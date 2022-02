Qui contrôlera notre alimentation et notre eau nous imposera sa vision. Planète finance s’impose.

Thierry Déau, le financier outsider et inconnu qui soutint Veolia dans son OPA contre Suez. Ecoutez-le parler de la grande disponibilité de fonds pour le développement des infrastructures. Interrogé par RFI et Jeune Afrique, cet ingénieur des Ponts et chaussées, réputé proche de l’Élysée, revient sur les conséquences de la pandémie de Covid et commente les stratégies de relance des économies africaines. Extraits.

e-ID. L’identité numérique gérée par des entités commerciales aux mains de Planète finance est en train de digitaliser l’humanité entière grâce à sa technologie blockchain.

Pourtant si les structures et infrastructures publiques sont transmises aux financiers, nous en serons les sujets. Or, pas à pas, de nombreuses mutations essentielles et existentielles ont lieu quotidiennement sans qu’aucune vision finale et globale ne soit communiquée aux principaux intéressés…

Vous comprenez pourquoi vous avez vécu le cauchemar du pass vaccinal, une eID sanitaire? Dans la même veine, voici l’identité numérique qui débarque pour digitaliser les données du secteur agricole.

Les agriculteurs ont été volontairement harcelés.

Les agriculteurs ont été globalement ciblés par le fisc local et par le monde hyper-normé de Bruxelles. Ces exigences fort coûteuses les ont forcés à se surendetter, et finalement ont permis à leurs créanciers de leur mettre toujours plus le couteau sous la gorge.

Beaucoup ont, soit fait faillite, soit mis fin à leur jour. Leurs exploitations ont été transformées en lotissements grâce à des politiques d e dézonage devenus au même moment disponibles, par hasard bien sûr, car vidées de leurs propriétaires. 100% bénèf pour les financiers promoteurs de constructions surnommées « poteaux-dalles », soutenus par les politiques accommodantes des banquiers centraux (y compris taux d’intérêts négatifs pour les gros bétonneurs).

Nous avons tout lieu de penser que le processus de leur évacuation a été conduit de manière délibérée, s’appuyant sur une volonté politique, et des exigences de mises aux normes, financièrement intenables.

Maintenant, pour ceux qui ont survécu et qui auraient des velléités d’échapper à la mainmise des financiers qui ont obtenu la financiarisation du secteur agricole et donc des matières premières, Planète finance arrive avec la digitalisation de leurs activités. Avec bien entendu le consentement des politiques…

La société de surveillance permanente chère à Zbigniew Brzeziński se met en place à la vitesse V. Tout est prêt pour mal faire. C’est dans ce contexte de dépossession du droit de disposer de sa vie qu’une application-identité, portant le nom de Agriconsent, va être proposée. Suggérée dans un premier temps avec un argumentaire très attractif (cf articles ci-dessous), il y a peu de doute sur le fait qu’elle deviendra dans un 2ème temps une obligation pour tout agriculteur qui veut rester dans le jeu commercial. les têtes dures et récalcitrantes, qui auraient l’idée farfelue de vendre par exemple directement au consommateur, seront fortement sanctionnées…

Agriconsent

Lancement d’Agriconsent, l’identité numérique dédiée aux exploitants agricoles

Agdatahub, Orange et IN Group lancent Agriconsent, une solution d’identité numérique pour les exploitants agricoles. Le certificat d’authentification leur permet de faciliter leurs transactions avec les fournisseurs, les administrations et les clients. Actuellement en phase de test, la plateforme doit être déployée au deuxième semestre 2022. Agdatahub, une plateforme de valorisation des données agricoles opérée par API-Agro, Orange Business Services (OBS), la filiale du groupe Orange dédiée au marché B2B, et IN Group, entreprise spécialisée dans la fabrication de documents sécurisés , ont annoncé le 23 février le lancement d’une solution d’identité numérique dédiée au monde agricole.

Agdatahub, l’opérateur européen de plateformes pour les échanges de données (je renonce volontairement à parler des consentements).

« Agdatahub », la plate-forme pour protéger et valoriser les données agricoles françaises

La société française API-AGRO annonce le lancement de la plate-forme « Agdatahub » à l’occasion du Salon de l’Agriculture 2020. Objectif : créer une base qui regroupe toutes les données agricoles françaises (données géographiques, de pratiques agricoles et d’IoT) pour faciliter leurs échanges entre acteurs publics et privés. La filière cloud de Dassault Systèmes 3DS Outscale, la start-up française Dawex, le consortium Numagri, l’organisme de standardisation français GS1 et Orange Business Services sont partenaires.

de la suppression de la possibilité de vendre de l’agro-alimentaire hors de Planète finance. Cela fait des années que l’on met des bâtons dans les roues de tout agent économie alimentaire indépendant du marché de la haute finance.

Quelques acteurs de la digitalisation du secteur agricole. Le cas de Thierry Déau

Voici un article de 2021 qui nous donne un aperçu d’un autre projet de transition agro-environnementale impliquant le couple Agdatahub-Orange. Dans ce texte, il est question aussi de Suez.

Dans le viseur, la numérisation des filières agricoles.

Dans cet autre projet de 2020, API-Agro SAS, un des financeurs de Agdatabub, est en partenariat avec Atol Conseils et Développements. Celui-ci conçoit et développe des applications métiers au profit d’acteurs majeurs des secteurs publics et privés en France dans différents domaines : industrie, agroalimentaire, santé, collectivités territoriales, services publics, …

Qui contrôle ces acteurs de la numérisation, contrôlera les données agricoles, et donc la nourriture des populations.

L’exemple de Suez

Prenons l’exemple de Suez cité ci-dessus. Qui détient Suez, ou plutôt qui le contrôle? Fin août 2020 Véolia se lance à l’assaut de Suez et en rachète 29,9% des actions auprès de Engie.

« S’en suivit une violente bataille entre les deux rivaux, au tribunal, dans les médias, les ministères… jusqu’à ce que l’affaire se règle en avril, après la médiation secrète menée par un ancien patron de GDF Suez. Aux termes de cet accord, Veolia releva son offre. Ne pouvant garder tout Suez pour des questions de concurrence (on se demande pourquoi il l’achète alors LHK), il accepta aussi de rétrocéder la quasi intégralité des actifs français, plus quelques activités à l’étranger, à un consortium de nouveaux repreneurs chargé de maintenir et développer un Suez indépendant. » https://www.capital.fr/entreprises-marches/opa-sur-suez-veolia-sur-le-point-dabsorber-son-vieux-rival-1424539

Thierry Déau (Meridiam) : au cœur du dossier Veolia-Suez à 9’49

Thierry Déau

Le leader des investisseurs est Thierry Déau. Un outsider inconnu, mais que l’on dit proche du président Macron. Thierry Déau est actuellement une des grosses fortunes françaises alors que jusqu’en 2005, il travailla essentiellement pour la Caisse des Dépôts et des consignations. A partir de 2005, il va créer un fonds d’investissement, Meridiam. Actuellement, il serait à la tête de 180 millions d’euros. Même si cette somme pourrait impressionner, c’est une paille qui n’explique pas en elle-même le pouvoir énorme qui lui permet de mettre la main sur une part essentielle des activités stratégiques de l’infrastructure de la France.

Le fait est que M Déau fut soutenu dès 2005 par 2 entités de poids que sont AECOM et le Crédit Agricole.S.A. Pourquoi lui et pas un autre? L’histoire ne nous le dit pas, mis à part sa proximité de l’Elysée. https://everybodywiki.com/Thierry_D%C3%A9au

Le réseau de Thierry Déau

M Déau est un proche du World Economic Forum. Il y a publié au moins un article. Et il y est question d’infrastructure bien sûr, mais aussi de durabilité. En fait une infrastructure publique est dite durable si elle est soumise aux règles du partenariat public-privé chers à l’ONU et partenaires. De plus, elle doit subir la transformation numérique. Evidemment, ces nouvelles mutations doivent être financées par l’argent du contribuable.

Publication rédigée par M. Déauhttps://www.weforum.org/agenda/2020/09/sustainable-infrastructure-post-pandemic-rebuilding-economy-great-reset-meridiam-laguardia-terminal-b-project/

M Déau est un promoteur des règles qui régissent les accords inter et supranationaux. Interviewé par Jeune Afrique, il dira:

Lisez le programme Build Back Better World, élaboré par le G7 [en réaction à l’offensive chinoise] : vous verrez qu’il préconise d’impliquer les investisseurs privés pour produire, grâce à de l’argent public, un effet de levier maximal. C’est par ces partenariats public-privé, en toute transparence et sans endettement monstrueux, que l’on pourra atteindre un développement durable. C’est une autre vision [que celle que propose la Chine]. https://www.jeuneafrique.com/1206647/economie/thierry-deau-meridiam-face-a-la-chine-europe-et-etats-unis-doivent-unir-leurs-forces-pour-aider-lafrique/

C’est son point de vue et l’on peut le respecter, mais en tant que contribuables qui finançons ces gens, on devrait peut-être être entendus, non? Passons.

Qui sont les soutiens de Thierry Déau?

Dès 2005, on trouve le Credit Agricole dont les actionnaires sont:

Si tout le monde connaît le crédit Agricole, il en va probablement autrement pour AECOM, e l’autre soutien de 2005. Or, cette organisation va aussi permettre à un cadre dirigeant inconnu de monter son fonds d’investissement qui va racheter pour des milliards une partie de Suez.

Et là, c’est passionnant! AECOM sont des consultants mondiaux qui agissent dans le cadre du secteur de l’infrastructure. Soit, l’Eau, le gaz, l’énergie, la gestion des déchets, etc. Ca tombe super bien! C’est l’environnement idéale pour déployer de manière durable les activités reprises de Suez!

Regardez bien les marchés vitaux qui sont visés. https://aecom.com/

Et voici les principaux actionnaires de AECOM. On relèvera la présence massive de Vanguard et de ses divers fonds. Cela explique la présence du secteur Healthcare à côté de l’énergie. Cependant AECOM s’intéresse aussi beaucoup à la transition de l’agro-environnement.

Rapport visant la ville de Londres. https://publications.aecom.com/london-2070/static/b0fd0c764883535aef7acf4d3a0c8c9c/3b1c04f5d50f50a9a99868220374624e.pdf

Le réseau de Thierry Déau est très fourni

Il a même le soutien de l’organisation fondée par David Rockfeller, et dont le conseiller phare était Zbigniew Brzezinski,! https://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission

Orange soutient aussi l’identité numérique des agriculteurs. Qui détient Orange?

Le groupe Orange dont la centralité semble cruciale dans le cadre de la digitalisation de la filière agricole est détenu pour environ 2/3 par des institutions « publiques ». Voici les autres acteurs présents dans l’actionnariat d e ce groupe.

A relever la présence de la Bank of America qui est fortement sous l’influence de Gates-Buffet. .https://finance.yahoo.com/quote/oran/holders?ltr=1

Et qui détient Bank of America?

Berkshire Hathaway est le principal actionnaire de la Bank of America https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=BAC&subView=institutional

Et qui détient Berkshire Hathaway?

En bonne place, les philanthropes les plus célèbres de la planète. https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=BRKB&subView=institutional

Les enjeux vitaux de tout cet exercice

Que proposent les Gates au niveau alimentaire?

La cage(-blockchain) numérique devient tous les jours un peu plus une réalité

Toutes ces identités numériques ont une seule et même finalité. S’assurer de votre identité quand vous serez assigné à agir depuis la blockchain et autres métaverses. Les cryptomonnaies y occupent une place de choix

La porte d’une prison numérique est en train de se refermer sur une humanité assommée par des virus et autres propagandes ultra-anxiogènes.

Hypothèses en guise de conclusion

A ce stade, je vous suggère 2 hypothèses de travail à méditer (vite svp):

Lorsque l’ensemble des agriculteurs auront été mis sous surveillance et sous contrôle, et que tout devra passer par des réseaux de blockchain dûment surveiller, nous serons tous obligés de consommer ce que l’administration locale de l’empire planétaire nous fournira par drones ou par voitures autonomes. La nourriture de Gates &Co préparée en laboratoire pourrait devenir la norme imposée à la masse.

Quand une série d’identités numériques (vaccinale, bancaire, cryptomonnaie, sanitaire, professionnelle, etc.), rien n’empêchera les architectes et contrôleurs de la blockchain universelle d’imposer un identifiant lié à l’ADN par souci de sécurité, et de transparence. Pour l’instant, vous avez déjà l’implant de Microsoft.

Et si tout ceci ne devait pas vous enthousiasmer, vous avez encore le droit de réagir.

Compléments

Représentation schématique du système alimentaire français.