La médecine financiarisée est numérique. Elle n’a que faire d’un Raoult ou d’un Fouché.

La crise Covid a mis deux noms de médecins sur le devant de la scène. Leur premier dénominateur commun est leur lieu de travail: Marseille, et le 2ème concerne leur profil personnel qui refuse les décisions consensuelles si celles-ci ne correspondent pas à leur éthique, ou qui mettrait en danger la qualité de leur intervention médicale.

Ces deux médecins n’ont cessé d’émettre des informations qui ont eu le chic d’agacer les politiques, rhabillés depuis 18 mois en responsables en chef de santé publique. Et ces politiques dont la compétence première est de s’adapter aux desiderata des marchands de la haute finance internationale ne tolèrent plus les voix dissonantes, qui pourraient amener les non-sachants à se faire des idées alternatives à celles des sachants grassement sponsorisés par les financeurs.

Les financeurs des Etats sont ceux qui financent les vaccins et qui promeuvent la nanomédecine.

Et ces gens ont des idées sur la manière dont on gère les ressources humaines. Celles-ci sont simples et se résume en une phrase: on vire les moins performants.

Jusqu’à récemment, l’Etat public soutenait les plus vulnérables. Mais voilà que ces financeurs ont pris le contrôle non seulement de la monnaie, des dépôts bancaires, des actifs de toutes sortes, du patrimoine public, mais aussi de l’outil de production des biens et services publics et privés. Et ceci est essentiel à comprendre. Je dirais même plus , c’est vital de saisir ce que cela signifie!

Grâce à la financiarisation, à la libre-circulation des capitaux non contrôlée, à la concurrence déloyale autorisée par les politiques qui permet aux gros agents économiques de la haute finance d’avaler leurs compétiteurs locaux, à des aides publiques versées aux très gros acteurs au nom de l’intérêt commun, etc. les populations ont perdu le contrôle de la production des biens dont elle a besoin pour survivre. Il faut bien comprendre que l’alimentaire, l’énergie, les médicaments, l’eau, et j’en passe sont au mains de ceux qui détiennent la création monétaire, et vos dettes publiques et privées.

Vous êtes d’un coup d’un seul devenus les Ressources humaines de ces patrons anonymisés grâce à des cascades d’entités commerciales anonymes. Les ONG peuvent elles aussi promouvoir le business des financeurs tout en se cachant derrière l’appellation philanthropie.

Les Etats publics, dont des pans entiers ont été privatisés et corporatisés, ne peuvent plus s’imposer en garants de la sécurité et de la protection des vieux, des pauvres, des enfants, des malades, des handicapés, des foyers gravement endettés, etc. L’année dernière, nous avons vécu l’évacuation de cette planète d’un nombre inconnu de personnes âgées dans les Ehpad et homes.

Je rappelle ici que nombre d’Ehpad sont la propriété de financiers et de banquiers. Et que la personne qui préside à la destinée des homes en Suisse n’est autre que Eveline Widmer-Schlumpf qui a mis en place très tôt les bonnes pratiques pour les suicides assistés. L’ancienne ministre des finances, qui fut vice-présidente de la BNS, et qui a été l’alliée de UBS lors de son sauvetage, est présidente de Pro Senectute depuis son départ du palais fédéral. A l’époque je ne comprenais pas pourquoi une financière s’intéressait aux personnes âgées… Je vous invite à prendre le temps de lire ce qui est inscrit sous la photo de la dame. Pourquoi parler de démographie et de l’évolution technologique? Peut-être qu’un journaliste mainstream curieux devrait aller lui poser la question.

https://www.letemps.ch/suisse/regles-bonne-conduite-suicide-assiste«La Suisse et la bonne mort». Le titre de la conférence de Jérôme Sobel, destinée ce jour-là aux étudiants en droit de l’Université de Neuchâtel, résume la philosophie du président d’Exit Suisse romande: toute personne qui souffre doit avoir le droit de choisir sa mort, le droit de ne pas souffrir. Une vision que les soins palliatifs ne rendent pas caduque, selon lui. Et le médecin lausannois compte bien profiter de l’intention d’ Eveline Widmer-Schlumpf de rouvrir le dossier pour affirmer la place de l’assistance au suicide et de l’euthanasie dans les soins. https://www.letemps.ch/societe/jerome-sobel-euthanasie-directe-oui-certains-cas 2008

Un banquier de la Planète finance globale dans le Conseil de Fondation Pro Senectute.

M Krähenmann en habit de Pro Senectute…

… avec le costume de banquier.

Le profil Linkedin de M Kräehenmann dit bien qu’il était toujours directeur général de banque. En revanche, il n’y est pas dit qu’il est membre du conseil de fondation Pro Senectute.

Les EHPAD français ne sont pas en reste

Didier Raoult et Louis Fouché débarqués

Les délégués de Planète finance globale ne supportent pas la contradiction, surtout lorsque les indisciplinés risquent de perturber les indicateurs de performance de leurs projets.

Et actuellement, l’indicateur de perf est le taux de vaccination.

Donc nos deux médecins marseillais qui parlent de traitement précoce et autre système immunitaire à renforcer sont des perturbateurs qui induisent des bruits de fond contraires à la bonne marche de la machine informationnelle. C’est donc tout naturellement que:

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a annoncé dans un communiqué de presse la mise en disponibilité du Dr Louis Fouché, fondateur de Réinfo Covid, militant anti-vaccination, promoteur d’un discours covido-sceptique. Cette mise en disponibilité a été demandée par l’intéressé lui-même, après des rappels à l’ordre de sa hiérarchie quant à ses prises de position. Dans le même temps, l’AP-HM a annoncé son intention de remplacer Didier Raoult dès la fin d’année. https://www.marianne.net/societe/sante/marseille-louis-fouche-quitte-les-hopitaux-de-marseille-didier-raoult-sur-la-sellette?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1629398188&fbclid=IwAR3eAOZxLjPJT67AMsqT65E6eIwwMghNMi4o_oN-CFOQX3zSPYBrE3n9w_A#xtor=CS2-4

À 69 ans, Didier Raoult poussé vers la retraite https://www.bfmtv.com/sante/a-69-ans-didier-raoult-pousse-vers-la-retraite_VN-202108190026.html

Les Hôpitaux de Marseille repris en main par un ancien casque bleu en ex-Yougoslavie

Pour stopper le risque que nos deux médecins continuent de porter un label qui leur donne du crédit auprès du public, un ancien casque bleu/blanc (selon le journal) a été envoyé à Marseille en juin. Et c’est par décret que le 3 juin 2021 François Crémieux est nommé Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Marseille.

Sa mission plus que probable: stopper la dissonance générée par Raoult-Fouché, décidément très populaires, et ramener les récalcitrants dans le giron de l’Elysée.

Et l’émissaire n’est pas n’importe qui. François Crémieux a été soldat de l’ONU en Bosnie. Tout de même! Résultat rapide, clair, net et précieux. Les deux trouble-fête quittent la scène marseillaise. Belle perf.

Le nouveau directeur des hôpitaux de Marseille, ville où Raoult est au cœur des passions, a été soldat de l’ONU en Bosnie . https://www.liberation.fr/societe/sante/francois-cremieux- casque-blanc -20210630_73FIIUMGLBAU7LHHUPQZUM744M/

Ancien casque bleu en ex-Yougoslavie , aujourd’hui membre du comité de rédaction de la revue « Esprit », François Crémieux interpelle, dans une tribune au « Monde » https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/08/peter-handke-et-le-petit-feu-d-une-guerre-mal-eteinte_6022076_3232.html

François Crémieux est aussi un homme proche de la Haute finance.

M Crémieux est membre du Comité stratégique de l’entreprise Debiopharm dont le siège est en Suisse. Et les hôpitaux de Marseille ont omis de relever ses activités hors administration publique et ONG.

M Crémieux précise souvent qu’il n’est pas rémunéré pour certaines de ses activités dans le privé. Sauf qu’il y a beaucoup de moyens de bénéficier de certaines positions. Cela peut être par exemple (ceci est un pur exemple sans plus) d’acheter des actions prometteuses quand on a en mains les informations concernant le financement par l’Etat français, via son établissement d’investissements qu’est Bpifrance.

D’ailleurs, on retrouve le fonds d’investissement de Debiopharm impliqué dans le financement d’une entreprise soutenue par Bpifrance. https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/capital-developpement/carbonex-finance-son-plan-dexpansion-avec-plus-de-65-m-128552

Or, M Crémieux est aussi présent au sein de la structure Bpifrance. Son parcours professionnel Linkedin nous explique qu’il agit dans le cadre du Comité stratégique du Fonds du Patient autonome de la BPI.

Etre un influenceur au sein de la galaxie financière permet d’établir ponts et passerelles. Le pouvoir que cela peut générer est considérable.

La nanomédecine sur fond d’Intelligence artificielle

En suivant les activités professionnelles de M Crémieux, on arrive à l’incontournable numérisation de la santé, de son pilotage par l’Intelligence artificielle, ainsi que le monitoring permanent des survivants du Covid.

Santé numérique : le Fonds Patient Autonome de Bpifrance atteint 100 M€

Pour comprendre ce que signifie être membre du Comité stratégique du Fonds du Patient autonome de la BPI, il suffit de consulter les documents relatifs à ce fonds. La médecine numérique y est clairement annoncée depuis plusieurs années sur le site de Bpifrance.

L’on relèvera au passage le point vidé par ce fonds. https://www.caissedesdepots.fr/actualites/e-sante-le-fonds-patient-autonome-de-bpifrance-atteint-100-meu

Et voilà les objectifs de ce fonds.

Le monitoring de la maladie en temps réel! Or ce genre d’objectif ne peut marcher que si l’individu est connecté et sous surveillance permanente. Ca vous rappelle quelque chose?

Petit rappel: