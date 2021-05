La fraude méthodologique continue et s’aggrave.

Les nouvelles politiques permettront de dégonfler artificiellement les «infections de rupture» chez les vaccinés, tandis que les anciennes règles continueront de gonfler le nombre de cas chez les non vaccinés.

Le CDC modifie les cycles d’amplification des tests de détection du Covid selon que la personne est vaccinée ou pas! Les normes varient donc à la tête du client.

Le but de la manoeuvre est triple:

réduire le nombre de personnes infectées au Covid chez les vaccinés.

continuer de stigmatiser les non vaccinés pour les pousser à courir se faire injecter

montrer une amélioration de la situation grâce aux mesures totalitaires que l’ensemble des Etats ont adoptées sous l’égide de l’OMS, elle-même financée par la haute finance dont le délégué connu est Bill Gates.

Nous étions depuis des paquets d’années les otages de ces individus par la création monétaire contre dettes. Le problème est que depuis, ils ont fait des progrès en mettant la main sur notre santé.

Je rappelle que ces gens de la Planète finance accueille dans leur haut-lieu la mafia globalisée. Je vous remets ce passage de Dépossession pour tenter de susciter quelque chose en vous:

« Le problème est que ceux qui parlent d’un monde meilleur, où tout individu recevrait un revenu de base universel, où la propriété privée serait abolie, où la vie intime de l’humanité serait aussi transparente que celle du poisson rouge dans son bocal, omettent d’analyser le contexte global. Celui-ci est celui d’une planète qui aura été privatisée à un niveau global. Certes peu tangible au niveau local, mais cela ne change rien au fait qu’elle serait aux mains de propriétaires et de leurs gestionnaires totalement inconnus, car cachés derrière des sociétés-écrans. Personne ne sait quel rôle y joueraient les membres de la mafia, par exemple. Dans pareil environnement, l’humain pourrait bien être exploité à l’envi et le mot « servir » pourrait parfaitement laisser la place à « asservir ». La chose serait facile à implémenter grâce à la connexion permanente aux systèmes informationnels. L’arrivée subite de la technologie blockchain au lendemain de la crise des subprimes, la surveillance permanente par les entreprises de la technologie de la Silicon Valley, et la promotion du post-humanisme, sont des concepts-clés qui nous indiquent la vision des nouveaux maîtres des lieux. A un journaliste de Science & Vie qui lui demande : « Quelle sera l’utilité des humains dans un tel monde ? Que ferons-nous de milliards d’humains sans valeur économique ? », Harari, professeur tout de même à l’Université hébraïque de Jérusalem, répond : « Nous ne savons pas. Nous n’avons pas de modèle économique pour une telle situation. Ce pourrait bien être la plus grande question économique et politique du 21ème siècle. ». Dépossession-2018

Ces gens ont actuellement tous les pouvoirs et ils se rient des miséreux, des sans dents et autres bénéficiaires de l’aide sociale. Ils usent et abusent de la propagande bien sûr, mais aussi d’une manipulation méthodologique et scientifique crasse indigne de l’Occident. Il est temps que les intellectuels et les scientifiques de bonne volonté se démarquent de cette mascarade qui est en train de faire chavirer l’humanité.

Quand la revue Science jette un pavé dans la mare en admettant la probabilité que le virus a été fabriqué en labo, avez-vous vu quelqu’un réclamer une enquête? Est-ce qu’un média grand public a relayé l’information de manière massive?

Pourtant nous sommes concernés par sa genèse et son devenir! Or, on nous dit qu’il va devenir endémique et on nous en promet d’autres à venir. Tant qu’à faire!

Nous voyons bien aujourd’hui que l’humanité n’est plus au bord de la rupture, mais elle est en rupture. Le harcèlement quotidien est autorisé par des autorités intégrées au consensus supranational, dont l’OMS est un des représentants. Ami lecteur, nos autorités sont d’accord que nous soyons harcelés en permanence par des tricheurs qui s’en prennent à notre santé et surtout à celle de nos enfants.

Pour le moment, je vous laisse avec le CDC et ses tours de passe-passe méthodologique qui varie en fonction du citoyen.

Bref, le mot science n’est plus de mise. Otage est plus adéquat.

Le CDC modifie les seuils de test pour éliminer virtuellement les nouveaux cas de COVID chez les vaccinés (Trad automatique Google)

Rédigé par Kit Knightly via Off-Guardian.org,

Le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis modifie ses pratiques d’enregistrement des données et de test du «Covid19» afin de donner l’impression que les «vaccins» expérimentaux de thérapie génique sont efficaces pour prévenir la maladie présumée.

Ils n’ont pas caché cela, annonçant les changements de politique sur leur site Web fin avril / début mai (bien que naturellement sans admettre la motivation assez évidente derrière le changement).

L’astuce consiste à signaler ce qu’ils appellent des «infections par rupture» – c’est-à-dire des personnes qui sont entièrement «vaccinées» contre l’infection Sars-Cov-2, mais qui sont quand même infectées.

Essentiellement, il a longtemps été démontré que Covid19 – à ceux qui sont prêts à y prêter attention – était un récit de pandémie entièrement créé, basé sur deux facteurs clés:

Tests faussement positifs. Le test PCR non fiable peut être manipulé pour signaler un nombre élevé de faux positifs en modifiant le seuil de cycle (valeur CT) Nombre de cas gonflé. La définition incroyablement large de «cas Covid», utilisée partout dans le monde, répertorie toute personne qui reçoit un test positif comme «cas Covid19», même si elle n’a jamais éprouvé de symptômes .

Sans ces deux politiques, il n’y aurait jamais eu de pandémie appréciable du tout , et maintenant le CDC a adopté deux changements de politique qui signifient qu’ils ne s’appliquent plus aux personnes vaccinées.

Premièrement, ils abaissent leur valeur CT lorsqu’ils testent des échantillons provenant d ‘«infections par rupture» présumées.

Extrait des instructions du CDC destinées aux autorités sanitaires de l’État sur la gestion des «infections de percée possibles» (téléchargées sur leur site Web à la fin du mois d’avril):

Pour les cas avec une valeur de seuil (Ct) de cycle de RT-PCR connue, ne soumettre que des échantillons avec une valeur de Ct ≤ 28 au CDC pour séquençage. (Le séquençage n’est pas possible avec des valeurs Ct plus élevées.)

Tout au long de la pandémie, les valeurs CT supérieures à 35 ont été la norme, avec des laboratoires du monde entier allant jusqu’à 40.

[50 en Suisse, RT-PCR, le professeur Greub du CHUV de Lausanne répond à nos questions. Interview. ]

Essentiellement, les laboratoires exécutaient autant de cycles que nécessaire pour obtenir un résultat positif, bien que les experts aient averti que cela était inutile ( même Fauci lui-même a dit que tout ce qui dépassait 35 cycles n’avait aucun sens ).

Mais MAINTENANT, et uniquement pour les personnes entièrement vaccinées, le CDC n’acceptera que les échantillons obtenus à partir de 28 cycles ou moins. Cela ne peut être qu’une décision délibérée afin de réduire le nombre d ‘«infections par rupture» officiellement enregistrées.

Deuxièmement, les infections asymptomatiques ou légères ne seront plus enregistrées comme «cas de covid».

C’est exact. Même si un échantillon collecté à la faible valeur CT de 28 peut être séquencé dans le virus supposé être à l’origine de Covid19, le CDC ne conservera plus de registres des infections par rupture qui n’entraînent pas d’hospitalisation ou de décès .

Depuis leur site Web :

À compter du 1er mai 2021, les CDC sont passés de la surveillance de tous les cas de percée vaccinale signalés à se concentrer sur l’identification et l’enquête uniquement sur les cas hospitalisés ou mortels, quelle qu’en soit la cause. Ce changement contribuera à maximiser la qualité des données recueillies sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique. Les décomptes de cas précédents, qui ont été mis à jour pour la dernière fois le 26 avril 2021, sont disponibles à titre indicatif uniquement et ne seront pas mis à jour à l’avenir.

Juste comme ça, être asymptomatique – ou n’avoir que des symptômes mineurs – ne comptera plus comme un «cas de Covid» mais seulement si vous avez été vacciné.

Le CDC a mis en place de nouvelles politiques qui ont effectivement créé un système de diagnostic à plusieurs niveaux. Cela signifie qu’à partir de maintenant, les personnes non vaccinées auront beaucoup plus de facilité à être diagnostiquées avec Covid19 que les personnes vaccinées.

Considérer…

La personne A n’a pas été vaccinée. Ils sont testés positifs pour Covid en utilisant un test PCR à 40 cycles et, malgré l’absence de symptômes, ils sont officiellement un «cas de covid». La personne B a été vaccinée. Ils sont testés positifs à 28 cycles et passent six semaines alités avec une forte fièvre. Parce qu’ils ne sont jamais allés à l’hôpital et ne sont pas morts, ils ne sont PAS un cas Covid. La personne C , également vaccinée, est décédée. Après des semaines d’hospitalisation avec une forte fièvre et des problèmes respiratoires. Seul leur test PCR positif était de 29 cycles, il ne s’agit donc pas non plus officiellement d’un cas Covid.

Le CDC démontre la beauté d’avoir une «maladie» qui peut apparaître ou disparaître selon la façon dont vous la mesurez.

Pour être clair: si ces nouvelles politiques avaient été l’ approche globale de «Covid» depuis décembre 2019, il n’y aurait jamais eu de pandémie du tout.

Si vous les appliquez uniquement aux vaccinés, mais que vous gardez les anciennes règles pour les non vaccinés, le seul résultat possible peut être que les registres officiels montrent que «Covid» est beaucoup plus répandu chez ces derniers que chez les premiers.

Il s’agit d’une politique conçue pour gonfler continuellement un chiffre et minimiser systématiquement l’autre.

Qu’est-ce que c’est sinon un acte de tromperie évident et délibéré? (…)

Traduction automatique Google

Lire la suite ICI: https://www.zerohedge.com/covid-19/caught-red-handed-cdc-changes-test-thresholds-virtually-eliminate-new-covid-cases-among

