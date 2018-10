L’armement, un juteux business pour une conscience mise de côté. LHK

Marillyn Hewson a été portée à la tête du classement des femmes détenant le plus de pouvoir au monde.

Il faut dire que cette américaine de 64 ans est la patronne de Lockheed Martin Corp, une des entreprises les plus puissantes du monde. De fait, c’est L’entreprise de référence en matière d’armement qui s’appuie sur la plus haute technologie disponible.

Référence planétaire donc!

Côté business, les chiffres sont aussi impressionnants!

Les investisseurs qui ont pris la peine de croire dans cette entreprise auront vu leurs investissements se multiplier de manière extraordinaire entre 2009 et 2018.

Voici la valeur de l’action LMC en 2009:

Elle cotait au plus bas de 2009 moins de 60$.

En février 2018, elle s’élevait à 360$!

Les investisseurs avertis et persévérants auront vu leurs actifs se multiplier par 6 en 9 ans! 33,33% par an de progression! Qui peut faire mieux?

Sous la présidence de Mme Hewson, arrivée en 2013, la valeur de l’action flirtait à son arrivée à 110$ pour dépasser les 300$ en août 2017! On comprend mieux sa nomination à la tête du palmarès de Forbes.

Regardons maintenant les gros bénéficiaires de cette manne. Sans surprise, nous y retrouvons en bonne position les gros managers d’actifs américains qui concentrent à eux 4 l’essentiel des richesses de la planète (cf livre Dépossession).

Reste bien sûr le métier de base de Lockheed Martin qui prospère avec les guerres…

Pas donner à tout le monde d’investir dans le secteur…

Un enrichissement qui a un coût moral.

Bombardement d’enfants au Yémen:

La Banque nationale suisse a été attaquée sévèrement par l’opinion publique quand celle-ci a découvert son nom sur la liste des investissements qui ont ses faveurs sur sol américain.

Actuellement, Lockheed Martin ne figure plus sur la liste des investissements US de la BNS. Mais est-ce à dire qu’elle n’a plus de relations avec cette entreprise? Rien n’est moins sûr. Il suffirait qu’elle place son argent via un portefeuille d’un ou de plusieurs des 4 gros asset managers par exemple, d’une filiale de Lockheed hors des Etats-Unis…

Les possibilités d’investissements discrets ne manquent certainement pas!

Liliane Held-Khawam