Compléments d’infos sur les vaccins à base de graphène, la conductivité électronique, et les télécommunications… A vous de voir.

Nous avons démontré à diverses occasions que l’ensemble des outils de production de l’ensemble des secteurs d’activités étaient contrôlés par quelques mains. Nous avons même appelé la chose « néo-soviétisation » par et pour l’élite de Planète finance.

Cela signifie que ce petit groupe peut insérer ce qu’il veut dans la fabrication d’un produit. Tout dépend de ses objectifs. Et figurez-vous qu’il a toute liberté pour ne pas communiquer l’information à ses consommateurs, voire aux autorités. Cela s’appelle le secret de fabrication et/ou secret des affaires.

Capture prise d’un fichier de weko.admin.ch. Pour la France, Le secret des affaires est difficile à définir de façon juridique puisqu’il s’agit d’une chose qui, par nature, n’est pas visible de tous. Il est donc souvent défini a contrario.

Le secret des affaires consiste à protéger les informations de nature stratégique propres à une entreprise. C’est le juge qui doit qualifier le secret.

En tant que principe, le secret des affaires, souffre des exceptions en termes d’opposabilité, notamment à l’égard des syndicats, des journalistes et des lanceurs d’alerte. Wikipédia

Les implications de ce qui précèdent sont énormes. De facto, Planète Finance peut faire de la planète et de l’humanité absolument ce qu’elle veut via ses industries. Toute sécurité sur les produits de consommation échappe totalement aux autorités sanitaires. Ceci est un fait démontrable. Voici 2 confirmations de ce propos:

La députée européenne Michèle Rivasi explique très bien cette perte de souveraineté sécuritaire.

https://odysee.com/@PlanetLockdown:6/Miche%CC%80le-Rivasi—Full-Interview—Planet-Lockdown:3?

Vous avez connu le rappel de produits agro-industriels pour cause de listéria ou d’Eschericha coli? Voici l’oxyde d’éthylène présent depuis quelque temps de manière récurrente dans nombre de produits de l’industrie alimentaire.

La Suisse qui interdit l’oxyde d’éthylène dans la production alimentaire ferme les yeux pour cause de globalisation, corruption… mais peut-être tout simplement d’impuissance à faire appliquer sa législation, celle-ci étant soumise aux décisions de la Commission européenne…

Très bonne émission dans le lien ci-dessous. A relever que celle-ci date de mars 2021 alors que la présence du pesticide cancérogène a été découverte en 2020…. https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=12088430&startTime=48.961

De l’oxyde de graphène embarqué dans le vaccin. Information soumise au secret des affaires?

Il y a quelques jours, nous avons découvert que l’ensemble des vaccins anti-covid contiennent une présence inquiétante ET tue (grâce au secret d’affaires) d’oxyde de graphène utilisé comme adjuvant. La présence de l’oxyde de graphène dans les vaccins est donc la grande découverte qui nous permet d’envisager comment la mutation de l’humanité vers le transhumanisme peut être opérée à l’échelle planétaire.

On en viendrait presque à regretter l’autre adjuvant qu’était l’aluminium…

La présence de nanoparticules, et en particulier celle d’oxyde de graphène (GO) dans les vaccins ne seraient finalement pas un scoop. Ces nanomatériaux sont ciblés depuis de nombreuses années! Ils auraient déjà été utilisés dans les vaccins antigrippaux, y compris le GO. Ca me rappelle nos découvertes sur la création monétaire privée contre crédit, ou la réquisition par les banques centrales des dépôts des clients pour mener les quantitative easing qui bénéficient aux mêmes mains de la Planète finance. Certains spécialistes étaient largement au courant, mais gardaient le silence.

Regardez ce que cette équipe chinoise écrivait en 2010 au sujet de la transfection par le graphène!

Là, en 2013, le vaccin de la grippe H1N1. Il y est question de nanoparticules auto-assemblées ET de ferritine!

Je me permets donc de rappeler ces articles: https://lilianeheldkhawam.com/2021/03/01/les-nanoparticules-peuvent-sauto-assembler/ https://lilianeheldkhawam.com/2021/03/17/quy-a-t-il-dautre-que-de-larn-messager-dans-le-vaccin/ https://lilianeheldkhawam.com/2021/05/25/sante-des-nanoparticules-magnetiques-dans-les-cellules-que-lon-peut-commander-a-distance/comment-page-1/

L’oxyde de graphène fonctionnalisé sert de nouveau nano-adjuvant. Société royale de Chimie 2016

Le vaccin de la grippe avec des nanoparticules d’oxyde graphène. 2020

Et voici le futur avec cette publication remise en 2020. Le vaccin contre la grippe sera intranasal, très proche donc du cerveau.

GO est notre fameux oxyde de graphène. https://www.pnas.org/content/118/19/e2024998118

La conductivité électronique du graphène:

un formidable conducteur électronique…

.. .qui sert à fabriquer des capteurs corporels

Nous avons dit dans notre précédente publication que le GO part dans tout le corps, y compris le cerveau (facilité par un vaccin intranasal). Il permet alors de se connecter à un serveur afin de faire état de la santé de l’humain connecté à tout instant.

Présentation de la plate-forme de capteurs à base de graphène pour la surveillance de la santé.

Une distinction majeure peut être faite entre les applications non invasives et invasives, y compris les capteurs portables pour la surveillance des signaux biophysiques, biochimiques, environnementaux et les dispositifs implantables pour le système nerveux, cardiovasculaire, digestif et locomoteur. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6580932/

Je rappelle aussi que ces nanoparticules ont la faculté de s’autoassembler une fois incorporée. Rien ne les empêcherait de former des capteurs plus ou moins sophistiqués et/ou des nano-robots. https://lilianeheldkhawam.com/2021/02/27/bon-a-savoir-des-nano-robots-biologiques-2-videos/

Pour l’instant, nous disposons de cette étude qui confirme le rôle central du GO dans la nouvelle médecine où le patient est monitoré à distance grâce à une surveillance permanente de ses divers organes…

