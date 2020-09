Ces Kennedy combattants de la vérité. Biosécurité, corruption, mensonges, et destruction de la vie au menu. Vidéo

Berlin, lieu de rencontre d’une foule assoiffée de liberté, et non de simples opposants au port du masque.

Avant de prendre connaissance des interventions historiques de Robert Kennedy Jr à Berlin, il est utile de (re-)découvrir le discours de son oncle John.F.Kennedy du 27 avril 1961dans lequel il dénonce des agissements secrets qui infiltrent la société à différents niveaux, et partant mettraient à mal les droits des citoyens, notamment celui d’être informés. Ce discours est très utile à l’heure actuelle pour discerner de ce qui relève effectivement du complotisme et de qui ne l’est pas.

John F. Kennedy, 35e président des États-Unis, fut assassiné en 1963 à Dallas. Toute sa famille a été victime d’une étrange malédiction : plus de 10 morts par accident d’avion ou assassinat en 60 ans. Nous aimerions attirer l’attention sur ce discours que Kennedy a prononcé deux ans avant son décès. Tenir de tels propos, retransmis à la télévision et à la radio, relève de l’exploit si ce n’est d’une idéologie kamikaze. Il évoque ainsi une « conspiration massive et impitoyable » et un « système complexe » à détruire. (ICI)

59 ans plus tard, le neveu du président assassiné, dont le père Robert connut le même sort, dénonce la corruption généralisée qui frappe le secteur US de la santé.

Ferions-nous face aux effets visibles du plan dénoncé il y a des décennies? Impossible à affirmer, et d’ailleurs Robert Kennedy ne se hasarde pas non plus à le faire…

Toutefois, toute personne ayant participé à la préparation et réalisation de projets d’une certaine importance pourrait confirmer que ce à quoi nous assistons est l’aboutissement réussi d’un programme d’une complexité et d’une étendue folles. Seule une révolution globale qui bouleverserait chaque aspect de la vie sur terre est capable de le porter. Une révolution par le haut. Ces quelques mots nous renvoient à la révolution technotronique prophétisée par Zbigniew Brzeziński dès les années 60.

De nombreuses décennies ont été nécessaires à la mise en place d’une société soumise à la surveillance et au contrôle généralisés de l’humanité par la technologie depuis la prophétie de Brzeziński. Le projet est si réussi que la fin de l’humanité telle que nous la connaissons semble actée par tous les gouvernants de droite comme de gauche au profit de l’émergence de l’ère posthumaniste et transhumaniste. Ecoutez à ce sujet M Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, il y a encore quelques années…

Luc Ferry, passionné et convaincu des bienfaits du transhumanisme.

Dès lors, nous comprenons que les foules de Berlin, de Zurich et d’ailleurs, manifestent massivement pour défendre les libertés individuelles encore tolérées, mais surtout et avant tout le droit de disposer de leur corps hors de l’influence de milliardaires eugénistes…

LHK

Les interventions de M Kennedy méritent d’être entendues. Ce genre de personnage représente le contrepouvoir qui a disparu de la scène politico-médiatique…