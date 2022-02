La Chine est-elle indépendante de l’ultra-élite financière?

« Voici un extrait du discours du Président chinois Xi Jinping prononcé lors de l’ouverture du Forum de Davos de 2017. Le moment était très attendu puisque Xi Jinping est le premier président chinois à participer au sommet. »

Les dirigeants politiques, économiques et financiers semblent fasciner par la Chine d’aujourd’hui, et plus particulièrement par son leader Xi Jinping. Je vous invite à voir comment un M Raffarin (vidéo de Arte ci-dessous) ou une Doris Leuthard (WEF en 2017 ci-dessus)semblent subjuguer par son charisme. Au demeurant, on peut vraiment le trouver très agréable à voir et à entendre.

Cependant, par-dessus tout, il est étonnant de le voir offrir aux occidentaux une leçon de marché économique globalisé. Il semble maîtrisé bien mieux que nos élus les divers enjeux de la globalisation. Et à l’heure actuelle, face à des Etats occidentaux en miettes, il sait bien qu’il tient le couteau par le manche.

Il sait qu’il lui suffit de bloquer ses ports pour que la population occidentale voit les rayonnages de ses supermarchés se vider. Il y a eu captation des PIB nationaux par la planète finance, et la Chine fut le champion à engraisser. Et cela, nos amis de la haute finance savent très bien faire. C’est donc un monde de consommation qui a envahi la Chine dans les années 80 (cf le documentaire LCP ci-dessous).

L’Occident a clairement et volontairement misé sur la Chine en tant que champion du monde, et sur M Jinping son messie. https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html

Le score de Mme Leuthard a dû crever le plafond, puisqu’elle a été nommée à la gouvernance de la numérisation mondiale, aux côtés du mythique patron de Alibaba. La présence de Melinda Gates à la direction du projet doit être relevée. https://www.ictjournal.ch/news/2018-07-13/doris-leuthard-travaille-a-la-gouvernance-de-la-numerisation-aux-cotes-de-melinda

Aujourd’hui, les Etats occidentaux doivent filer droit pour être approvisionnés. Mais qu’en est-il de la planète finance? A-t-on dans les faits affaire à l’Etat chinois ou aux acteurs économiques de la City-Wall Street qui ont largement infiltré le pays et qui auraient un idéal sociétal pour tous?

A chacun de se faire son opinion. Je vous ajoute tout en bas de l’écran des découvertes sur certains créateurs occidentaux de monnaie pour le gouvernement chinois.

Pour ma part, je reste convaincue que nous avons en face de nous un monde unifié dirigé par des entités privées et dont les populations sont et seront privées de toutes formes de libertés que vous soyez chinois ou pas.

Souvenez-vous de notre enquête sur l’Institut Pasteur.

Dans la 2ème partie de cette publication, nous voyons ensemble que nombre d’entités étrangères ont les deux pieds en Chine. Je rappellerai que ce sont des groupes occidentaux qui ont massivement transféré le savoir-faire occidental à la Chine. Pensez-vous vraiment que cette équipe dotée de création monétaire privée l’a fait pour une tasse de thé au jasmin?

LHK

Le monde de Xi Jinping. Vidéo ICI

Reportage de Arte disponible jusqu’au 28 février 2022

« Derrière son apparente bonhomie se cache un chef redoutable, prêt à tout pour faire de la Chine la première puissance mondiale, d’ici au centenaire de la République populaire, en 2049. Ce portrait très documenté du leader chinois donne un aperçu inédit de sa politique et montre comment l’itinéraire de Xi Jinping a façonné ses choix.

En mars 2018, à l’issue de vastes purges, Xi Jinping modifie la Constitution et s’intronise « président à vie ». Une concentration des pouvoirs sans précédent depuis la fin de l’ère maoïste. Né en 1953, ce fils d’un proche de Mao Zedong révoqué pour « complot antiparti » choisit à l’adolescence, en pleine tourmente de la révolution culturelle, un exil volontaire à la campagne, comme pour racheter la déchéance paternelle. Revendiquant une fidélité aveugle au Parti, il gravira en apparatchik « plus rouge que rouge » tous les degrés du pouvoir. Depuis son accession au secrétariat général du Parti en 2012, puis à la présidence l’année suivante, les autocritiques d’opposants ont réapparu, par le biais de confessions télévisées. Et on met à l’essai un système de surveillance généralisée censé faire le tri entre les bons et les mauvais citoyens. Inflexible sur le plan intérieur, Xi Jinping s’est donné comme objectif de supplanter l’Occident à la tête d’un nouvel ordre mondial. Son projet des « routes de la soie » a ainsi considérablement étendu le réseau des infrastructures chinoises à l’échelle planétaire. Cet expansionnisme stratégique, jusque-là développé en silence, inquiète de plus en plus l’Europe et les États-Unis. Son pouvoir et ses ambitions sont d’autant plus renforcés qu’il apparaît comme le grand gagnant de la crise du coronavirus. Entre contrefeux et dissimulation, il poursuit à vitesse grand V son agenda politique et diplomatique afin d’intégrer les minorités au géant chinois, quitte à recourir à la violence. Génocide des Ouïghours, Hongkong, Taïwan : par sa politique, Xi Jinping revendique, plus que jamais, la force de l’hégémonie du régime chinois aussi bien dans les domaines économique et militaire que diplomatique. Avec un seul but : faire de la Chine la première puissance mondiale.

Impériale revanche

Dans ce portrait très documenté du leader chinois, Sophie Lepault et Romain Franklin donnent un aperçu inédit de sa politique et montrent comment l’itinéraire de Xi Jinping a façonné ses choix. De Pékin à Djibouti – l’ancienne colonie française est depuis 2017 la première base militaire chinoise à l’étranger – en passant par la mer de Chine méridionale et l’Australie, les réalisateurs passent au crible les projets et les stratégies d’influence du nouvel homme fort de la planète. Nourrie d’images d’archives et de témoignages (de nombreux experts et de dissidents, mais aussi d’un haut gradé proche du pouvoir), leur enquête montre comment Xi Jinping a donné à la reconquête nationaliste de la grandeur impériale chinoise, projet nourri dès l’origine par la République populaire, une spectaculaire ampleur. Elle jette aussi une lumière éloquente sur le système de fichage numérique de la population mis en place sous l’égide du « président à vie », qui a montré, avec la crise du coronavirus, sa redoutable efficacité. »

M Jinping, un leader qui semble fasciner les dirigeants occidentaux. Quant à lui, il a des ambitions pour l’humanité.

Quelques exemples de données technologiques qui soumettent la population à une surveillance intrusive de tous les instants

La surveillance de la température corporelle https://www.scmp.com/video/china/3074719/coronavirus-chinese-police-wear-smart-helmets-check-body-temperature-crowds

VIDEO La Chine lance davantage de satellites Gaofen pour renforcer la sécurité nationale et le développement technologique https://www.scmp.com/video/china/3105413/china-launches-more-gaofen-satellites-boost-national-security-and-technological

Au cours des 20 dernières années, de nombreux pays ont attaché une grande importance au système d’observation de la Terre (EOS) à haute résolution, à la technologie et à l’application.

En particulier, les récents satellites chinois de la série Gaofen, de Gaofen-1 à Gaofen-13, ont été lancés avec succès dans l’espace de 2013 à 2020. Jusqu’à présent, l’EOS mondial à haute résolution couvrait les signaux panchromatique, multispectral, hyperspectral, visible et hyperfréquence. bandes d’ondes.

Il est juste de dire que divers EOS à haute résolution constituent l’observation de la Terre avec une résolution spatiale élevée, une résolution temporelle élevée et une résolution spectrale élevée, qui ont fortement contribué à l’amélioration de la capacité d’observation de la Terre.

Du point de vue de la tendance de développement, les perspectives d’application de l’EOS haute résolution sont très étendues.

Nous pensons que de plus en plus de nouveaux EOS haute résolution seront lancés dans un proche avenir.

De plus, les réalisations applicatives d’EOS haute résolution ont été très riches à ce stade.

Par conséquent, ce sujet multidisciplinaire vise à inviter les chercheurs à publier des articles sur les derniers progrès et les tendances de développement des EOS, des technologies et des applications haute résolution.

Les sujets potentiels pour ce sujet incluent, mais ne sont pas limités à :

EOS et missions haute résolution actuelles et futures

Capteurs, concepts et techniques innovants d’observation de la Terre

L’intelligence artificielle dans les applications de télédétection EOS

Traitement en temps réel embarqué des images de télédétection EOS

Reconnaissance et interprétation d’images de télédétection EOS

Amélioration de la qualité des images de télédétection EOS

Positionnement géométrique de haute précision de l’image de télédétection EOS

Traitement super-résolution de l’image de télédétection EOS

Fusion d’images EOS multi-sources https://www.mdpi.com/topics/HREOSTA

Résultat de ce qui précède? Une société notée. Bonus et sanction à la clé

Dans ce reportage, un journaliste français filme sa femme, une citoyenne chinoise modèle. Très disciplinée, elle a pour objectif (obsession?) d’augmenter inlassablement les crédits de bonne conduite qui lui sont attribués. Une vidéo très intéressante qui est un avant-goût de la société occidentale qui se met en place hors du consentement de la population. En même temps, quand on voit l’idéologie totalitaire qui sous-tend ce dispositif technologique, on comprend l’omerta qui accompagne la mise en place de la Nouvelle Société.

Sesame Credit (chinois: 芝麻信用 ; pinyin: Zhīma Xìnyòng) est un système d’évaluation du crédit social individuel développé par Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois Alibaba et associé du gouvernement chinois. Introduit le 28 janvier 2015, Sesame Credit est le premier du genre en Chine à utiliser un système de notation pour les utilisateurs individuels, en utilisant à la fois des informations en ligne et hors ligne1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sesame_Credit

En finir avec l’idée d’une toute-puissance du Parti Communiste Chinois.

Mon papier de l’autre jour sur les compagnies pétrogazières qui démontraient l’ouverture de PetroChina à l’argent anglosaxon n’a pas trop plu à un lecteur d’un autre site. Pour lui, les Chinois sont en train d’utiliser la haute finance internationale, et sont maîtres de l’échiquier du Nouveau Monde.

Peut-être bien, mais peut-être pas.

Selon ma vision, on ne peut exclure le fait d’avoir mis en place une alliance mondiale dans laquelle sont associés des Chinois qui occupent des postes-clés (non la Chine en tant qu’Etat) .

Prenons l’exemple de AliBaba Group, pièce essentielle de la techno-société qui comptabilise les scores de la population chinoise. Wikipedia la décrit comme « une société chinoise cotée en bourse qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet, dont un marché public destiné à faciliter les échanges entre entreprises (qu’ils soient internationaux ou chinois), des plateformes de paiements et de ventes au détail, un moteur de recherche pour le magasinage et des services de cloud computing. Son activité est proche de celle d’Amazon, mais elle génère des revenus plus élevés4. » Et qui sont les actionnaires de AliBaba?

Et à qui appartient SoftBank?

Alipay

Alipay est aussi une solution de paiement réelle fonctionnant sur un système de QR Code. Le vendeur propose son QRcode personnel, l’acheteur scanne ce QRcode avec son mobile et accepte la transaction. Le paiement est effectué instantanément et la facture arrive par email ou sms. En 2018, Alipay compte 600 millions d’utilisateurs actifs sur son marché domestique, et l’application de paiement mobile est déployée dans 36 pays et régions dans le monde, dont 10 pays en Europe1. Wikipédia

Le fondateur historique de Alipay est Jack Ma, comme pour tout le groupe Alibaba. Il est contributeur pour l’Agenda du World Economic Forum. Et lui en revanche siègerait dans le Conseil d’administration de SoftBank.

Je vous laisse voir la dernière phrase qui relate ses fonctions… J’avoue ne pas comprendre ce qui y est dit. https://www.weforum.org/agenda/authors/jack-ma

Tencent, l’autre entreprise de BigTech « chinoise » qui compte

Tencent Holdings Ltd. est un conglomérat multinational chinois de technologie et de divertissement et une société holding dont le siège est à Shenzhen . C’est également la plus grande entreprise de l’ industrie du jeu vidéo au monde en fonction de ses investissements. [4] Fondée en 1998, ses filiales commercialisent à l’échelle mondiale divers services et produits liés à Internet , notamment dans le domaine du divertissement, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies. [5] Son siège social à deux gratte-ciel, Tencent Seafront Towers (également connu sous le nom de Tencent Binhai Mansion) est basé dans le district de Nanshan à Shenzhen . [6] Wikipedia

A qui appartient-elle?

Son principal actionnaire est le conglomérat sud-africain Naspers. Son problème est qu’avec la croissance exceptionnelle de Tencent, cette société a à l’heure actuelle un poids écrasant à la bourse de son pays… En ce qui nous concerne, on relèvera que Naspers est l’actionnaire principal de Tencent. Et celui-ci n’a rien de chinois.

La société Naspers, cotée à Johannesburg, a acquis 46,5 % de Tencent pour seulement 32 millions de dollars en 2001, alors que la société chinoise n’était qu’une start-up courageuse.

Dans les années qui ont suivi, la participation de Naspers dans Tencent s’est réduite à environ 29 %. Cependant, la valeur de la participation a continué de croître dans une large mesure, atteignant environ 200 milliards de dollars en février – pas mal pour une humble entreprise de presse au pied de l’Afrique. https://www.thenationalnews.com/business/technology/2021/09/26/why-a-200bn-stake-in-tencent-is-a-problem-for-south-africas-naspers/

Des occidentaux de planète finance en acteurs de la finance chinoise

En 2008, en pleine crise des subprimes, JP Morgan ouvre la voie aux primary dealers pour fournir des liquidités contre dettes publiques du gouvernement chinois.https://www.marketwatch.com/story/jp-morgan-gets-nod-to-underwrite-china-government-bonds

Et la Deutsche Bank, l’une des banques européennes les plus risquées, a été agréée en 2021, en pleine crise covidienne…Et le journaliste de nous expliquer:

En collaboration avec la PBOC, elle mènera des activités sur le marché libre telles que le rachat de bons du Trésor, d’obligations financières, d’opérations sur obligations au comptant, d’émission de bons de la banque centrale et d’autres instruments de négociation. https://www.thetradenews.com/deutsche-bank-approved-as-qualified-primary-dealer-for-chinas-open-market/

Les Primary dealers de Hong Kong