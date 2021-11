Nouvelle vidéo avec Planet Lockdown. Rétrospective qui intègre un peu de mon passé en entreprise.

Aujourd’hui, je partage avec vous un peu de mon passé dans cette nouvelle vidéo avec James de Planet Lockdown. Nous y faisons une rétrospective sur mes travaux qui ont précédé mon activité de « blogueuse », et qui m’ont permis de « déplomber » le concept dans lequel nous sommes tous les jours un peu plus enfermés. Le support de la présentation peut être téléchargé ici:

C’est au fond grâce à mon passé dans la gestion d’entreprise et de projets que j’ai pu remonter la piste de la restructuration de la planète en une sorte de corporation privée, dont l’idéologie avait été prophétisée dès les années 60-70 par Zbigniew Brzezinski:

« La manière dont les banques internationales et les corporations multinationales agissent, et planifient est de loin plus avancée que les concepts politiques de l’Etat-nation ».

« L’ère technétronique implique l’apparition progressive d’une société plus contrôlée. Une telle société serait dominée par une élite, débarrassée des valeurs traditionnelles. Bientôt, il sera possible d’assurer une surveillance presque continue de chaque citoyen et de maintenir des fichiers complets à jour contenant même les informations les plus personnelles sur le citoyen. Ces fichiers feront l’objet d’une récupération instantanée par les autorités ».

Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era