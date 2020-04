Décembre 2019 pour le patient 1, date admise en France.

Voici la grande nouvelle du jour. Elle se trouve dans cette vidéo (dés 00:38:38)ICI

M Alain Bauer, grand spécialiste de la crise du COVID-19 et proche du gouvernement français, admet la date de décembre , puis novembre 2019 pour le patient 1. Nous n’avons pas le patient 0 (Merci à François de Siebenthal qui a eu l’oreille pour repérer cette info).

Cela rejoint nos publications :

Pourtant, il n’est pas du tout dit que ce soit le patient 1. Nous avons tendance à positionner le curseur en tout cas vers novembre et peut-être même autour d’octobre 2019. D’ailleurs, M Bauer parle du patient 1 pour décembre 2019 et non du patient 0!

L’épidémie du COVID-19 a commencé entre octobre et novembre 2019 en France. Un constat accablant pour les autorités sanitaires. Le confinement arrive après la guerre en quelque sorte!

Merci à FranceTV, et à Alain Bauer.