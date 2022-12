Harcèlement psychologique des non-vaccinés. Ils génèreraient plus d’accidents de la route.

Vaccination multiple fortement suggérée dans la crèche de Santa Maria de Trastevere à Rome… Lien de la vidéo ici: https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnorma.gaudi%2Fvideos%2F1793079441071339%2F&show_text=true&width=261&t=0

La nouvelle science n’a pas fini de vous surprendre. Voici une étude qui ne manquera pas de vous laisser sans voix.

Une « étude » établit chiffres à l’appui un lien entre le statut de non-vacciné et des accidents débouchant sur une hospitalisation. En cause, le profil psychologique du non-vacciné.

En tout cas, l’étude qui suit incite le lecteur (de manière indirecte et donc plus redoutable en matière de manipulation) à conclure par lui-même que le profil psychologique des non-vaccinés est celui d’un conspirationniste irrespectueux des règles et de l’ordre établi. Par conséquent le comportement de pareil personnage pourrait menacer la sécurité d’autrui.

Progressivement, on stigmatise les non vaccinés pour en faire peut-être un jour des hors-la-loi… Un jour seront-ils considérés comme des terroristes qui mettent en danger la vie d’autrui?

Fin des libertés. Nous alimentons l’hydre numérique, avec le risque de nous faire traiter de terroristes.

La potentielle dangerosité du comportement des non-vaccinés va jusqu’à être extrapolée -de manière suggestive- à l’intérieur de l’espace privé. Cela pourrait-il un jour justifier de les mettre sous surveillance à domicile pour protéger les autres membres de la famille? Cela serait la suite logique de tout le reste.

Les personnes qui ont sauté leur vaccin COVID courent un risque plus élevé d’accidents de la circulation, selon une nouvelle étude

Si vous avez évité le vaccin COVID, vous pourriez être beaucoup plus susceptible d’avoir un accident de voiture. https://finance.yahoo.com/news/people-skipped-covid-vaccine-higher-183148392.html

Au cours de l’été 2021, des chercheurs canadiens ont examiné les dossiers chiffrés détenus par le gouvernement de plus de 11 millions d’adultes, dont 16 % n’avaient pas reçu le vaccin contre la COVID.

Ils ont constaté que les personnes non vaccinées étaient 72 % plus susceptibles d’être impliquées dans un grave accident de la circulation – dans lequel au moins une personne a été transportée à l’hôpital – que celles qui avaient été vaccinées.

Cela est similaire au risque accru d’accidents de voiture pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, mais seulement environ la moitié de celui des personnes qui abusent de l’alcool, ont découvert les chercheurs. Le risque excessif d’accident de voiture posé par les conducteurs non vaccinés « dépasse les gains de sécurité des progrès de l’ingénierie automobile moderne et impose également des risques aux autres usagers de la route« , ont écrit les auteurs.

Bien sûr, sauter un vaccin COVID ne signifie pas que quelqu’un aura un accident de voiture.

Au lieu de cela, les auteurs théorisent que les personnes qui résistent aux recommandations de santé publique pourraient également « négliger les consignes de sécurité routière de base ».

Pourquoi ignoreraient-ils le code de la route ? La méfiance à l’égard du gouvernement, la croyance en la liberté, les idées fausses sur les risques quotidiens, la « foi dans la protection naturelle », « l’antipathie envers la réglementation », la pauvreté, la désinformation, le manque de ressources et les croyances personnelles sont des raisons potentielles avancées par les auteurs.

Les résultats sont suffisamment significatifs pour que les médecins de premier recours envisagent de conseiller les patients non vaccinés sur la sécurité routière –

et les compagnies d’assurance pourraient fonder les modifications des polices d’assurance sur les données de vaccination, suggèrent les auteurs.

Les premiers intervenants peuvent également envisager de prendre des précautions pour se protéger du COVID lorsqu’ils répondent à des accidents de la circulation, ont ajouté les auteurs, car il est plus probable qu’un conducteur ne soit pas vacciné que vacciné.

« Les résultats suggèrent que les adultes non vaccinés doivent être prudents à l’intérieur avec d’autres personnes et à l’extérieur avec la circulation environnante », ont conclu les auteurs.

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs examinent le lien entre le comportement et le statut vaccinal.

Chez les jeunes adultes, une étude de 2021 publiée dans le Journal of Bioeconomics a trouvé une corrélation entre la conduite à risque autodéclarée et le fait d’avoir sauté leur vaccin contre la grippe. Il a examiné les réponses au sondage de plus de 100 000 Canadiens.

