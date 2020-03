[MàJ]Les autorités sanitaires suisses entre impréparation et incompétence.

A ces constats difficiles à passer sous silence, il faut ajouter le manque de masques, de gel hydroalcoolique, etc.Notre personnel soignant est mis par volonté politique en situation de grand danger, voire de danger de mort, à cause de l’impréparation desdites autorités. Par ailleurs, tous ces médecins déjà atteints vont cruellement manquer dans un environnement où on a raboté les postes et mis une pression maximale sur les conditions de travail.

Un comble pour un Conseiller fédéral qui se disait préparé, prêt et serein. Il comptait peut-être sur sa Division des maladies transmissibles. Son site nous explique que ces dernières constituent une menace pour la santé publique, ce dont nous ne doutons pas!



Plus loin, on nous dit encore que la division Maladies transmissibles les surveille, publie régulièrement des rapports sur la situation épidémiologique, met au point des stratégies de prévention et de contrôle, édicte des directives, prépare des ordonnances et des lois et élabore des recommandations à l’intention du corps médical et de la population. On cherche les stratégies de prévention dans les deux cas cités ci-dessus, qui doivent en cacher plein d’autres. Combien d’autres cas n’ont pas été testés laissant croire que la Suisse n’était pas touchée par l’épidémie?

Nous sommes contraints de constater que la suite de la mission du département de M Daniel Koch est elle aussi estampillée d’un échec lamentable. Il est notamment dit: Elle vise ainsi, en collaborant avec les cantons, les autorités sanitaires internationales et d’autres partenaires, à protéger la santé publique des agents pathogènes, à identifier les risques à temps et à minimiser les effets des flambées et des épidémies de maladies transmissibles en Suisse.

Je suis au regret de supposer que l’identification des risques et autres minimisations des épidémies est un flop total. De plus, je peux supposer, avec un fort désir de me tromper, que les résultats vont s’aggraver au fil du temps, puisque les personnes infectées ont eu largement le temps durant ces deux mois d’en infecter un nombre que je n’ose imaginer. Les conséquences vont être totalement indignes du pays qui abrite les fleurons de la Pharma (y compris des PME du secteur), et totalement indignes des coûts des assurances maladies très certainement les plus chers au monde.

Dernière question. Les prises de position du professeur Raoult ne semblent pas émouvoir outre mesure nos amis de la Berne fédérale. Que proposent-ils d’autres? Comment sont soignés les cas avérés? (Cf le cas du manager ci-dessus) Le 20 mars, on nous dit que Vaud commence à tester le médicament antipaludique Plaquenil à certains patients. Genève pas encore. Et alors qu’attend-on pour donner un minimum de chances d’éviter éventuellement la dégradation dramatique vue plus haut?

Prenez le temps de lire cet article de la revue Nature:

Différentes personnes du secteur médical ne comprennent pas ce comportement des autorités fédérales qui centralise tout et refuse de dérouler le processus de prise en charge médical habituel. Tester-Dépister-Traiter.

Pour ma part, je me pose la question du degré de dangerosité que cette stratégie représente pour la population. Nous sommes au mieux confrontés à une préparation hautement insuffisante, et au pire à la mise en danger de la population suisse dans son ensemble. Seules auraient des chances de survivre les personnes ne très bonne santé, plutôt jeunes. Qu’en conclure?

Une suite est exigible.

Je suppose que les personnes qui ont souffert d’une dégradation importante de leur état de santé alors que le virus n’a pas été détecté à temps seraient en droit d’être dédommagées par l’Etat. Un minimum.

