien cela à toutes les personnes victimes de dysfonctionnements de la santé publique ainsi que de leurs conséquences économiques et financières.

Reste plus qu’à savoir si l’architecte en chef de la santé publique mondiale, Bill Gates, permettra que la lumière vienne éclairer des projets douteux rhabillés en science…

LHK

*Le silence des autorités sanitaires suisses, dont M Alain Berset est le patron, ainsi que leur refus d’enquêter sur les origines de l' »importation » du virus est lui aussi plus que problématique…