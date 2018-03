Agriculture: Le harcèlement de nos paysans profite à… la mafia…. LHK

La mafia a réalisé un chiffre d’affaires de 21,8 milliards d’euros (25,5 mrds de francs) dans le secteur agricole en 2017 en Italie, selon une estimation de la Coldiretti, l’un des principaux syndicats agricoles italiens. En un an, la hausse est de 30%.

«La production, le transport, la distribution et la vente» de produits alimentaires sont devenus des priorités pour le crime organisé, assure la Coldiretti dans ce rapport présenté mercredi à l’occasion de la Journée de mémoire des victimes de la mafia.

Du vol d’engins et de machines agricoles à l’extorsion en passant par le racket, la mafia est présente dans tous les domaines. «Les mafias conditionnent le marché agro-alimentaire en établissant les prix des récoltes, en gérant les transports et la distribution, en contrôlant des chaînes entières de supermarchés», selon le rapport.

De cette manière, la criminalité organisée «détruit la concurrence et le marché libre légal, étouffant les entrepreneurs honnêtes et compromettant de manière très grave la qualité et la sécurité des produits», ajoute encore le syndicat.

«L’agro-alimentaire est devenu un domaine d’investissement prioritaire pour la criminalité qui en a compris le caractère stratégique», conclut le rapport.

En janvier, les autorités italiennes avaient annoncé un coup de filet contre une branche de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, qui avait commencé en verrouillant le marché de la boulangerie dans son fief de Ciro (sud), avant de se développer jusqu’à la fourniture de vins, fromages, huile d’olive à des restaurants en Allemagne. (ats/nxp)

Source: https://www.24heures.ch/monde/europe/La-mafia-toujours-plus-presente-dans-l-agriculture/story/25353404

Le dernier article de Jan Kuciak: les tentacules de la mafia en Slovaquie. Le Temps

Le journaliste Jan Kuciak, 27 ans, vient d’être assassiné avec sa compagne près de Bratislava. Nous publions ici son dernier article, qui détaillait l’infiltration de la ‘Ndrangheta calabraise en Slovaquie



Jan Kuciak, 27 ans, travaillait pour le site Aktuality.sk, appartenant à la coentreprise Ringier-Axel Springer, actionnaire du Temps. Entre jeudi et dimanche, il a été tué par balles avec sa compagne à son domicile de Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l’est de Bratislava. La police aurait trouvé des munitions disposées autour des corps, mise en scène qui fait penser à un avertissement de type mafieux. Des policiers devant le domicile du journaliste assassiné. VLADIMIR SIMICEK Nous rendons ici hommage à notre collègue disparu en publiant une adaptation de son dernier article: «La mafia italienne en Slovaquie et ses tentacules en politique». Cette enquête a été réalisée avec le centre de recherche en investigation Investigace.cz, l’organisation de journalistes Investigative.cz et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Notre revue de presse: Derrière la mort de Jan Kociak, le journalisme d’investigation en danger

Il y a quatorze ans, un Italien nommé Carmine Cinnante est arrivé dans la ville de Michalovce. Un matin, il a démarré sa Fiat pour se diriger vers l’Italie. Remarquant une patrouille de police sur une route de campagne, sa Punto blanche à plaques italiennes a fait brutalement demi-tour.

La police s’est méfiée et a arrêté la voiture. Sur le siège arrière, elle a trouvé une mallette en bois noir avec une arme à feu, 50 balles et un chargeur. C’était une mitrailleuse tchécoslovaque avec pointeur laser dont le numéro de production avait été effacé. Cinnante a été accusé de possession criminelle d’une arme, et le juge du Tribunal de district de Michalovce l’a condamné à 2 ans de probation.

A cette époque, le procureur s’adressait à l’Italien en tant qu’«entrepreneur avec des affaires en Slovaquie dans le domaine de l’agriculture». Quelques mois plus tard, la police italienne est venue arrêter Cinnante pour contrebande d’armes au profit du patron mafieux Guirin Iona. Ce dernier était à la tête de Belvedere Spinello, l’un des clans de la mafia italienne la plus forte du moment – la ‘Ndrangheta.

Carmine Cinnante n’est pas le seul Italien lié à la mafia qui a trouvé une deuxième maison en Slovaquie. Ces gens ont commencé à faire des affaires, à recevoir des subventions, à obtenir des fonds de l’UE et à nouer des relations avec des personnalités influentes en politique – jusqu’au Bureau du gouvernement de la République slovaque.

L’éminent Monsieur Vadala

Dans une coopérative agricole du district de Trebišov, les affaires du mafioso Carmine Cinnante rencontrent celles d’Antonino Vadala. Lui aussi a eu des problèmes avec la police en Italie. Le lundi 3 février 2003, le Tribunal de Reggio Calabria a jugé neuf accusés dans une affaire impliquant le clan Libri, l’un des plus puissants de la ‘Ndrangheta.

Parmi les accusés se trouvait Antonino Vadala, originaire du village de Bova Marina, dans le sud de la Calabre. Selon les enquêteurs italiens, il a aidé à cacher le mafieux Domenic Ventura, reconnu coupable du meurtre brutal d’un membre de la bande. Des policiers italiens ont capturé des conversations téléphoniques entre Antonino Vadala et Francesco Zindato, le patron du clan. En 2003, cependant, Vadala a été libéré faute de preuves.

Dans une autre affaire, un tribunal décrit comment Antonino Vadala et deux autres hommes se sont rendus à Rome pour «punir» physiquement une personne inconnue qui «a causé des dommages au clan».

Lorsque Vadala a fait face aux accusations en Italie, il n’est pas allé au tribunal pour entendre le verdict. Il a trouvé refuge dans l’est de la Slovaquie. Vadala y a démarré une activité florissante en agriculture, puis en immobilier et en énergie. Il est devenu l’une des figures les plus éminentes de la communauté italienne en Slovaquie (…)

Lire la suite https://www.letemps.ch/monde/dernier-article-jan-kuciak-tentacules-mafia-slovaquie