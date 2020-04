L’ONU promeut un jubilé d’une valeur de un trillion de dollars. Et qui va payer?

La superstructure (FMI; ONU, CNUCED, etc) du Nouveau Monde globalisé voudrait faire table rase de l’endettement mondial. Cela s’appelle redistribution des richesses. Dans son programme 2030 de l’ONU, il est dit : « Nous sommes résolus à éliminer la pauvreté et la faim partout dans le monde d’ici à 2030 ; à combattre les inégalités qui existent dans les pays et d’un pays à l’autre ; à édifier des sociétés pacifiques et justes, où chacun a sa place ; à protéger les droits de l’homme et à favoriser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles ; à protéger durablement la planète et ses ressources naturelles. Nous sommes résolus également à créer les conditions nécessaires à une croissance économique soutenue qui profitera à tous et s’inscrira dans la durée, au partage de la prospérité et au respect du principe d’un travail décent pour tous, compte tenu des différents niveaux de développement national et des capacités des pays [1]».

[1] Introduction de « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » qui fit l’unanimité des Etats présents. Point 3.

Pourtant, nous avons pu constater lors de l’analyse de la fameuse réduction des inégalités dans le livre Coup d’Etat planétaire que: « La redistribution des richesses requises par les organismes supranationaux semble recréer une nouvelle concentration mais sous de nouveaux cieux, sur des espaces clairement identifiés. Le contrôle en sera facilité d’autant. Ainsi, les États sont dépossédés de leur PIB au profit de régions qui sont autant d’entités privatisables contre remise de leurs dettes pharaoniques. Il est utile de rappeler qu’elles sont d’ores et déjà aux mains des seigneurs de la monnaie-crédit. »

Au même moment, les représentants de la très haute finance au sein des différents pays prônent une mise sous tutelle des banques centrales par les Etats respectifs. La Réserve fédérale américaine a été reprise en mains par le Trésor US.

« …la Fed et le Trésor ont fusionné. Powell a déclaré que c’était le cas aujourd’hui (d’après ses questions et réponses):

Ces programmes que nous utilisons, en vertu des lois, nous le faisons, comme je l’ai mentionné dans mes remarques, avec le consentement du Secrétaire au Trésor et le soutien financier du Congrès par le biais du Trésor. Et nous le faisons pour fournir du crédit aux ménages, aux entreprises, aux gouvernements étatiques et locaux. Comme nous sommes dirigés par le Congrès. Nous utilisons ce filet de sécurité budgétaire pour absorber les pertes que nous avons.

Notre capacité est limitée par la loi. Nous devons trouver des circonstances inhabituelles et urgentes et le secrétaire au Trésor doit être d’accord, et nous utilisons ce filet de sécurité budgétaire. Il n’y a vraiment aucune limite à ce que nous pouvons faire d’autre que de satisfaire aux critères de la loi modifiée par Dodd-Frank. La Fed a besoin de l’autorisation du secrétaire au Trésor pour ce faire.

En France, c’est Matthieu Pigasse qui lance dans les Echos : « Les banques centrales doivent être au service des Etats »! Cette assertion ne vient pas de n’importe qui. Il s’agit tout de même d’un homme qui est, « à l’échelle mondiale, est responsable des fusions-acquisitions et du conseil aux gouvernements et à l’échelle française, directeur général délégué de la banque Lazard, qu’il a annoncé quitter fin 2019, ainsi que propriétaire et président des Nouvelles Éditions indépendantes (qui contrôle le magazine Les Inrockuptibles et Radio Nova), et actionnaire du Groupe Le Monde et du Huffington Post. » Source Wikipédia

Pourquoi donc faut-il que les Etats reprennent la responsabilité de leur banque centrale, alors qu’il y a peu on nous assénait exactement le contraire de la chose?

C’est si vrai que lorsque la question de la constitution d’un fonds souverain suisse fut posée, au vu du bilan de la Banque nationale suisse, son directoire écrivit[1] cette phrase éloquente : « Associer le placement des réserves monétaires de la BNS à des intérêts stratégiques de la Suisse engendrerait un risque de conflit d’intérêts et mettrait potentiellement en danger l’indépendance de la BNS ». [1] Rapport annuel d’activités 2012 (page 66) Extrait du livre

Pourquoi? Parce que la super-élite veut passer à une nouvelle phase de la globalisation de la planète, et ce principalement pour 2 raisons:

Se débarrasser des réels propriétaires de l’argent qui a servi à endetter les Etats avec l’argent des programmes dits Quantitative easing -connu en Suisse sous le slogan du Franc fort-. Et qui sont les propriétaires de cet argent qui se chiffre en trillions? Les épargnants et les caisses de retraite, et les fonds de pension. Ces capitaux ont transité par le passif des bilans des banques centrales. Or, ces derniers pourraient collapser à cause de l’arrêt de l’économie et des marchés en général. L’argent dû aux épargnants partiraient alors en fumée… https://lilianeheldkhawam.com/2019/12/10/epargne-retraite-un-acces-toujours-plus-complique-lhk/ La superélite globalisée est en passe de détenir la totalité des actifs d’une planète où TOUT a été financiarisé, c’est-à-dire transformé en valeurs/titres/produits financiers. Les 4 gestionnaires d’actifs mondiaux, dont Blackrock est le leader tout-puissant, ont en mains l’essentiel des contrevaleurs gagées par les Etats (et les foyers) en échange de la création monétaire contre dettes publiques et privées. Ces gestionnaires qui n’ont que faire des dettes contractées par les banques centrales, rendent ces dernières à ceux qui n’auraient jamais dus les céder.

With $20 trillion between them, Blackrock and Vanguard could own almost everything by 2028 (Lire ICI)

Two towers of power are dominating the future of investing

En clair, il n'y a plus rien à tirer de la création monnaie-dette. Les contreparties ont été récupérées.

Le marché de la finance peut s’écrouler tranquillement, emportant banques, caisses de pension, etc. D’où l’importance d’accompagner l’effondrement financier et monétaire par des autorités capables d’endiguer les éventuelles émeutes… (Peu probables à mon avis tant la résilience des populations a été boostée par crainte du virus, et de dirigeants politiques devenant de plus en plus autoritaires.)

Le job est fait. Il est temps de rendre ce qu’il reste des banques centrales au public. Quant aux banques locales, elles sont destinées à finir leur vie dans l’indifférence générale.