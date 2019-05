Discours de John.F.Kennedy du 27 avril 1961. Vidéo

John F. Kennedy, 35e président des États-Unis, fut assassiné en 1963 à Dallas. Toute sa famille a été victime d’une étrange malédiction : plus de 10 morts par accident d’avion ou assassinat en 60 ans. Nous aimerions attirer l’attention sur ce discours que Kennedy a prononcé deux ans avant son décès. Tenir de tels propos, retransmis à la télévision et à la radio, relève de l’exploit si ce n’est d’une idéologie kamikaze. Il évoque ainsi une « conspiration massive et impitoyable » et un « système complexe » à détruire.

Inform’Action