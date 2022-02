L’industrie pétrogazière en mains de l’oligopole de la haute finance. Cartellisation par le capital.

Flambée du prix de l’indispensable pétrole. https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price?type=wti

On a beau faire croire à toutes sortes de sources d’énergie alternative, le pétrole reste et restera un moteur indispensable pour ce qui restera de l’économie lorsque les oligarques de la haute finance auront appuyé sur le bouton du Great reset.

Afin de démontrer la cartellisation des acteurs du secteur du pétrole et du gaz, je vous invite à prendre connaissance de la capitalisation boursière des compagnies.

Puis, plus bas, je vous ai apporté les principaux actionnaires et contrôleurs des 5 plus grosses compagnies, d’une russe et de deux chinoises. Ainsi, vous verrez que l’oligopole des géants de la gestion d’actifs les a systématiquement infiltrées, y compris pour les compagnies dites chinoises. De fait, il est indéniable que le gouvernement chinois veut bien jouer le jeu de la 1WorldCompany.

Vous verrez que les compagnies autrefois « nationales » ont perdu leur bras de fer avec les émissaires de la City-Wall Street. Souvenez-vous de l’article du Financial Post. Le bulldozer du duopole Vanguard-Blackrock continue son avancée inexorablement, même s’il est porteur de plusieurs labels (cf ci-dessous les 25 plus gros mutual funds)…

Le Great reset, qui n’est rien d’autre que le Coup d’Etat planétaire, s’est fait par l’absorption, via quelques groupes de la haute finance, de l’essentiel des ressources naturelles ET productives qui alimentaient les PIB des Etats.

La guerre contre les Etats et les populations fut monétaire, financière, économique (sans parler de la pharmaceutique), ou industrielle et nous l’avons perdue lamentablement dans un silence politico-médiatique coupable. Elle est en train d’être achevée par d’inquiétants oligarques qui remettent en question la nature humaine de leurs sujets…

Big Oil : les plus grandes sociétés pétrolières et gazières par capitalisation boursière

Qui les contrôle? Exemples qui alimentent l’hypothèse forte d’une sorte d’oligopole via planète finance.

Saudi Aramco est un cas particulier puisque son entrée en bourse est récente. https://www.marketscreener.com/quote/stock/SAUDI-ARABIAN-OIL-COMPANY-103505448/company/

PETROCHINA , 5ème du classement

Gazprom , 7ème du classement

Sinopec, 12ème du classement

Les 25 plus gros fonds communs de placement