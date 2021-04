Pâques, un message de vie et d’espoir.

Chers amis lectrices et lecteurs de ce site,

Tout d’abord, je voudrais vous transmettre mes voeux cordiaux et chaleureux à chacune et à chacun.

Christ est ressuscité. Al Massih Kam. Christos Anesti.

Le grand miracle de Pâques me semble essentiel en tant que contre-pouvoir au concepteur d’un plan dont la cruauté psychologique et émotionnelle est unique dans l’histoire humaine. La perversion qui est véhiculée depuis un an est digne de Satan lui-même. Admettons que l’on ait réussi à terroriser rien de moins que l’humanité entière, et que pour ce faire une puissance spirituelle exceptionnelle est requise.

Voilà 12 mois que des mesures de restriction des libertés se sont abattues sur notre monde faussement appelé monde libre.

Voilà 12 mois que nos déplacements sont limités.

Voilà 12 mois que l’on surveille nos fréquentations.

Rien que ces trois points résument fort bien l’assignation à résidence imposée à l’humanité. Pensez-vous vraiment que quelques hommes et quelques femmes auraient la force nécessaire et suffisante pour le faire?

La réalité est qu’une guerre impitoyable est livrée à l’être humain. Un génocide d’une ampleur historique est en cours sans que personne ne sache par quel bout et avec quels moyens il serait possible de s’y opposer. Cette guerre est avant tout spirituelle.

La puissance de ce qui se déchaîne contre l’humanité dépasse les forces de l’homme charnel. La Bible nous avertit que les gens se sentiront impuissants: » Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle » (Apocalypse 13).

Or, il est un fait que l’on ne peut contester: le monde actuel met en place des prodiges grâce à la technologie, et ce même si nombre de ses annonces sont surfaites et mensongères. Et les gens qui sont ignorants des enjeux finaux et qui en ont marre d’être enfermés sont prêts à faire de larges concessions pour retrouver leur liberté. Se priver de la prise en compte de cette dimension spirituelle nous met dans une situation d’impuissance face au monstre qui inspire certains dirigeants.

Actuellement, tout le monde se réfère à la prophétie rédigée il y a 2000 ans où il est question de la marque de la bête sans laquelle il sera impossible d’acheter ou de vendre. Mais on oublie la 2ème partie du message: la victoire nous est promise!

Dans Coup d’Etat planétaire, je me suis référée à la statue du colosse aux pieds d’argile du prophète Daniel. J’y ai assimilé le dernier empire, celui qui correspond aux pieds et aux orteils, à la construction globaliste actuelle. La symbolique est frappante car les pieds ont une structure plate et horizontale tout comme la globalisation qui agit de manière transversale, faisant culbuter les Etats qui ont une forme en silos ou pyramidales.

Or, cette vision de Daniel se poursuit avec ce passage:

« Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. »

Ami lecteur, tôt ou tard l’empire qui se met en place sera fracassé au niveau exact de sa fragilité. Il n’a pas les moyens de son ambition dévorante. Alors oui, la chute sera fracassante, mais chute il y aura. C’est obligé. Et la Bible nous dit que cette pierre qui se détachera sans le secours d’aucune main est le Christ, celui dont le tombeau fut ouvert et le corps ressuscité par une puissance nettement supérieure à celle de Satan.

Le message de Pâques est un message d’espoir car celui qui fait pleurer les personnes âgées, les enfants, les chômeurs, les affamés, et autres victimes de pervers narcissiques a été vaincu par celui qui a écrasé la mort pour nous sauver.

Je souhaite du fond du coeur à chacune et à chacun de garder moralement le cap et de puiser dans la source de la vie.

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. Jean 13, v33