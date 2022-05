Le vol est une compétence dans laquelle certains excellent.

Voici une vidéo passionnante qui relate dans la première partie des expériences menées sur des rats. On observe comment certains mettent en pratique leurs « compétences ». Tout le long du documentaire et dans toutes les situations impliquant les rats certains se spécialisent dans l’accaparement du fruit du travail des autres.

Le spécialiste parle même d’experts voleurs. Ca vous rappelle quelque chose?

Et quand à la fin de la vidéo, les travailleurs sont bien nourris hors de l’expérience, les « voleurs » se retrouvent incapables de se nourrir car incapables d’aller chercher leurs croquettes.

Valable dans le contexte humain?

Peut-on extrapoler ces études sur les rats vers les humains? Bien évidemment, la chose est bien plus complexe dans le cadre des interactions sociales. Cependant, on ne peut s’empêcher en observant l’expérience de repenser à certaines situations que nous avons pu analyser. Exemple.

Dans le cadre de la création monétaire, la supra-élite n’a rien à faire alors que la masse humaine doit trimer pour donner un minimum de valeur à cette fausse monnaie. Que les humains s’arrêtent d’entrer dans le jeu des créateurs de monnaie et ceux-ci devront apprendre à aller travailler comme tout le monde.

Maintenant, si dans l’expérimentation sur les rats, nous voulions introduire la notion de justice et d’équité, on devrait faire intervenir un tiers garant de la sécurité du rat-travailleur, le rat-voleur serait alors condamner à compter sur ses propres compétences.

Retour à notre exemple sur l’usurpation de la création monétaire. Le tiers garant de la sécurité du travailleur-citoyen a été corrompu. Donc le vol se poursuit quotidiennement sans que personne ne puisse bouger.

Le tiers-garant, un concept évacué du Nouveau Monde structuré autour de la blockchain

Dans le Nouveau Monde, le tiers garant a été évacué. Les garants du Système sont la poignée de gagnants qui grâce à la création monétaire se sont appropriés le monde(humanité incluse).

Les croquettes qu’ils distribueront seront fonction du score du crédit social.

Au fait la mise en place du crédit social est pilotée par … les banquiers centraux. Ou plutôt leurs discrets sous-traitants. Une évidence pour ceux qui suivent ce site. Regardez ces extraits de Wikipédia:

En avril 2019, la Banque populaire de Chine a annoncé qu’une nouvelle version du rapport de crédit personnel serait publiée, ce qui permettrait de collecter davantage d’informations personnelles. Les médias officiels l’ont décrit comme « plus détaillé, plus complet et plus précis » Wikipédia

L’humanité piégée par son propre comportement

Les banquiers centraux sont à la manoeuvre depuis des décennies pour servir de pivot entre les marchés et les populations. Ils mettent la dernière touche à une prison planétaire invisible. Malheureusement, bien que conscients du piège, les gens continuent d’alimenter le Système avec des données en masse (réseaux sociaux, smartphone,etc.) qui permettront tôt ou tard de les trier en fonction de leurs performances. Que se passera-t-il pour ceux qui en manquent ou qui n’ont pas celles qui sont requises? Un début de réponse a été observé dans les EHPAD/EMS. Le processus devrait se poursuivre avec des pénuries de toutes sortes, spécialement ceux de première nécessité (alimentaires, énergie, électricité, médicaments,etc.) qui menacent le quotidien de l’humanité.

Il est urgent de sortir de la machine informationnelle!

Jouer la complémentarité pour se rendre autonomes du Système

Cette vidéo est très intéressante car fait appel à une équipe pluridisciplinaire. Elle finit par mettre en valeur la complémentarité des compétences individuelles au sein d’une équipe, tout en décrédibilisant le concept du darwinisme social qui voudrait que seuls les plus forts soient sélectionnés car utiles.

Alors que faire? Se rendre autonome du Système. Dans un premier temps, j’inviterais fortement à repérer et évacuer ceux qui veulent se laisser porter par le groupe alors qu’ils sont en parfaite santé et bénéficient d’aptitudes. Ensuite, on peut se regrouper avec des gens de confiance et à former sa propre équipe où il sera possible de compter sur les compétences complémentaires des uns et des autres. Ainsi, on pourrait même prendre soin de soi-même, mais aussi de ses proches qui sont vulnérables. C’est d’ailleurs l’idée que Jean-Marie Pelt met en exergue à la fin de la vidéo.

LHK