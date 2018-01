Classement des créanciers de l’Etat américain… LHK

20 trillions de dollars. Ce chiffre stratosphérique représente la dette américaine. Elle est financée en partie par des « investissements » – nous devrions parler à ce stade de sponsoring- provenant d’Etats tiers. Toutefois, la part importante du financement provient de l’intérieur des Etats-Unis, via par exemple les fonds de pension ou de retraite (voir pour cela Who Owns the U.S. National Debt? The Biggest Owner Is You!)…

Voici la liste des créanciers de l’Etat américain pour l’année 2017 par pays. Sans surprise, la Chine tient le haut du classement. Grâce à la BNS, la Suisse se classe 6ème contributeur, avec un supplément de 20 milliards environ en 12 mois).

La France y est 17ème…

La présence des îles Cayman en 5ème, puis plus bas 4ème, position est très parlante. Ce paradis fiscal qui prive les pays – dont les Etats-Unis- d’importants revenus fiscaux, achète de la dette américaine… Comment justifie-t-on la chose au niveau politique?

Vous pouvez découvrir ci-dessous l’évolution de la participation des uns et des autres sur une période de 12 mois.

Ce qui saute aux yeux, c’est le bond réalisé par l’Arabie saoudite dont la participation est majorée d’environ 50% en un an! Dans le contexte géostratégique de la région et l’état financier du pays, l’information est plus qu’intéressante….



Liliane Held-Khawam