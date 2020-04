La France loin derrière l’Allemagne dans la gestion de la crise sanitaire.

Les médecins français hors du système politisé sont exaspérés. Il ne manque pas un jour sans que l’un ou l’autre, professeur ou pas, ne prenne la parole dans les médias grand public ou sur le Net pour dénoncer la gestion qui semble plus que problématique de la gestion de la crise sanitaire actuelle par les autorités françaises.

Dans la vidéo ci-dessus, vous verrez Jérôme Marty, Président de l’UFML (Union Française pour une Médecine Libre)demander simplement la démission du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.



Il faut dire que le comportement de certaines autorités sanitaires de la zone euro est pour le moins problématique. Ces personnes se sont spécialisées dans une manipulation des messages transmis au public. On dit la chose et son contraire dans la même phrase. Bref, une com qui déstabilise et insécurise l’observateur.

Le 25 mars, au moins cinq plaintes étaient déjà déposées contre des membres du gouvernement. Et le 30 du même mois, l’humoriste Bruno Gaccio avait lancé un site internet pour faciliter les plaintes contre les responsables politiques (site ICI)



Les autorités françaises ont beau mettre les résultats médiocres de la crise sur le dos de la bombe atomique que fut le rassemblement chrétien de Mulhouse, des analyses sévères ont cours, et elles sont impitoyables.

Personne n’ignore le taux de mortalité désastreux qui frappe la France. Il est immanquablement lié aux lacunes au niveau:

de la détection et du signalement des premiers malades atteints du virus,

de l’anticipation dans la gestion de stocks de masques et autres produits désinfectants, https://www.challenges.fr/economie/coronavirus-le-ministere-de-la-sante-avait-ete-alerte-de-la-penurie-de-masques-des-2018_706843

du délabrement avancé de l’infrastructure hospitalière. Dans les Vosges, le personnel soignant dans une maison de retraite porte des sacs de poubelles dans lesquels, ils ont fait des trous pour pouvoir les enfiler…

de la pénurie savamment orchestrée de médicaments par l’industrie pharmaceutique, largement plus puissante que l’Etat qu’elle détruit scrupuleusement par son lobbying et ses délégués au niveau des fonctions politiques clés. Il faut savoir que ce n’est pas un marché libre qui détient les processus et les outils de production des médicaments, mais bien plus un oligopole qui pourrait en fonction des molécules frôler le monopole. Nous osons ici affirmer que la haute finance internationale a mis la main sur l’industrie de la santé. Celle-ci fait circuler les stocks et les vendent aux plus offrants et/ou à ceux qui ont le plus gros marché.

de la gestion de l’épidémie auprès des personnes âgées. Celles-ci n’ont pas bénéficié de la protection à laquelle nous aurions pu nous attendre de la part de l’Etat. Plus grave, le gouvernement a permis par un décret controversé que ces patients soient traités par des méthodes de médecine palliative (!) plutôt expéditives. Nous y relevons le point « II.-Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “ Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ”.

Voilà la cause de l’explosion de colère du médecin Serge Rader qui a accusé l’Etat d’achever les personnes âgées…

Voir aussi:

Nous ne saurons prendre position sur la question. En revanche, nous pouvons être fortement interpellés par le taux de mortalité français incroyablement élevé qui crée un sentiment de malaise. C’est d’autant plus le cas que nous ne saurons remettre en cause la qualité du personnel soignant, et que l’on assiste en direct à la panoplie de bâtons que l’Etat lui met dans les roues. Voici une comparaison sommaire du taux de mortalité qui sanctionne la stratégie de la politique et de la gestion de la santé française.

Taux de mortalité:

France 18% Suisse 5,6% Allemagne 3,7%



A ces chiffres, il convient de préciser que l’Allemagne et la Suisse ont pris en charge des patients venus de France, et les ont comptabilisés dans leurs statistiques respectives. https://news.google.com/covid19/map?hl=fr&gl=CH&ceid=CH:fr

Analyse de 200 pays et classement de 60

Alors que tout un chacun pourrait penser que les représentants des autorités n’ont que faire de médecins excédés, Big data, quelque part sur la planète, s’est donné la peine d’évaluer ces manquements. Eh oui, dans le Nouveau Monde, tout est et sera mesuré, évalué et consigné.

Et les résultats sont impitoyables pour l’équipe Macron-Buzyn-Veran-Salomon. C’est ainsi!

L’analyse a pris en compte les mesures des indicateurs pour 200 pays. 60 d’entre eux ont été finalement classés. On a ainsi publié les 40 qui offraient le plus de sécurité et les 20 qui présentent le plus de risques.

Cette étude a démontré que certains pays se sont révélés très efficaces dans la lutte contre COVID-19 dès le début. Ces pays se sont concentrés sur la prévention précoce en déployant des mesures de quarantaine avant que le nombre de cas confirmés dépasse 50 000 et en utilisant des méthodes efficaces pour traiter les patients hospitalisés. Par exemple, la Chine et l’Allemagne ont mobilisé rapidement des efforts d’urgence pour contenir le virus et augmenter la capacité hospitalière. Ils ont utilisé des technologies telles que l’IA, la robotique et l’analyse des mégadonnées, en combinaison avec des techniques de traitement médical et de gestion des soins de santé structurées de manière sophistiquée. 24 paramètres mesurés ont été regroupés en 4 catégories:

Efficacité de la quarantaine Efficacité de la gestion gouvernementale Surveillance et détection Préparation au traitement d’urgence

Et les gagnants sont Israël au niveau mondial…

…et l’Allemagne pour l’Eurozone

Quelques résultats de l’analyse de Deep Knowledge Group

Le top classement des 40 pays qui ont géré le mieux la crise liée au COVID 19…Les classements en fonction du niveau de sécurité ou de risque prennent en compte la protection contre les infections à COVID, la mortalité et les effets négatifs pour les patients, les paramètres de mise en quarantaine et de surveillance, de détection et de gestion des infections, et la sécurité et la stabilité au sens large, y compris la protection contre les résultats négatifs extrêmes résultant de la pandémie au-delà de la santé.

Une fois le classement limité à l’Eurozone, la France occupe la 26 ème place, soit dans le groupe de pays qui ferme la marche.

En ce qui concerne la France, nous la trouvons en 5ème position dans le 2ème tableau qui présente le classement des pays à risques dans la gestion de la crise sanitaire…

Les critères évalués dans cette catégorie sont:

Côté traitement de la maladie, nous retiendrons l’absence de la France du top 10. Il en va de même du havre de paix financier des big pharmas qu’est la Suisse..

Tous ces chiffres sont bien sûr des instantanés de la gestion sanitaire. Nous ne les considérons pas en valeurs absolues, mais relatives. Nous les prenons pour comparer les pays entre eux, les biais potentiels de l’étude perdent de leur importance puisque la méthodologie appliquée est la même pour tous.

Ceci dit, la mauvaise évaluation de la France est corroborée par l’évaluation du taux de mortalité vu plus haut.

Cependant, M Macron n’a pas tout perdu puisque le patron de l’OMS l’a récemment remercié pour son leadership dans la réponse à la pandémie….



Liliane Held-Khawam