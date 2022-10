Ma réponse à la censure: le livre Dépossession est en ligne pour une lecture libre.

Ami lecteur, j’en suis venue à me résoudre à poster le PDF de Dépossession en lecture libre sur ce site. Pourquoi? Parce que mes travaux dérangent plus que jamais une micro-élite qui fait ce qu’elle peut pour empêcher mon travail d’atteindre le public. Souvenez-vous de cette publication de 2020…

Par conséquent, mettre Dépossession en ligne est un acte de rébellion soft face à des dinosaures qui ne m’impressionnent pas.

Cliquer pour accéder à De%CC%81possession-Annexes.pdf Les annexes du livre se trouvent ic i.

Si un ouvrage comme Dépossession dérange tant une ultra minorité, c’est qu’il est d’utilité publique

Les méthodes de censure, pour ne pas dire d’embargo, sont telles que je me dis qu’il y a des choses dans les ouvrages que le public doit connaître. Slobodan Despot, qui a rédigé la 4 ème de couverture, précisait que ce livre devait être lu avant qu’il ne soit trop tard. Voilà probablement pourquoi ce livre dérange tant!

Une recension de l’ouvrage m’avait beaucoup touchée en son temps. Les mots de l’auteur sont encore plus vrais aujourd’hui qu’en 2019! Vous la trouvez ici.

Il n’y a pas que les livres qui dérangent. Le site aussi…

Ce site a été censuré pendant quasi une journée le 6 septembre 2022.

Le moment où un lecteur m’a informée que mon site avait été bloqué fut un des plus gros chocs que j’ai eu à vivre. Pourtant, j’ai une résilience assez importante acquise suite à une sorte d’exode que ma famille a eu à vivre alors que je n’avais pas 2 ans (Egypte), et à la guerre libanaise. Dans ces 2 cas, nous étions nombreux à partager ces moments compliqués.

Mais quand vous vivez une censure de pareille ampleur (je n’avais même plus accès à mes brouillons et à mes archives d’infos!), vous vous sentez ciblée à titre personnel malgré le fait d’être affiliée au syndicat suisse des journalistes…

Je partage cette mésaventure avec vous pour vous donner aussi une idée de ce qui peut attendre tout un chacun avec le crédit social. On vous met Offline et vous perdez toutes vos données car sur la blockchain liée à la cryptomonnaie et aux smart contrats, c’est toute votre vie socio-économique qui s’arrête. Comme celle d’un serf ou d’un esclave.

La censure est une des premières manifestations de l’esclavage, ou au minimum du servage.

L’équipe WordPress a fini par s’excuser pour le dérangement sans toutefois le remettre en ligne. Ce n’est qu’à 23 heures que j’ai pu récupérer mon espace sur leur serveur que je paie presque 1000 euros par an! Ce n’est pas une simple censure Facebook. C’est très probablement un avertissement.

Ma boîte mail chez Swisscom piratée

Je ne vais pas trop développer, mais sachez que nombre de mails envoyés-reçus n’arrivent pas à destination.

Des centaines de mails ont disparu simultanément de ma boîte chez Swisscom ET de mon Outlook! En revanche on me bourre la boîte avec des milliers de mails de 2020.

Un responsable de la technique (genre un chef) n’arrivait même pas à poser une déviation vers une autre adresse mail!

Les livres, entre censure et embargo.

La description de la liste des méthodes de censure plus raffinée l’une que l’autre serait trop longue, fastidieuse et finalement inutile. Cependant, je vais vous en citer quelques-unes.

Dés 2018, Amazon a bloqué Dépossession. A droite, Amazon s’est mis en tant que revendeur (!) d’un livre qu’ils n’ont pas. Puis ils ont ajouté que le livre était en rupture de stock. Faussement donc! Cependant, ils ont ajouté « temporaire » à rupture. Donc, les gens commandaient mais notre éditeur n’en était pas informé!

Les commandes sont « refusées par le destinataire »

Tous les quelques temps, des livres expédiés vers la France sont retournés avec la mention « refusé » par le destinataire. La chose n’étant pas systématique, personne n’y a fait attention. Subitement depuis le mois de juillet, il y a eu plusieurs commandes qui ont été retournées simultanément. Au même moment, les libraires ont relancé l’éditeur pour savoir pourquoi les commandes n’avaient pas été honorées.

Non bien sûr. Aucun document puisque les paquets ne sont pas ouverts!

Là nous avons compris que les retours ne venaient pas de clients qui avaient changé d’avis, mais d’une main qui s’immisçait dans le processus.

Il n’y a pas de systématique dans ce que j’ai appelé embargo, autrement la Poste (suisse ou française?) serait en infraction sur un certains nombre de points de leur Constitution…

Voici 2 exemples d’actualité:

Une commande de Decitre refusée. Pire nous devons payer 11 euros de « taxe »pour récupérer le paquet.

Le paquet n’a pas été ouvert. Aucune trace du moindre document du libraire.

Dans le prochain cas, il s’agit d’un paquet de 9 livres commandés par la FNAC. 20 euros de frais de douane à payer pour récupérer ce paquet.

Paquet refusé, non ouvert. Aucun communiqué du libraire.

Les coûts d’envoi

La Poste suisse responsable d’acheminer à bon port nos paquets nous facture 12 euros pour un Dépossession et 14 pour Coup d’Etat planétaire. Donc si vous enlevez le rabais libraire, il ne reste rien à l’éditeur pour payer sa logistique, la production, etc. Alors, s’il faut payer taxes, douanes, et 2èmes envois, il est inutile de continuer. Pour l’instant, les achats en direct via le site de l’éditeur passe entre les gouttes. Probablement, plus compliqué de mettre une logistique sophistiquée pour des achats individuels.

Comment obtenir les livres?

Vous pouvez passer vos commandes sur le site de l’éditeur. Ca fonctionne encore. Je vous avertirai si cela devait se modifier.

Le problème est limité à la FNAC et à Decitre.

Comme dit, les envois ne sont pas systématiquement interceptés. Nous continuons de répondre aux commandes venant des gros libraires de France. Cependant, nous ne ré-éxpédions pas une 2ème fois sans qu’ils n’aient accepté de prendre en charge les frais qui vont avec.

Nous soutenir

Je n’ai jamais demandé de dons sur ce site ou ailleurs, et je n’ai aucune intention de le faire.

En revanche, je suis impliquée personnellement dans le soutien vital d’un certain nombre de familles libanaises (une cinquantaine), et de divers projets au Liban (panneaux solaires pex) et en Afrique.

Bref, si vous aidez l’association que je soutiens, vous m’aidez aussi.

Pour le plaisir, je vous remets ici encore une fois le fichier..