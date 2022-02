Sortons de la pensée unique. Place aux infos scientifiques indispensables, malheureusement discréditées.

Voici une vidéo qui relaie une rencontre, présidée par le sénateur Ron Johnson. Celle-ci nous met en présence de certains membres de la fine fleur de la science médicale. Les échanges y sont très instructifs et l’ambiance agréable.

Ces personnes prennent sur le temps pour offrir leurs compétences afin que le citoyen puisse se forger son opinion sur l’actualité covidienne, ou à tout le moins sortir d’un narratif qui mène de front deux campagnes de com aux contenus contradictoires. L’une tente d’affirmer aux non vaccinés à quel point le vaccin protège, et l’autre de convaincre les vaccinés de se faire repiquer pour améliorer l’efficacité des doses précédentes. Les contradictions génèrent confusion et finalement chaos qui rejaillissent sur la santé mentale des uns et des autres.

Tous les pédiatres et médecins généralistes de bonne volonté doivent au minimum être informés de ce qui se dit là. Dans le lien ci-après, vous avez accès à un extrait de la rencontre avec le sénateur, avec sous-titres en français.https://www.facebook.com/1483851273/videos/1115748215927198t

Ci-dessous le prof Raoult fait son point hebdomadaire. Qu’on l’aime ou pas, ce monsieur, contrairement aux business experts de plateau TV, nous a apporté de véritables infos sur le comportement de la maladie.

C’est dans la diversité d’opinions que les intellectuels ont pu nous offrir le progrès. Et c’est avec la pensée unique, qui tente de dominer la planète, que l’humanité risque de sombrer. La jeunesse en premier…

LHK

La session avec le sénateur dans sa totalité.