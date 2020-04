Pâques 2020, la Victoire du Ressuscité

Apocalypse 18



1 Après cela, je vis un autre *ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. 2 Il cria d’une voix forte :

Elle est tombée, elle est tombée,

la grande Babylone.

Et elle est devenue

un antre de démons,

repaire de tous les esprits impurs,

repaire de tous les oiseaux impurs,

et détestables. 3 Car toutes les nations

ont bu le vin

de sa prostitution furieuse.

Les rois de la terre, avec elle,

se sont livrés à la débauche,

et les commerçants de la terre

ont fait fortune

grâce à son luxe

démesuré.

En ce jour de résurrection de Jésus, je voudrais vous transmettre mes voeux les plus chaleureux.

C’est la première fois depuis Domitien que les églises sont fermées. Les plus grands tyrans de la Rome antique n’auraient jamais pu espérer pareil exploit: faire fermer l’ensemble des églises de la planète le jour de Pâques.

Un exploit dont seul l’Antéchrist est capable.

Il se pourrait bien que celui-ci se tienne à la porte du Nouveau Monde. Cela ne m’étonnerait guère. Pourquoi? Parce que le concept de la Nouvelle Société est diaboliquement intelligent, et cruel à la fois.

Ami lecteur, je vous épargne en distillant par petits bouts l’analyse que je fais de la société à venir. J’essaie d’aller doucement, car avec le peu d’informations que je transmets, j’en effraie déjà plus d’un.

Toutefois, j’aimerais vous dire que la période à venir risque d’être très très compliquée pour l’être humain en général, et pour les Chrétiens en particulier.

Un combat de tous les instants et à tous les niveaux s’annonce, mais chacun de nous est capable de tenir bon.

Car en ce jour de Pâques, notre Sauveur nous dit que nous sommes non seulement capables de résister, mais aussi qu’il nous y aidera. C’est une promesse.

Alors, obéissons à nos gouvernants même s’ils peuvent vous sembler corrompus et pervers. Oui, obéissons à deux exceptions près, celle de se faire implanter un éventuel ARN au travers d’un vaccin, et/ou la puce RFID en tant que carnet de vaccination, deux sésames au programme du retour à la vie normale.

Il y a des millénaires, la Parole de Dieu avait annoncé tout ce que nous vivons en direct. Une espèce de reportage télé enregistré avec des milliers d’années d’avance. Eh bien ce même reportage nous annonce le retour du Ressuscité et l’écrasement de la Bête cachée derrière une armada de logiciels et autres Intelligence artificielle.

Cependant avant d’arriver à ce moment de victoire finale, il nous est dit qu’il y aura des temps difficiles durant lesquels la Bête va dominer et soumettre l’humanité. Nous lisons dans Apocalypse 13: 16Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.



Ce nombre 666 de la bête peut très bien correspondre au www inscrit en permanence lors de votre connexion au Net (World Wide Web). Chaque w peut être lu en tant que vav, lettre hébraïque qui vaut 6 en gématria. L’Intelligence artificielle semble bien le puissant outil de l’Antéchrist et vaut bien 666.

Toutefois, notre confiance est totale en ce jour de Pâques dans le Ressuscité qui revient. « 19 Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. 20 La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. » (Apocalypse 19)

Les imposteurs seront alors non seulement confondus, mais mis en déroute totalement. Alors, même si c’est excessivement difficile d’être confinés, sorte de torture raffinée, soyons socialement irréprochables, tout en entrant dans une résistance déterminée. Nous ne craignons pas la Bête, ni ses disciples malfaisants, puisque Christ ressuscité détient la victoire. Notre victoire.

Nous sommes dans l’attente de son retour, car il est LA solution.

Je vous souhaite à chacune et à chacun une merveilleuse fête de Pâques qui remplisse vos coeurs de Joie, de Paix et d’Amour.

Merci de votre fidélité.

Liliane Held-Khawam

Prophétie de Daniel ( 12 )