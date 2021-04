Une torture psychique ponctuée d’indulgences. La « charte de Biderman ».

La gouvernance par la terreur bat son plein. Entre vérité et mensonges, il est difficile de se faire une opinion objective.

En même temps, on ne vous demande pas de vous faire votre propre opinion. On vous demande d’obéir. Des gens plus intelligents et plus aptes que vous réfléchissent à votre avenir. Et comme vous n’êtes pas un partenaire de dialogues, on ne partage pas avec vous le projet du moment. La démocratie est remisée et la gouvernance par captation de pouvoir absolu. Vous quittez le monde où vous étiez sujet pour devenir un objet. Vous entrez ainsi dans un modèle qui vous déshumanise.

Cela ne s’arrête pas là, puisque quelque part dans les bureaux de l’administration, des personnes décident de la vie et de la mort physique, mais aussi professionnelle , psychologique, familiale, sociétale.

Un pouvoir divin donc.

Quant aux récalcitrants, nous pouvons supposer que les temps à venir risquent de leur réserver des surprises plus désagréables que le simple qualificatif de complotiste.

Un professeur anti-vaccin interné en psychiatrie https://www.lematin.ch/story/un-professeur-anti-vaccin-interne-en-psychiatrie-277652510556

On ne transgresse pas le consensus politico-scientifique impunément.

Mardi 13 avril, quelques Suisses sont descendus dans la rue pour dénoncer la gestion de la crise. Je vous laisse écouter le discours de Jean-Dominique Michel….

Le mercredi 14 avril, le Conseil fédéral laisse une fois de plus la gestion de la conférence de presse à une seule personne, devenue toute-puissante depuis une année. C’est un M Berset seul (mais masqué!) qui s’est présenté devant les journalistes tel une divinité qui accorde quelques indulgences, histoire de ne pas laisser le petit peuple trop s’exciter dans les rues.

Cette référence à un divin se retrouve dans les mots d’un journaliste du Temps alors qu’il commente l’évènement miraculeux: Le soleil se lève sur les terrasses, comme le Graal soulageant les âmes fatiguées du coronavirus. Mais attention, ce n’est qu’une petite soupape pour soulager la pression car n’oubliez pas qu’une nouvelle vague, (de quoi? on ne sait plus comment il faut l’appeler), arrive. Elle est annoncée par le professeur Didier Pittet au moment où M Berset accorde son indulgence partielle et provisoire donc.

Pour l’instant, M Pittet fait la fête avec ses étudiants devant des voitures de grand luxe, alors que le petit peuple, devenu économiquement inutile, galère.

Vous relèverez au passage que M Pittet porte le masque à l’extérieur alors que le même expert tenait un autre discours il y a quelque temps.

Le flot continu d’informations vraies et fausses, ainsi que les contradictions qui les accompagnent à longueur de journée deviennent un facteur étourdissant. L’esprit se met à douter de tout et n’est plus capable de se faire une opinion rationnelle et raisonnable.

Pendant ce temps, les personnes âgées subissent une hécatombe par manque de soins. Il existe toutefois à l’heure actuelle quelque chose de très interpellant. Je vais vous transmettre l’information au travers de captures d’écrans. Que pensez-vous de cette série d’informations?

Présentation d’un vaccin à effets secondaires potentiellement graves. https://www.24heures.ch/washington-prolonge-la-pause-pour-johnson-johnson-284038067688

Au sujet d’un vaccin suffisamment dangereux pour être suspendu par certaines autorités. https://www.24heures.ch/washington-prolonge-la-pause-pour-johnson-johnson-284038067688

Nous sommes embarqués dans un système de communication qui tend à faire perdre tout sentiment de sécurité du citoyen envers sa santé, son présent et son avenir. Cette désécurisation mènera un grand nombre à la dépression nerveuse. Forcément. La chose est aggravée par le fait que tout ce qui vous ressource vous est interdit, sauf indulgence partielle, provisoire, et renforcée par des messages répétées en boucle (et donc faisant l’effet de mantras) culpabilisants du genre:

A noter l’image épouvantable qui, en passant, viole l’intimité de cette malheureuse personne. Vous constaterez qu’on lui a mis un masque en plus de son masque à oxygène…. Essayez de respirer. https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/avec-le-deconfinement-la-crainte-d-une-deuxieme-vague-6823541

Amie lectrice , ami lecteur, nous savons peu de choses sur ce virus, ses variants, ses vagues prédites à l’avance comme auraient pu le faire les astrologues du 31 décembre. Qu’il s’agisse d’un virus industriel ou naturel, la mort fait partie de la vie. C’est ainsi. D’ailleurs, personne n’est à l’abri d’une attaque bioterroriste. Ceci dit, protégeons-nous de ce terrorisme moral qui lui aussi tue par excès de stress et par déstabilisation. Prenez le temps d’écouter la vidéo ci-dessus qui est très bien faite, l’article scientifique qui traite du sujet et dont le résumé suit.

Rejetez la peur. Redevenez acteur de votre vie. C’est l’action-clé pour ne pas succomber au matraquage malsain des communicants médiatico-politiques et de leurs experts. Peu importent leurs intentions finales.

LHK

Coercition psychologique dans la traite des êtres humains: une application du cadre de Biderman

Susie B Baldwin 1 , Anne E Fehrenbacher 2 , David P Eisenman 2

Cette étude a examiné les conditions coercitives vécues par les personnes victimes de la traite dans le contexte de la théorie de la coercition de Biderman. Nous avons mené des entretiens semi-structurés avec 12 femmes adultes victimes de la traite dans le comté de Los Angeles, en provenance de 10 pays, pour le travail domestique et / ou le travail du sexe. Les participants ont décrit les problèmes de santé qu’ils ont rencontrés en relation avec leur expérience de la traite et leurs perceptions des conditions qui ont causé des problèmes de santé. En utilisant une approche d’analyse de cadre, nous avons analysé les thèmes en utilisant le cadre de Biderman. Les participants ont rapporté avoir fait l’expérience de la gamme de tactiques coercitives non physiques décrites par Biderman, y compris l’isolement, la monopolisation de la perception, la débilité ou l’épuisement induit, les menaces, les indulgences occasionnelles, la démonstration de l’omnipotence, la dégradation et l’application d’exigences triviales.Notre analyse montre comment ces tactiques de coercition ont renforcé la soumission des personnes victimes de la traite à leurs trafiquants, même en l’absence de force physique ou de contrainte. Un tel abus psychologique crée un stress extrême qui peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale aigus et chroniques.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25371382/

Rappel