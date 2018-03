BNS; les liquidités des banques suisses au service du QE de la communauté monétaire internationale. LHK

La BNS s’est arrimée à l’euro en 2011 sous le prétexte de soutenir les exportateurs suisses.Ce serait donc la raison de sa transformation en hedge fund…

De notre côté, nous avons toujours soutenu depuis 2011 qu’elle n’avait fait que suivre ses collègues dans la pratique du quantitative easing, dans le but de soutenir les grandes banques et autres hedge funds, en les déchargeant de leurs créances publiques à haut risque.

Voici un énième témoignage qui nous donne raison sur les motivations réelles. Il est signé du Financial Times:

« In total, the six central banks that have embarked on quantitative easing over the past decade — the US Federal Reserve, the European Central Bank, the Bank of Japan and the Bank of England, along with the Swiss and Swedish central banks — now hold more than $15tn of assets, according to analysis by the FT of IMF and central bank figures, more than four times the pre-crisis level. »