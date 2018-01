Blockchain : attention à l’effet Amazon ! Jacques Lemoisson/Bilan

Voici tout d’abord un graphique que vous retrouverez dans ma stratégie GTO (Global Tactical Opportunities) 2018.

L’expansion de la blockchain dépendra de son adoption dans le monde réel . Or voici deux informations intéressantes pour la suite.

– Louis Dreyfus Co, l’un des leaders mondiaux du trading de matières premières, a annoncé sa première transaction utilisant cette technologie.

LDC, Shandong Bohi Industry, ING, Société Générale et ABN Amro ont « fabriqué » une plateforme digitale pour la vente de 60 000 tonnes de soja américain à la Chine en décembre. Les commentaires du Global Head des transactions de LDC sont clairs : “Our expectations were high but the results were even higher,”. Et voici ceux du responsable du Trading Commo d’ING : “The cost benefits are significant,”.

– La nouvelle plus importante reste le possible lancement d’un AmazoCoin. Le groupe américain aurait, selon DomainNameWire, déposé trois noms de domaines associés aux cryptodevises:

Si les rumeurs ont fait état de l’adoption du bitcoin par Amazon, je pencherais davange pour l’annonce du lancement d’un AmazonCoin ou d’un passage sous Ethereum pour l’architecture de gestion des stocks et potentiellement au Ripple par exemple pour les transferts de paiements.

Si un acteur aussi important pour le commerce mondial annonce dans les jours ou semaines à venir une adoption de la blockchain, les Etats et régulateurs vont devoir dévoiler leurs jeux.