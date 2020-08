[MàJ]SIDA: le doute. Film documentaire RTS, ARTE France, TVE, Histoire TV. 1997

Je partage avec vous un film documentaire sidérant tourné en 1997.

Un reportage rigoureux diffusé par nombre de chaînes télévisées européennes RTS, ARTE France, TVE, Histoire TV. Cela lui apporte le crédit médiatique nécessaire pour lui éviter d’être classé dans la redoutable catégorie « Théorie du complot »

L’auteur s’appelle Djamel Tahi a de manière précise et professionnelle rapporté une controverse peu à pas connue du grand public. Voici ce que nous lisons sur le site:

Pour tout un chacun, il est communément reconnu que la cause du Sida est le VIH. Or, depuis l’identification du virus dit du Sida, il n’a pas été possible pour la communauté scientifique d’expliquer et de démontrer précisément, l’étiologie du virus. Cette question essentielle divise largement les chercheurs, toujours en quête d’une explication. Pour cette raison, certains chercheurs, comme le Professeur Luc Montagnier de l’Institut Pasteur, ou le Professeur américain Robert Root Bernstein de l’université du Michigan, ont invoqué l’implication d’autres agents dans la maladie, les cofacteurs, en n’attribuant qu’un rôle secondaire au virus VIH. D’autres chercheurs sont allés plus loin, et avancent que le virus VIH n’est pas la cause du Sida. Pour ces chercheurs, appartenant à l’élite scientifique, toutes les connaissances accumulées sur le Sida au cours de ces dix dernières années permettent d’affirmer que ce n’est pas une maladie infectieuse, et que son évolution pathologique et épidémiologique le prouve. Dans ce film consacré au Sida, nous lèverons le voile sur la controverse autour de la cause du Sida, qui règne presque à huis clos, au sein de la communauté scientifique. Pour cela, nous développerons les arguments qui questionnent l’implication du VIH dans le Sida. Et, à travers les portraits des principaux acteurs qui animent cette controverse, nous tenterons de comprendre pourquoi ils n’acceptent pas ce qui est reconnu par tous

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/21849_1

Voici la version audio:

Dans tous les cas, je vous conseille d’enregistrer cette perle d’un journalisme d’investigation désormais rare.

AJOUT

Un lecteur nous transmet ceci: Les origines du SIDA

Un documentaire passionnant! On relèvera la présence de Stanley Plotkin (46 minutes 17). M Plotkin est comme nous l’avions vu précédemment la référence absolue en matière de vaccination.